La justice dévoyée des puissants : théorie du complot ?

À l'heure où certains faiseurs d'opinion (exemple, Anne Sinclair) poussent des cris d'Orfraie pour culpabiliser ceux qui osent formuler des théories du complot sur l'attentat de Strasbourg, j'aimerais faire connaître un livre s'intéressant justement au côté obscur de l'État. Le juriste universitaire à l'origine de la théorie du complot en question peut se prévaloir d'une victoire judiciaire totale (tribunal, appel, cass.) dans le procès en diffamation que lui avait intenté une des corporations les plus puissantes de France, les notaires, pour sa théorie du complot les concernant—un État au dessus de l'État, couchée dans un premier livre. Je renvoie au billet que j'ai récemment publié, revenant sur son deuxième livre sur cette corporation, encore plus complotiste que le premier, 'Les notaires sous l'occupation', et le complétant d'un recoupement inédit qui le rattache au présent (> 3 000 vues dans AgoraVox, et qui n'est pas passé inaperçu par un membre du CSN).

Les politiciens sont abjects. Leurs intérêts électoraux ou d’argent leur font faire des ignominies. Pour les magistrats, c’est autre chose. La décoration ou l’avancement en font des valets. Ils sont lâches, trembleurs et pusillanimes. […] Leur prétendue indépendance dont ils parlent est une plaisanterie. Plus ils gravissent les échelons des honneurs, plus ils sont serviles. Maurice Garçon, Journal 1939-1945

Ce livre est dédié aux hommes politiques honnêtes et aux juges intègres.

Ils se reconnaîtront.

L'extrait à suivre est tiré de la notice du livre dans Amazon.fr

Avertissement

Sauf s’il est accueilli dans le silence glacé des abysses, le présent travail ne manquera pas de faire l’objet d’une double critique.

La première est désormais traditionnelle. L’étude de la corruption de la classe politique ferait le lit des populismes, sinon des extrémismes. Pourtant, « est-il totalement aberrant d’avancer l’hypothèse, certes bien hardie, que si on parle de corruption c’est d’abord parce qu’elle existe1 ? » Il semble surtout tomber sous le sens que ce qui contribue à alimenter l’abstention et le vote en faveur du Front national n’est pas tant la dénonciation de la corruption du personnel politique français que la corruption elle-même.

La seconde critique tient que la révélation de dysfonctionnements affectant la justice, pilier de l’État de droit, porterait gravement atteinte à la solidité des institutions. Elle serait donc par nature illégitime. Il peut à rebours sembler particulièrement normal, la justice étant rendue « au nom du peuple français », que chaque citoyen de ce pays soit fondé à faire une analyse critique de tel mécanisme de la machine judiciaire ou de telle décision particulière rendue en son nom, et à exprimer publiquement cette critique.

Je souhaite compléter ce bref avertissement par trois remarques de méthode.

La récurrence, dans ces pages, des mêmes protagonistes ne peut que frapper. Pourtant, elle ne résulte aucunement d’un choix de ma part, mais découle au contraire de la réalité observée. Depuis quarante ans, les affaires politico-financières n’ont été instruites que par un nombre très réduit de magistrats. L’explication est d’ailleurs fournie par un juge, Thierry Rolland : « Je ne crois pas au hasard. En fait, où que l’on soit, si l’on tente de soulever le coin du tapis, on finit toujours par découvrir quelque chose. Quand on cherche, on trouve2. » Il est assez piquant que l’on doive cette affirmation au magistrat qui, en charge du trouble double suicide des frères Saincené, a été précisément critiqué par le substitut du procureur Albert Lévy pour n’avoir curieusement rien trouvé.

Ce simple rappel conduit à la deuxième remarque de méthode : une appréciation critique du travail d’un magistrat, même parfaitement documentée, recoupée, justifiée, expose son auteur, dès lors qu’il est extérieur à la corporation, à des poursuites judiciaires qui ont évidemment les plus grandes chances d’aboutir à une condamnation pécuniaire particulièrement dissuasive. J’ai donc retenu le parti d’abandonner les critiques les plus vives contre la machine judiciaire ou les décisions rendues ou encore les magistrats… aux magistrats eux-mêmes.

Enfin, le lecteur pourrait être surpris de lire sous ma plume, s’agissant d’une même personne, des appréciations laudatives alternant avec des observations critiques. Parallèlement à leur activité professionnelle, nombre de magistrats ont écrit des essais. Il n’y a de ma part nulle contradiction à contester tel ou tel jugement rendu par le magistrat et dans le même temps approuver certaines idées de l’essayiste, mais pas nécessairement toutes. Enfin, l’abbé d’Olivet, un des responsables du dictionnaire de l’Académie, ne préconisait-il pas de citer « les mauvais auteurs comme les bons » ?

Introduction

La corruption régnant dans un régime despotique ne trouble nullement cette forme de gouvernement car elle y est endémique. À l’inverse, parce qu’au fondement de la République est la vertu, la corruption dans la République est nécessairement la corruption de la République. C’est pourquoi l’effectivité de sa répression constitue un sujet civique de première importance.

On ne peut donc qu’être surpris qu’en réponse à une question parlementaire la garde des Sceaux ait déclaré en janvier 2001 « qu’il n’existe aucune statistique, ni aucun outil informatique permettant de déterminer le nombre d’élus mis en examen pour des faits commis à l’occasion de l’exercice de leur mandat3 ». Étonnante cécité des pouvoirs publics. La réalité est évidemment tout autre pour ne pas écrire rigoureusement inverse. « La direction centrale des Renseignements généraux avait recensé la liste des élus mis en examen ou susceptibles de l’être dans des affaires politico-financières. Au nombre de deux cent cinquante pour les années 1994-19954. » Mais ce document n’a jamais été rendu public. Exemple éloquent de transparence « à la française ». Afin de réparer cet aveuglement officiel se sont multipliés les ouvrages visant à prendre la mesure de la corruption affectant le monde politique et qui constituent désormais un genre à part entière5.

