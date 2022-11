La BBC en piste pour un second centenaire ?

La société de radio et télévision publiques du Royaume-Uni fête son centenaire. Fondée le 18 octobre 1922, la British Broadcasting Corporation, autrement dit BBC (société de radiodiffusion publique) est née de manière très pragmatique : les fabricants de postes de radio voulaient augmenter l'offre de diffusion pour accroître leur nombre d'acheteurs, tandis que le service des postes et télécommunications ne voulait pas se lancer dans la diffusion d'émissions radios. La BBC était donc l'association de plusieurs entreprises d'intérêts privés et du service public, et l'un des objectifs a été de ne surtout pas diffuser beaucoup d'informations afin de ne pas concurrencer la presse écrite.



Dirigé par John Reith jusqu'en 1938, le consortium était composé notamment de Marconi, GEC, British Thomson Houston, Metropolitan-Vickers et Western Electric. BBC signifiait alors Bristish Broadcasting Compagny (société de droit privé) devenue en 1927 Bristish Broadcasting Corporation (société de droit public). Au fil de son développement, de nombreuses filiales ont été créées, radios et télévisions dans le monde entier.



La BBC a innové dans beaucoup de domaines, ouvrant la voie des radios puis télévisions des autres pays du monde entier. Elle reste la première société d'audiovisuel du monde, diffusant en 42 langues et bénéficiant de l'écoute de près de 500 millions d'auditeurs chaque semaine. Son atout est d'abord l'excellente image dont elle jouit, un gage de sérieux et de référence. Entre autres sujets d'excellence, les documentaires animaliers.



La première émission radio a été diffusée du studio londonien de Marconi le 14 novembre 1922 à 18 heures, heure de Londres, un bulletin d'information suivi d'un bulletin météo. Les premiers mots furent le nom de la radio expérimentale : « 2LO calling ! ». En guise d'information, seulement un bulletin quotidien fourni par les agences de presse. L'idée était surtout de proposer des émission de divertissement à un public appréciant les nouvelles technologies, sans pour autant entraîner la chute des journaux écrits. Mais c'est grâce à une grève très dure de la presse écrite en 1926 que la BBC a obtenu l'autorisation de diffuser régulièrement des informations, avec sa propre rédaction.



Les microphones coûtaient très cher au début des années 1930, si bien que la BBC a développé avec Marconi son propre microphone qui a abouti en 1934 au micro traditionnel des radios, qu'on peut apercevoir par exemple sur les photos représentant De Gaulle s'exprimant entre 1940 et 1943 à la BBC à Londres.



Au début, il y a eu une réelle inquiétude que la BBC concurrençât les communications officielles du gouvernement. Cependant, on a trouvé aussi dans la radiodiffusion une caisse de résonance inouïe pour les communications officielles. Ainsi, le 19 décembre 1932, la BBC a retransmis pour la première fois un message radiodiffusé du roi George V, son message pour Noël, diffusé partout dans le monde. Étrennant son nouveau service de télévision, la BBC a retransmis pour la première fois le couronnement du roi George VI le 12 mai 1937. Plusieurs millions de téléspectateurs étaient déjà au rendez-vous. Le premier programme en langue étrangère fut lancé en 1938. George VI s'exprima sur la BBC au début de la guerre le 3 septembre 1939 en prononçant son fameux discours raconté dans le films "Le discours d'un roi" de Tom Hooper (sorti le 22 décembre 2010). La télévision est passée à la couleur dès juillet 1967 avec la retransmission d'un match de tennis à Wimbledon (mais la couleur fut généralisée dans tout le groupe BBC seulement en 1976).



Le suicide d'Hitler fut annoncé par la BBC le 1er mai 1945, puis, quelques jours plus tard, le 7 mai 1945, la fin de la guerre pour le lendemain. Le déroulement des jeux olympiques de 1948 organisés à Londres fut retransmis par la BBC. Le couronnement de la reine Élisabeth II a marqué un événement mondial vu le 2 juin 1953 par une vingtaine de millions de téléspectateurs, puis, le 29 juillet 1981, 750 millions de personnes dans le monde ont assisté à la retransmission du mariage de Lady Diana et du Prince Charles. Et ce furent 4 milliards de téléspectateurs qui ont assisté aux funérailles de la reine Élisabeth II le 19 septembre 2022.



