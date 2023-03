La montre de monsieur Macron.

Un mélange d’aveuglement, de cynisme et d’arrogance qui continue. De bluff aussi transformant une erreur insistante en un échec dont on verra plus tard qui et comment s’en défileront.

Pas si surprenant quand on retrace les moyens et les subterfuges de cette domination politique. Des élections gagnées par ruse et surprise en décourageant en même temps plus de la moitié du corps électoral. Impensable non plus sans ce qu’est devenu le système médiatique si peu au service de la démocratie mais beaucoup au service de l’argent roi. En profitant bien sûr de la division persistante et de la lente prise de conscience de ses adversaires. En jouant aussi avec une vieille idéologie populiste toujours à la manœuvre quand la justice sociale et la démocratie reculent, celle de l’extrême-droite. Tantôt adversaire idéal à battre emmenant dans une impasse ce qu’il faut des électeurs des couches sociales moyennes et populaires, l’abstention ayant déjà bien joué son rôle. Tantôt roue de secours en fonction de la nature du vote, du scrutin et du danger du moment. Comme nous venons de le voir aux législatives et dans les votes à l’Assemblée ici et au parlement européen.

Oubliant que cet expédient est toujours fatal au pouvoir qui pensant s’en servir finit par en dépendre. Avec un bonus bien français, la médiocrité et l’arrivisme assez satisfaits d’eux-mêmes même des représentants de cette famille politique dont les admirateurs mêmes ont bien du mal à ne pas le reconnaître.