Selon la recension de deux journalistes, dans la dernière décennie du XXe siècle, « plus de 604 élus ont été mis en examen ou inculpés. Durant cette période, 387 condamnations, 68 non-lieux et 94 décisions de relaxe ont été prononcées6 ». L’Observatoire des risques juridiques des collectivités territoriales a pour sa part recensé 850 élus locaux et fonctionnaires territoriaux mis en examen pour la seule année 19997.

Ancien magistrat de la galerie financière, Eva Joly avance en 2003 ce chiffre : « plus de neuf cents élus ont été mis en examen (à 67,6 % pour des délits financiers), dont trente-quatre ministres ou secrétaires d’État sur cent vingt-huit – soit plus du quart8 ! » Arnaud Montebourg, trois ans auparavant, établissait qu’« à la mi-2000, 29 présidents de conseils généraux, chefs de l’exécutif départemental, soit avaient été condamnés, soit faisaient encore l’objet de poursuites judiciaires9 ». Constat qui débouche sur cette interrogation dévastatrice pour le personnel politique : « Y a-t-il une profession quelque part en France dont près d’un tiers des membres seraient impliqués dans des poursuites pénales10 ? »

Lorsque François Hollande, en juin 2012, se propose de nommer Jean-Marc Ayrault à Matignon, en contradiction avec la promesse faite durant la campagne de ne pas s’entourer de personnes pénalement condamnées, Alain Juppé prend de la hauteur et affirme qu’il y a un « temps pour le pardon11 ». Ségolène Royal se déclare pour sa part très « choquée » de voir ressortir « comme par hasard » une « vieille procédure judiciaire12 ». Touchante sollicitude au sein de cette amicale de leaders que tout oppose sur la scène du spectacle politique mais qui ont en commun un casier judiciaire.

La faillite de notre démocratie se lit dans les chiffres. Le rapport 2015 de Transparency International, qui mesure la perception de la corruption, classe la France au 23e rang. En 2016, la France demeure à la 23e position mais avec une moins bonne note qu’en 2015. Elle occupait la 19e place en 2007, la 15e en 1995. Sauf à conclure que les Français deviendraient plus sensibles à la corruption, celle-ci au fil du temps a tendance à se renforcer. L’affaire est entendue. En France, le personnel politique est affecté par la corruption dans des proportions qui ne permettent plus de la considérer autrement que comme un comportement « normal ».

En regard, les condamnations des hommes politiques par les tribunaux sont à l’évidence bien trop rares, très souvent fort tardives et lorsqu’elles interviennent, beaucoup trop légères pour être le moins du monde dissuasives. L’action judiciaire engagée contre un homme politique relève, dans l’écrasante majorité des cas, non d’un véritable procès, dont seules les formes extérieures sont conservées, mais d’un spectacle dont la chute est par avance et connue et voulue par l’ensemble des acteurs.

Il existe un profond malentendu entre les justiciables et les magistrats dont s’honore notre pays sur la mission de ces derniers. Les Français croient que les décisions de justice sont rendues pour rétablir le droit, alors que les magistrats sont dès leur plus jeune âge pénétrés de la conviction que leur mission principale est la préservation de l’ordre établi. Or, « lorsque les magistrats enquêtent sur le pouvoir, ils dérèglent l’ordre des choses13 ».

L’ordre public est incontestablement troublé par une infraction commise par la France « d’en bas » et il convient donc de sanctionner l’infracteur vite et fort. À l’inverse, lorsque l’indélicat appartient à la France « d’en haut », ce n’est pas l’illégalité commise qui remet en cause l’équilibre de la société que les magistrats ont mission de défendre mais sa sanction. Il est donc du plus haut intérêt d’innocenter judiciairement l’important. La question de savoir s’il est ou non coupable des faits délictueux qui lui sont reprochés n’a évidemment, au regard de cet objectif supérieur, aucune importance. Cette attitude de la justice, qui peut découler de l’opinion que les magistrats ont de leur fonction, est solidement renforcée en France par la circonstance que les hommes politiques maîtrisent, non seulement l’ensemble des phases de la procédure pénale grâce au parquet, mais par les nominations la carrière des magistrats appelés à les juger. Quelle légitimité aurait le jugement de relaxe d’Al Capone rendu par un tribunal composé de juges préalablement nommés par Al Capone ? Je sais, je force le trait.

Les décisions judiciaires prises à l’encontre des hommes politiques sont donc le résultat mécanique d’une réalité simple, mais soigneusement occultée par les décideurs publics. Les magistrats sont de simples exécutants, nullement les décideurs. Voilà pourquoi, le lendemain même de la demande par le parquet de son renvoi devant un tribunal correctionnel dans l’affaire Bygmalion, Nicolas Sarkozy pouvait assurer sereinement : « Pour moi, les non-lieux passent, le train continue. »

L’annonce du renvoi d’un ancien président de la République intervient certes à la veille de la primaire à droite, mais aussi pile au moment où un ancien ministre du Budget doit répondre de fraude fiscale. N’est-ce pas la preuve la plus manifeste de l’indépendance de la justice ?

Malheureusement pour lui, au cours de son procès, Jérôme Cahuzac devait commettre deux fautes impardonnables. En premier lieu, il avançait que son compte en Suisse était destiné à financer la carrière politique d’un mort, Michel Rocard, mentor de l’ancien Premier ministre Manuel Valls et inventeur du « parler vrai » en politique, qui est comme chacun sait la forme supérieure du mensonge. Jérôme Cahuzac aggravait son cas en assurant que l’industrie pharmaceutique avait financé l’ensemble de la classe politique, suggérant que la thèse du « tous pourris » aurait quelque consistance. Deux affirmations insupportables aux oreilles de magistrats qui, afin de protéger ce qui peut encore l’être de l’image que l’opinion publique a de la classe politique, s’efforcent de minimiser la corruption qui ronge cette dernière.