Par ailleurs, la BBC a produit de nombreuses fictions. Son premier feuilleton fut "The Archer" lancé en mai 1950. Le premier épisode de "Dr Who" fut diffusé en novembre 1963, le premier documentaire en 1974, le premier numéro de la série animalière "Life On Earth" en janvier 1979 et la série qui a été la plus regardée, "EastEnders", un soap opera, a commencé le 19 février 1985 et elle continue toujours (plus de 6 600 épisodes à ce jour), le troisième plus ancien programme encore en cours (et encore inédit dans les pays francophones).



Peter Ian Donaldson, présentateur de BBC Radio 4, mort à 70 ans en novembre 2015, prêta sa voix dans les années 1980 pour un message préenregistré qui aurait été diffusé en cas d'attaque thermonucléaire. Les auditeurs britanniques l'auraient ainsi entendu à la radio : « Ce pays a été attaqué par des armes nucléaires. Ne sortez pas de chez vous sous aucun prétexte ! ». Et il donnait quelques recommandations comme « L'eau] ne doit pas être utilisée pour tirer la chasse d'eau. ».



Malgré l'image prestigieuse de la BBC, elle n'a pas évité quelques scandales au fil de ce centenaire, notamment certains écarts de déontologie de la part de journalistes de la BBC qui enquêtaient sur la famille royale, sujet toujours très couru des rédactions.



Régulièrement, la BBC est contestée par la classe politique pour son indépendance de ton. Fustigée tant par les conservateurs (encore récemment par Liz Truss quand elle était Première Ministre) que par les travaillistes, elle risque d'être démantelée. Son financement par la redevance est assuré seulement jusqu'en 2027 et de nombreux services d'éducation, d'information et de divertissement sont remis en cause avec le changement des comportements, les télévisions sur Internet par streaming, les réseaux sociaux, etc. En janvier 2020, la direction de la BBC a annoncé un plan de suppression de 450 emplois dans sa rédaction, une coupe franche visant à dégager de quoi investir dans le numérique. (En France aussi, l'audiovisuel public reçoit moins de dotation et ne perçoit plus la redevance payée par les contribuables chaque année).



Longtemps la BBC était connue comme un modèle, ce dernier connaît donc maintenant ses limites avec le développement des nouvelles technologies. En France, elle reste encore la référence de l'audiovisuel public même si les deux sociétés françaises n'ont pas à rougir de honte : Radio France, qui regroupe les stations de radio du service public, affiche une influence record, l'audience de sa station phare France Infer continue à grimper pour hanter les sommets de Médiamétrie depuis plusieurs années, alors que l'audience de toutes ses concurrentes s'effondre avec le changement de comportement des plus jeunes. Et France Télévisions, qui regroupe les chaînes de la télévision publique, n'a pas non plus à rougir (quant au service public de l'audiovisuel extérieur, regroupant RFI et France 24 sous la société France Médias Monde, il dépend du Quai d'Orsay).



Depuis quelque temps, il est d'ailleurs vaguement question de réunir France Télévisions et Radio France, au risque de recréer l'ancienne ORTF à l'époque où l'information demeurait gouvernementale, alors que les succès ont pu être atteints en raison de leur autonomie respective. Ce sera d'ailleurs l'enjeu de la nomination dans quelques semaines pour la prochaine présidence de Radio France, disputée entre la présidente sortante sollicitant sa reconduction à la suite d'un mandat brillant de ses réussites, à l'antenne et sur Internet (premier producteur de podcast), et une ancienne secrétaire générale probablement plus proche d'une optique de fusion (mais ça reste à confirmer, je reviendrai peut-être sur le sujet plus tard). La chaîne de télévision franceinfo : est déjà un premier bébé commun à France 2 et France Info né le 1er septembre 2016, mais cette chaîne d'information continue reste encore à moitié confidentielle même si elle a progressé au fil des années de 0,3% à environ 0,8% de part de marché.



En revanche, pour le centenaire, les deux sociétés françaises de l'audiovisuel public devront encore attendre un certain temps. Radio France, née le 6 janvier 1975, n'a pas encore 50 ans, tandis que France Télévision vient de fêter ses 30 ans le 7 septembre 1992 après trois ans de présidence commune aux deux chaînes de télévision Antenne 2 et FR3. BBC est une sorte de vieille tante encore plein d'atours pour tous les audiovisuels publics dans le monde.





Sylvain Rakotoarison (12 novembre 2022)

