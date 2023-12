L’ombre d’un doute

Zététique, tout à trac

« J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer

J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer

J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger

J'aime les gens qui passent moitié dans leurs godasses et moitié à côté ».

J'ai comme un doute dont l'ombre plane au-dessus de ma tête. Plus le temps passe, plus celle-ci s'agrandit, s'allonge, s'étire à la lumière de toutes les certitudes qui perdent progressivement leur aura. Le doute gagne c'est certain à être reconnu pour que progresse notre capacité à ne plus croire en ce n'importe quoi qui fleurit sur les réseaux sociaux et les chaînes de désinformation.

Il se glisse entre le scepticisme trop catégorique, sectaire diront ses adversaires et la confiance aveugle des godillots et des moutons qui nous pousse vers les plus sombres ténèbres. Dans le doute, l'adage douteux de nos prédécesseurs prétend qu'il convient de s'abstenir - On devine aisément l'usage qu'en font les tenants de l'immobilisme ! - Tout au contraire, c'est bien lui qui permet de peser le pour et le contre avant de prendre une option en sachant pertinemment que le risque de se fourvoyer et d'être leurré est très grand.

Le doute n'est pas de bon conseil non pas parce qu'il vous conduit sur de fausses pistes mais bien au contraire parce qu'il n'entre jamais dans le jeu de ces bons conseilleurs qui ne sont jamais les payeurs. Il vous confie la responsabilité de la décision, vous impose de vous enquérir d'un point de vue, d'analyser le contexte et les données disponibles avec un regard critique ce qui vous conduira immanquablement à être taxé de temps à autre de complotisme.

Il vous glisse à l'oreille que la vérité ne tombe jamais du ciel pas plus qu'elle sort toute nue du puits informatif, que nulle idéologie ou nulle religion ne se prévalent de la vérité révélée. Le doute vous impose non pas un examen de conscience mais plus sûrement une étude exhaustive de toutes les données disponibles, une analyse sérieuse des faits en multipliant les angles et les sources.

Ce doute a de quoi vous laisser circonspect dans le brouhaha de nos médias. Il réclame de vous introspection, réflexion, modération avant de pencher sans précipitation ni l discipline stupide des encartés et des sympathisants béats, vers la sagesse et la lumière. Il vous glisse à l'oreille qu'il est prudent et indispensable de repousser les injonctions de nos leaders d'opinion, de nos gourous des plateaux TV, des influenceurs pitoyables, tous ces pantins qui aspirent honteusement à vous priver de votre incomparable libre arbitre.

Avec les princes de la poudre de perlimpinpin, le doute face au réel laisse la place au fantasme, au rêve, à l'illusion et souvent à ce fameux pragmatisme, le nouvel attrape nigaud pour les adeptes de la dictature du bon sens, ce pays merveilleux qui abolit le doute. N'envisagez pas de caresser le moindre doute, vous risquez l'anathème et la mise au ban, les moutons seuls sont les bienvenus dans ce monde des bisounours.

Sans le doute, pas de salut. Se taire et porter sa croix, subir le catéchisme officiel sans exprimer la moindre réserve vous épargnent l'excommunication sociale. Le moindre doute qui effectue une sortie de route, qui vous place à ce moment-là dans le camp d'en face, vous met immédiatement sur la touche. Vous êtes un traître à vos idées car désormais celles-ci doivent être irrémédiablement fixes.

Au terme de ce billet, j'ai comme un doute sur ma capacité à semer le doute dans vos esprits. Je vous invite pourtant à me suivre, non pas dans mes convictions, ce n'est pas là le projet, je n'ai nulle intention d'imiter ceux que je pourfends, mais plus certainement à emprunter le parcours chaotique des zélotes zélés de la Zététique et des admirateurs d'Anne Sylvestre.

« J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps

Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps

Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs

Et qu'on les remercie qu'on leur dise, on leur crie "merci d'avoir vécu !" »