Contrairement à la version officielle, la justice n’a pas sanctionné la dissimulation de ses gains professionnels au fisc qui n’est qu’un péché véniel à ce niveau de responsabilités. Certes, Yamina Benguigui, alors ministre déléguée chargée de la francophonie dans le gouvernement Ayrault, qui avait dissimulé dans sa déclaration de patrimoine les parts qu’elle détenait dans une société de production en Belgique, a été condamnée en appel pour des omissions dans ses déclarations de patrimoine et d’intérêts entre 2012 et 201414. Mais la dissimulation par Jean-Marie Le Guen d’une fraction de son patrimoine à hauteur de 700 000 euros n’a entraîné de la part de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) que ce seul commentaire : « Lors de l’examen de la déclaration de situation patrimoniale de M. Jean-Marie Le Guen, la Haute Autorité a relevé que les biens et droits immobiliers détenus par l’intéressé étaient évalués à des montants inférieurs aux prix constatés pour des biens comparables. » Le procureur de la République n’a pas estimé que cette dissimulation d’une somme supérieure au patrimoine de la grande majorité des ménages français était constitutive d’une fraude fiscale et n’a engagé à l’encontre de Jean-Marie Le Guen aucune poursuite pénale. L’ennemi personnel de la Finance a conservé à Jean-Marie Le Guen toute sa confiance et ce dernier son portefeuille de secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement15.

Interrogé en marge d’une visite d’usine à Saint-Amand (Nord), l’ancien banquier d’affaires de Rothschild a assuré n’avoir « fait l’objet d’aucun redressement fiscal », sans toutefois démentir avoir fait l’objet d’une telle réévaluation. « Je suis en règle avec l’administration fiscale et avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique », a déclaré Emmanuel Macron. « Depuis le premier jour, je me suis conformé à ce que ces deux instances ont demandé16. » La sous-évaluation de son patrimoine par Emmanuel Macron afin d’éluder ses obligations au titre de l’ISF n’a pas davantage débouché sur sa démission forcée. Bien mieux, Emmanuel Macron est candidat à l’élection présidentielle de 2017 et dispose de son rond de serviette à BFM.

On se souvient qu’en 2014, contre l’avis du ministre de l’Économie Arnaud Montebourg, qui s’était engagé en faveur de Martin Bouygues, et avait vertement critiqué Patrick Drahi17, lequel est aujourd’hui à la tête d’un empire de 50 milliards d’euros de dettes18, c’est en faveur de ce dernier que le secrétaire général adjoint de l’Élysée, Emmanuel Macron, s’était investi dans le dossier d’attribution de SFR19. S’agissait-il pour Emmanuel Macron d’un investissement d’avenir ? En 2017, la presse de Patrick Drahi semble sous le charme du candidat à l’élection présidentielle. On apprend en octobre 2016 que Bernard Mourad, ancien banquier de Patrick Drahi, a rejoint Emmanuel Macron et qu’« ancien de la banque Morgan Stanley, spécialiste du secteur des télécoms, M. Mourad s’était plus particulièrement occupé, en 2014, de l’opération de rachat de SFR20 ». La boucle semble bouclée.

Le mercredi matin, ce n’est plus un conseil des ministres qu’abrite l’Élysée mais une véritable association de malfaiteurs.

Les magistrats ont sanctionné sévèrement le grossier manque de loyauté dont a fait preuve Jérôme Cahuzac vis-à-vis de l’ensemble de la classe politique. Conformément aux réquisitions du parquet, Jérôme Cahuzac a été condamné à trois ans de prison ferme et cinq ans d’inéligibilité par le tribunal correctionnel de Paris, le jeudi 8 décembre 201621. L’ancien ministre n’est toutefois pas incarcéré, puisque aucun mandat de dépôt n’a été prononcé contre lui. Il reste libre et a la possibilité de faire appel de ce jugement, afin d’éviter la prison. Il lui suffit pour cela de changer de stratégie judiciaire, ne plus incriminer un véritable système, et accepter de passer pour un cas isolé. Ne lui reste plus qu’à choisir son nouveau rôle : mouton noir ou brebis galeuse. Bien que non écrite, la règle est intangible. La justice ne sanctionne lourdement que ceux qui osent briser l’omertà.

Dans l’affaire Elf, la lourde sanction qui a frappé Loïk Le Floch-Prigent est parfois présentée comme la sanction de son refus de donner les noms des bénéficiaires de la corruption. C’est rigoureusement l’inverse. Loïk Le Floch-Prigent a au contraire offert d’exposer certaines vérités désagréables sur la réalité du fonctionnement de la démocratie française et c’est la justice qui a refusé de les entendre. À l’audience, Loïk Le Floch-Prigent relate le fonctionnement de la véritable machine à cash qu’était Elf : « Nous avons financé des politiques tout au long de mon mandat. Certains ont été au pouvoir, d’autres l’ont été plus tard […]. Le tribunal veut-il des noms ? » « Nous n’entendons pas aller au-delà22 », brise le président, conscient de sa haute mission d’étouffeur judiciaire.

Sans évidemment ignorer l’actualité, ce livre se propose, à partir des affaires politico-financières ayant défrayé la chronique au cours des quarante années écoulées, de montrer comment un procès fait à un homme politique relève, non pas, comme on pourrait le croire, de la justice, mais de la société du spectacle et comment le magistrat a la pleine conscience d’en faire partie.

Retenant une démarche didactique, nous allons suivre, étape par étape, l’ensemble des phases d’un procès pénal intenté à un homme politique et montrer qu’il s’agit d’un simulacre. Pour l’ensemble des protagonistes de ce jeu truqué, il s’agit d’aboutir, au terme d’une procédure entretenant jusqu’au bout un faux suspense, à une nouvelle confirmation que la classe politique française est globalement dévouée, compétente et honnête. Certainement à l’image de ses juges. Dormez, bonnes gens !

PREMIÈRE PARTIE

Un sondage datant de 1997 indiquait que 75 % des Français ignoraient le rôle d’un procureur. Surfant sur cette ignorance des arcanes de la machine judiciaire, Nicolas Sarkozy s’emploie à entretenir le flou sur le statut réel des membres composant le parquet, ainsi qu’en témoigne son dialogue avec David Pujadas, à propos de l’affaire Bettencourt. Nicolas Sarkozy répond en avançant les arguments de l’indépendance de la justice et des compétences du juge Courroye. Au présentateur qui lui fait observer que Philippe Courroye est procureur de la République, et par conséquent soumis à une hiérarchie, le bonimenteur élyséen rétorque un définitif : « C’est un magistrat »

Les poursuites d’une part, l’instruction et le jugement de l’autre

Les deux fonctions, poursuivre et juger, sont considérées comme incompatibles au regard de l’objectif d’impartialité que s’assigne toute justice démocratique. Le magistrat qui décide de poursuivre a en effet un intérêt au moins logique à voir condamner celui qu’il poursuit et il ne saurait offrir de garanties d’impartialité.

Les parquetiers ont la main sur l’ensemble de la procédure par le choix initial des poursuites, puis celui de l’étendue de l’instruction par le biais des réquisitoires. Il leur appartient enfin de soutenir l’accusation devant les juridictions de première instance et d’appel comme devant la Cour de cassation.

Le parquet a la maîtrise du procès et le pouvoir politique a la maîtrise du parquet. Le pouvoir politique a donc la maîtrise du procès qu’il soit intenté à l’un des siens ou à un opposant. Dans les affaires de corruption, force est de constater « la connivence établie entre les prévenus et un parquet dont il n’est plus à démontrer qu’il est le plus souvent favorable à ces derniers23 ». Statutairement et fonctionnellement, statutairement parce que fonctionnellement, la magistrature se divise en deux catégories distinctes. Les juges du siège et le parquet24.

La distinction des magistrats

Voici la présentation de la question par deux éminents professeurs de droit : « Les magistrats auxquels la loi a confié l’exercice de l’action publique ne sont pas véritablement des juges, mais les membres du ministère public. À la différence des magistrats du siège qui sont inamovibles, ils sont amovibles. Le trait fondamental de l’organisation du ministère public, et qui tient à ce qu’il représente le pouvoir exécutif, est la subordination hiérarchique. De là, le caractère hiérarchisé de ce corps placé sous la dépendance du gouvernement.

La magistrature debout

Les parquetiers « sont fortement hiérarchisés et peuvent recevoir des ordres du garde des Sceaux. Les juristes ergotent à n’en plus finir sur la nature exacte de ces instructions. Dans la pratique, les procureurs savent parfaitement ce que l’on attend d’eux et, le plus souvent, obéissent sans que l’on ait nécessairement besoin de leur donner des consignes claires27 ». Certes, « un procureur ne peut pas demander à un substitut de classer une affaire. Mais les textes sont ce qu’ils sont, les hommes aussi. La pratique veut que les substituts n’aillent pas à l’encontre d’un procureur qui leur demande oralement de classer une affaire28 ».

Sans rire – c’est tout le talent des hommes politiques, fussent-ils de second ou troisième ordre –, Michel Vauzelle, un autre garde des Sceaux situé à la gauche de l’échiquier politique – si cette présentation a le moindre sens –, justifie la caporalisation des parquetiers par la nécessité pour les hommes politiques d’assurer leur protection. « Ce lien [avec le politique] avait été établi par la République naissante. Il fallait protéger le procureur, défenseur de l’intérêt général, contre les pressions auxquelles il s’exposait de la part de tous les autres pouvoirs, politiques, locaux ou particuliers. Le procureur est ainsi à la fois lié à la volonté de la nation par son lien hiérarchique avec le ministre de la Justice, et indépendant par son appartenance à la magistrature29. » Si ça part d’un bon sentiment…

Afin d’apprécier la beauté du rôle du procureur de la République, un bref détour par l’étymologie s’impose, puisque la République est la res publica, ou chose de tous, tandis que pro curare signifie prendre soin. Les âmes sensibles verseront ici une larme. Elles auront tort. « En Europe, le modèle le plus proche de celui du parquet français est aujourd’hui son homologue russe (Prokuratura). L’organisation est pyramidale, très structurée, avec à sa tête un procureur général qui est l’homme de confiance du président de la Fédération de Russie30. » Il est également possible d’écrire que le procureur est « un être hybride, produit d’une longue histoire qui en fait un magistrat sans indépendance, un homme de pouvoir sans pouvoir propre, une sorte de préfet judiciaire auquel est dévolue, aujourd’hui, la rugueuse mission d’être le gardien des juges31 ».

Quelle que soit la formulation retenue, il est certain que le statut des magistrats du parquet ne leur accorde aucune garantie d’indépendance : hiérarchiquement rattachés à l’autorité du ministre de la Justice, ils sont directement soumis au pouvoir exécutif. Leur nomination dépend du garde des Sceaux qui a, en la matière, tout pouvoir d’imposer ses décisions, en passant outre un avis négatif émis par le Conseil supérieur de la magistrature.

En 2005, première juge d’instruction du pôle financier de Paris, Dominique de Talancé déclarait avoir remarqué « depuis quelques années une volonté de mainmise du parquet sur l’ensemble de la chaîne pénale, de l’enquête préliminaire au tribunal correctionnel, sous le prétexte fallacieux de la maîtrise des délais et de l’efficacité de la procédure, en réalité pour mieux contrôler les dossiers financiers […]. Il existe un parti pris politique à nier contre toute évidence l’importance des délits économiques et financiers alors que la société est de plus en plus corrompue32 ». L’observation est certainement juste, mais le pas de temps est beaucoup plus long. En 1976, il s’était trouvé un substitut chargé des dossiers financiers au tribunal de grande instance de Marseille pour décider, en pleine crise mondiale du pétrole, de poursuivre les plus grands groupes pétroliers pour entente illicite, être immédiatement contré par sa hiérarchie et refuser de céder. Étienne Ceccaldi fut muté en quarante-huit heures à Hazebrouck. Le néologisme « hazebroucker » était né.

C’est précisément la dépendance étroite de l’exécutif dans laquelle le parquet est tenu qui a conduit la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) à déclarer que « les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif33 ». Selon cette juridiction, en France la magistrature debout est plutôt couchée.

De quel métal sont faits les représentants du ministère public ? Selon le juge Éric Halphen, « rares sont les gouvernements qui ont choisi de nommer aux postes de procureurs des gens connus pour leur fermeté de caractère et leur courage34 ». Mais ce n’est évidemment qu’une opinion.

Le 12 décembre 1975, l’affaire Marković, du nom de l’homme à tout faire d’Alain Delon retrouvé mort dans une décharge, qui avait empoisonné pendant plusieurs mois la vie politique française à la fin de la magistrature gaulliste, fut appelée à huis clos devant la chambre d’accusation. François Marcantoni35, figure du Milieu de Pigalle dès les années 1950 et ami d’Alain Delon, habitait près du lieu où fut découvert le cadavre et figurait parmi les sept noms des acheteurs d’un matelas Tréca correspondant à la housse dans laquelle était enveloppé le cadavre. « [Roland] Dumas lut les réquisitions qui […] refusaient la liberté provisoire de Marcantoni et affirmaient que toutes les charges étaient réunies pour la comparution de l’inculpé en cour d’assises. Ensuite, il donna lecture du dernier réquisitoire exonérant Marcantoni. C’est le même magistrat qui en était l’auteur ! Les temps avaient simplement changé. Au ministère de la Justice, on était passé de Capitant à Lecanuet36. » En 1987, le procureur de la République de Compiègne « demande au procureur général d’Amiens, Marcel Dorwling-Carter, d’engager des poursuites contre François-Michel Gonnot, maire adjoint de Compiègne et vice-président (UDF) du conseil régional de Picardie. […] Le procureur général met un veto à la requête de Guy Gauthier. “Vous savez, lui dit-il, M. Gonnot est un ami de M. Barre… Il faut être prudent.” […] Quelques jours seulement avant le premier tour de l’élection présidentielle de mai 1988 – où tous les pronostics donnent François Mitterrand vainqueur –, la hiérarchie du procureur de Compiègne l’autorise enfin à engager des poursuites contre Gonnot37 ». L’inconstance, et parfois l’inconséquence, du parquet.

Le 22 septembre 2006, Nicolas Sarkozy n’hésite pas à préciser au micro de RTL que « jamais [il n’a] mis en cause les magistrats dans leur ensemble. La meilleure preuve, c’est qu[’il est] même prêt à le dire, les magistrats du parquet font un travail remarquable38 ». Comme nombre d’hommes politiques, Nicolas Sarkozy ne conçoit de bonne justice que rendue par un homme lige. Au demeurant, chaque parquetier a parfaitement conscience d’être inscrit dans une structure fortement hiérarchisée et que, « du haut de la pyramide, un ministre le contemple39 ».

Au service de la carrière

L’ancien magistrat Alain Marsaud donne la mesure de la centralisation française lorsqu’il écrit que « 80 % des affaires délicates se traitent à Paris. Du moment qu’il a des personnes de confiance dans ces endroits, le ministre de la Justice est tranquille40 ». Alain Carre-Pierrat, ancien directeur de cabinet adjoint d’Élisabeth Guigou et de Marylise Lebranchu, confirme que « plusieurs postes sont importants mais le seul qui soit véritablement stratégique est celui de procureur de la République de Paris qui décide de l’opportunité des poursuites et des réactions à mener dans l’instant face à l’actualité judiciaire41 ». Or, de l’aveu même d’un magistrat, « à Paris, le procureur de la République et le procureur près la cour d’appel ne sont que les supplétifs zélés de l’exécutif42 ».

Des personnes de confiance ne se recrutent, par hypothèse, à l’échelle du corps de la magistrature, que parmi les juges que les hommes politiques ont eu le loisir de fréquenter personnellement. Mais voyez comme les choses sont bien faites : « Un corps spécial de magistrats a été créé en 1936, celui des magistrats de l’administration centrale de la justice (MACJ). Les premiers sortis de l’ENM s’empressent généralement de le choisir, car on fait sa carrière à l’ombre du pouvoir politique et on réussit, au bout de quelques années, à se faire nommer à la tête d’une juridiction ou d’un parquet important. De 1960 à 1986, 70 % des plus hauts postes, premiers présidents, procureurs généraux et présidents de chambre de la Cour de cassation ont exercé des fonctions Place Vendôme au siège de l’administration centrale43. »

Cette présentation générale appelle évidemment quelques illustrations. Intéressons-nous au parcours de quelques procureurs de la République et procureurs généraux de Paris.

Alexandre Benmakhlouf

Alexandre Benmakhlouf refuse d’être étiqueté à droite. C’est son droit. « Non, je ne suis pas un homme politique, je suis un magistrat. Sur vingt-cinq ans de carrière, j’ai passé six ans dans les cabinets ministériels : des années qui constituent une exception44. » Une exception certainement, mais aussi et surtout un puissant accélérateur de carrière, et peut-être une indication de l’inclination politique du magistrat.

Cet autoportrait peut utilement être complété par l’observation qu’« Alexandre Benmakhlouf considérait depuis les années soixante-dix que des juges comme Patrice de Charette agissaient de façon critiquable45. D’où son adhésion à l’Association professionnelle des magistrats (APM) [dont il deviendra secrétaire général]. Il fait partie de ces magistrats qui ont décidé de jouer un rôle au moment de l’arrivée de Robert Badinter comme garde des Sceaux46 ». Si ce n’est pas faire de la politique, cela y ressemble furieusement. Et si ce n’est pas se positionner ouvertement à droite, c’est plutôt bien imité.

Le 29 octobre 1993, Alexandre Benmakhlouf est nommé à la direction des Affaires civiles et du Sceau. En 1995, au lendemain de l’élection de Jacques Chirac à la présidence de la République, le garde des Sceaux, Jacques Toubon, en fait son directeur de cabinet. Au début de l’été 1996, le gouvernement a voulu récompenser Alexandre Benmakhlouf par une superbe promotion en l’installant premier président de la cour d’appel de Paris. Toutefois, à la différence des magistrats du parquet, les magistrats du siège ne peuvent être nommés par le président de la République que sur proposition conforme du CSM. « Le tollé qu’a provoqué, y compris au sein du CSM, l’hypothèse de son parachutage, quelque peu indécent, depuis la direction du cabinet de Jacques Toubon, a amené le pouvoir à changer de stratégie47. » La candidature d’Alexandre Benmakhlouf est retirée. Il devient procureur général de Paris. « Si le Syndicat de la magistrature parle de “coup de force”, l’USM [Union syndicale des magistrats], dont le secrétaire général, Valéry Turcey, est très occupé à obtenir un poste de sous-directeur de l’ENM que lui fait miroiter Jacques Toubon, se fera très discrète48. » Une belle promotion vaut bien un discret silence.

« Était-il convenable (surtout à la lumière de ce que chacun sait aujourd’hui), fait mine de s’interroger Anne-José Fulgéras [à la tête de la section financière du parquet de Paris de 1995 à 2000], que l’ancien maire de Paris, devenu président de la République – et ipso facto, ne l’oublions pas, président du Conseil supérieur de la magistrature – impose, aux forceps, la nomination comme procureur général près la cour d’appel de Paris de l’ancien directeur des affaires juridiques de la Ville de Paris49 ? »

À en croire Alain Guédé et Hervé Liffran, « Didier Schuller, l’ancien directeur général de l’office départemental d’HLM, aurait embauché Mme Gabrielle Benmakhlouf, son épouse, comme… conseillère juridique50 ». Alexandre Benmakhlouf a écrit en décembre 2001 à Marylise Lebranchu : « La gravité des atteintes ainsi portées tant à la fonction qui m’est confiée qu’à mon honneur de magistrat, et même à ma personne, me conduit […] à remettre cette fonction à votre disposition51. » Sa démission est acceptée par la garde des Sceaux. Comme il se doit, Alexandre Benmakhlouf, aujourd’hui paisible retraité, a achevé sa carrière parmi d’autres ours, sous les ors fanés de la Cour de cassation.

Après avoir commencé sa carrière à la chancellerie, Bruno Cotte est, à compter de 1984, directeur des affaires criminelles et des grâces et le demeure auprès de quatre gardes des Sceaux successifs, Robert Badinter, Michel Crépeau, Albin Chalandon et Pierre Arpaillange. Jeune collaborateur de Pierre Arpaillange, Bruno Cotte s’est retrouvé à la place de son ancien patron, quatorze ans plus tard, directeur des affaires criminelles et des grâces à l’âge de 39 ans. Une performance ouvrant de larges horizons.

« Bruno Cotte a été nommé procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Ce magistrat de 45 ans a, en tout et pour tout, au cours d’une carrière de vingt-cinq ans, passé deux ans en juridiction, juste après sa sortie de l’école. Il va pouvoir se consacrer, en toute connaissance de cause, à ce parquet célèbre dans la profession pour sa capacité à laisser filer les baleines et à n’attraper que les sardines52. » Bruno Cotte, brièvement procureur général de Versailles, puis « recasé » en 1990 comme avocat général à la Cour de cassation, devint en 2000 président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avant de siéger à la Cour pénale internationale de La Haye.

Jean-Pierre Dintilhac

Initialement, à moins qu’il ne se soit agi d’un leurre, Élisabeth Guigou avait envisagé de promouvoir Jean-Pierre Dintilhac au poste – vacant – de procureur général d’Aix-en-Provence. L’Élysée a bloqué cette nomination. Jean-Pierre Dintilhac se voyait reprocher sa fonction de directeur de cabinet d’Henri Nallet, au temps de l’affaire Urba.

Le 3 juillet 2001, Jean-Pierre Dintilhac estime par contre que « rien ne s’oppose, en droit, à ce qu’un président de la République en exercice, pour des faits qui n’ont aucun lien avec ses fonctions, puisse être entendu comme témoin assisté dans les mêmes conditions qu’il peut l’être comme simple témoin53 » dans l’affaire des marchés publics d’Île-de-France. Cette opinion n’a finalement pas prévalu, la Cour de cassation ayant prudemment retenu la solution inverse. Jean-Pierre Dintilhac explique que son analyse était de nature juridique à l’exclusion de toute autre considération. « Mes convictions politiques et mes sentiments à l’égard de M. Chirac étaient complètement étrangers à la maturation de ma décision. J’ai pris position dans cette affaire en fonction de ce que j’estimais être la meilleure solution en droit et en conscience54. » « Nommé à la Cour de cassation, on lui a reproché d’avoir requis par exemple l’annulation de la procédure visant Roger-Patrice Pelat, l’ami intime de François Mitterrand55. »

De Jean-Pierre Dintilhac, son collègue Thierry Jean-Pierre écrit qu’il « mène bataille pour son camp en utilisant les armes mises à sa disposition par l’État. Choquant ? Vous n’y êtes pas. La droite revenue au pouvoir le nomme avocat général de la Cour de cassation et le promeut président du comité consultatif de la libération conditionnelle… Qui a parlé de connivence56 ? »

À l’automne 2002, conséquence judiciaire de l’échec électoral de Lionel Jospin, Jean-Pierre Dintilhac est remplacé. « La désignation de son successeur ne va pas de soi. Alain Juppé et son avocat Francis Szpiner soutiennent Jean-Claude Marin ; Nicolas Sarkozy, tout frais ministre de l’Intérieur, s’active pour la promotion d’Yves Bot. Première illustration d’un affrontement qui ne cessera pas de tout le second mandat de Jacques Chirac, les deux camps se livrent une implacable bataille de coulisses. Le chef de l’État, contre son propre désir, cède finalement à Sarkozy57. »

Jean-François Burgelin

En 1978 le journaliste du Monde Philippe Boucher, nommé au Conseil d’État par l’effet du bon plaisir du prince après l’alternance de 1981, traçait de Jean-François Burgelin ce portrait ciselé : « Long personnage qui fait penser à La Fontaine (“Un jour allait je ne sais où, un héron au long bec emmanché d’un long cou”), promet fort58. » Tout au long de sa longue carrière, Jean-François Burgelin aura pleinement tenu la promesse de l’aube.

Jean-François Burgelin commence sa carrière au parquet comme substitut à Nancy. Il y reste huit ans avant d’opter pour le siège et un poste de premier juge à Pontoise. Deux ans après, il devient secrétaire général du premier président de la cour d’appel de Paris, puis secrétaire du CSM pendant une année. C’est suffisant pour décrocher le premier grade et une vice-présidence à Paris. Poste virtuel puisqu’il est immédiatement détaché comme directeur de l’École nationale de la magistrature. Trois ans plus tard, il accède au statut hors hiérarchie avec une présidence à Paris. En 1986, il dirige le cabinet du garde des Sceaux, Jacques Toubon. Huit ans plus tard, il est nommé procureur général de Paris. C’est à ce poste éminent que, lors de la tentative de déstabilisation du juge Éric Halphen par Charles Pasqua, Jean-François Burgelin s’était précipité pour justifier le dessaisissement du juge. Pour penser l’inverse deux jours plus tard. Un ludion est, selon le dictionnaire, un objet rempli d’air, soumis alternativement à des forces contraires.

Il est toutefois un domaine dans lequel Jean-François Burgelin a su faire preuve d’une parfaite constance, c’est dans sa détestation des juges d’instruction, qui se trouvent, divin hasard, être les bêtes noires de l’oligarchie en général et des hommes politiques en particulier. Le 8 février 1996, dans une interview au Figaro, dénonçant « la mise en cause insuffisamment réfléchie de dirigeants politiques ou économiques de notre pays », Jean-François Burgelin appelle les juges d’instruction à « faire preuve de davantage de discernement ». Plus radicalement, dans les colonnes du Nouvel Observateur du 15 novembre 2001, Jean-François Burgelin déclare que « le juge d’instruction a bien rempli son office pendant deux siècles mais [qu’]il a fait son temps ». Ce qui revient un peu à soutenir que les juges doivent savoir se montrer compréhensifs s’agissant de la délinquance économique, ce dont l’oligarchie est depuis toujours parfaitement convaincue.

« Avec l’appui de l’Élysée, Jean-François Burgelin a été nommé procureur général près la Cour de cassation59 », c’est-à-dire, dans l’ordre protocolaire, le deuxième magistrat de France, derrière le premier président de cette même juridiction. Mais un poste particulièrement stratégique. Cette nomination s’est d’ailleurs révélée un excellent investissement pour Jacques Chirac puisque le procureur général y a soutenu avec succès la thèse de l’impunité pénale du président de la République.

En 1994, sa nomination comme procureur général auprès de la cour d’appel de Paris puis, en 1996, comme procureur général auprès de la Cour de cassation nourrit les passes d’armes autour de l’affaire des emplois fictifs du RPR, susceptibles de mettre en cause Jacques Chirac. Lors de la perquisition de l’appartement des époux Tiberi, le directeur de la police judiciaire parisienne Olivier Foll avait, en violation du code de procédure pénale, interdit aux policiers de prêter leur concours au juge Halphen. Jean-François Burgelin s’était répandu dans la presse pour tenter de justifier laborieusement la décision du policier. « Début septembre, juste avant de rejoindre son nouveau poste de procureur général près la Cour de cassation, le procureur général de Paris, Jean-François Burgelin, se transformera en avocat des policiers en expliquant dans ses réquisitions écrites que toute sanction serait “inappropriée et injuste”60. » La chambre d’accusation devait par un arrêt du 21 octobre 1996 retirer à Olivier Foll pour une durée de six mois le droit d’exercer ses fonctions d’OPJ. Les attendus sont sévères : « Il apparaît qu’en donnant l’ordre aux OPJ de suspendre leur assistance au magistrat instructeur, et en justifiant devant l’opinion publique et d’une manière fallacieuse sa décision, le directeur de la PJ a failli à ses devoirs d’OPJ. »

« En 2000, le député socialiste Arnaud Montebourg l’accuse carrément de bloquer l’institution. Un an plus tard, en lui remettant personnellement les insignes de commandeur de la Légion d’honneur, Jacques Chirac saluera “l’indépendance totale” du magistrat et dénoncera “une attaque injustifiée”61. »

En 2004, à la veille de sa retraite, Jean-François Burgelin confiait à la journaliste Emmanuelle Réju qu’« il n’est jamais agréable d’être traité de valet du pouvoir62 ». Cette fois, on veut bien le croire.

Jean-Claude Marin

Lorsque, sous la pression de Nicolas Sarkozy, ministre de l’Économie, a été décidé de recourir à une médiation entre Bernard Tapie et le CDR, le choix du médiateur s’est porté sur lui. « Jean-François Burgelin, gravement malade – il mourra début 2007 – effectue sa mission avec une douleur qui fait peine à voir63. » Cette médiation, qui aboutissait à lui attribuer 3 à 4 millions d’euros, devait être considérée comme un véritable crime de lèse-escroc par Nanard le magnifique.

Jean-Claude Marin a été nommé procureur de la République de Paris en 2004. « Pour accrocher ce poste prestigieux, le plus sensible de France, il a obéi à certains ordres et, peut-être, dû avaler au passage quelques couleuvres64. » « Étiqueté chiraquien pur sucre, il poursuivra sa carrière sous Nicolas Sarkozy jusqu’au plus haut poste du parquet, procureur général près la Cour de cassation. Du grand art65. »

En novembre 1991, le procès de la Sormae se déroule devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Le substitut du procureur, Jean-Claude Marin, apprenant qu’une plainte est déposée pour forfaiture contre le procureur général pour obstacle à la manifestation de la vérité, se réfugie dans l’humour : « C’est Ubu roi66. » Humour de magistrat, toujours digne et loyal. Jean-Claude Marin est directeur des affaires criminelles et des grâces à l’époque du procès d’Alain Juppé. En 1999, Jean-Claude Marin se montrera favorable à un non-lieu en faveur de Dominique Strauss-Kahn dans le dossier de la Mnef. Dans l’affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, Jean-Claude Marin prendra des réquisitions de non-lieu, cette fois au bénéfice de Jacques Chirac et des autres mis en examen. Pour le procureur, aucun élément intentionnel n’aurait été mis au jour. « Jean-Claude Marin […] donne dans le comique involontaire : “Il n’est pas suffisamment démontré que leur travail n’a pas été inutile à la mairie de Paris.”67 » Une analyse que ne devait partager ni la juge d’instruction, Xavière Simeoni, ni le tribunal correctionnel.

Le 7 janvier 2003, la Commission pour la transparence financière de la vie politique (CTFVP) avait transmis au parquet de Paris le dossier de Gaston Flosse, grand ami de Jacques Chirac. Cette commission avait constaté que des prêts consentis à Gaston Flosse n’avaient jamais été remboursés. Sous la plume de François Foulon, procureur adjoint chargé des affaires financières, la réponse du parquet, intervenue un an et demi plus tard, considérait que les faits étaient prescrits. Ne partageant pas cette appréciation, la commission a sollicité une nouvelle analyse. Huit mois plus tard, Jean-Claude Marin, procureur de la République de Paris, répond en personne : « Mon parquet a estimé que d’une part, l’ancienneté des prêts, contractés neuf et six ans avant votre transmission, et d’autre part, la nécessité de procéder à des investigations par voie de commission internationale, rendaient peu probable la possibilité d’établir la réalité des libéralités ou contreparties subodorées68. » Et depuis quand les hommes politiques devraient-ils rembourser les emprunts qu’ils contractent pour faire la démonstration de leur scrupuleuse honnêteté ?

Deux mois après la courageuse prise de position de Julien Dray en faveur de la nomination de Jean Sarkozy à la tête de l’Epad, en décembre 2009, au terme de son enquête le parquet de Paris, sous la direction de Jean-Claude Marin, a finalement infligé un simple rappel à la loi à Julien Dray. Mesure qui suscite quelque étonnement puisqu’elle consiste à rappeler l’existence et le contenu d’une loi à un député qui a pourtant pour fonction première de la voter. Difficile de ne pas voir dans ce rappel à la loi un traitement de faveur. Reste à en déterminer la justification. Le journaliste Airy Routier avance cette explication : cette décision « lui laisse toute liberté pour semer la zizanie chez les socialistes69 ».

La créativité juridique de Jean-Claude Marin s’exprime à nouveau dans l’affaire des sondages de l’Élysée attribués sans appel d’offres au bénéfice de Patrick Buisson, rémunéré 10 000 euros par mois en tant que conseiller présidentiel tout en encaissant 1,5 million d’honoraires au nom de sa société Publifact. Jean-Claude Marin refuse d’ouvrir une enquête sur un dossier mettant en cause plusieurs proches collaborateurs du président de la République en étendant l’immunité du chef de l’État à l’ensemble de ses collaborateurs. « D’éminents professeurs de droit, comme Olivier Beaud, s’en émeuvent : “Ce n’est plus une poche d’irresponsabilité, c’est un gouffre70 !” » Me Jérôme Karsenti, l’avocat d’Anticor, ironise : « Pourquoi s’arrêter en si bon chemin aux services de l’Élysée ? Pourquoi ne pas étendre l’immunité aux ministres et à l’administration centrale, qui souvent agissent à l’initiative du président de la République71 ? »

« Brusque changement de cap un an plus tard : le parquet de Paris déclenche une enquête pénale sur la même affaire en décembre 2012. Car entre-temps, François Hollande a succédé à Nicolas Sarkozy. L’avocat de Patrick Buisson, Me Gilles-William Goldnadel, s’émeut avec raison de ces “deux positions radicalement opposées” et n’y voit qu’une seule raison : “la subordination directe du parquet” au pouvoir politique en place72. »

C’est encore Jean-Claude Marin qui refuse que les chefs d’État africains visés par l’enquête sur les biens mal acquis soient inquiétés. Malgré l’opposition du parquet, la persévérance d’associations a permis qu’une instruction sur les biens mal acquis soit confiée au juge Roger Le Loire, lequel a découvert des faits nouveaux devant permettre la mise en cause du fils du président de la Guinée équatoriale. Un élargissement de l’enquête paraissait d’autant plus fondé que la justice américaine a sollicité l’aide de la justice française. Roger Le Loire se trouve dans la position paradoxale de coopérer avec la justice américaine sur un volet sur lequel il n’a pas la faculté d’instruire, le parquet ayant refusé de lui accorder un réquisitoire supplétif.

