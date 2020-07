« La mortalité comparée du Covid-19 en quatre infographies », quand L’Express surfe sur les peurs médiatiques !

Le coronavirus Sars-CoV-2 a contaminé plus de 11,5 millions de personnes dans le monde à ce jour (7 juillet 2020) et a provoqué la mort de plus de 541 000 d'entre elles. Si les chiffres présentés dans l’article « Tuberculose, diabètes... La mortalité comparée du Covid-19 en quatre infographies » sont justes, l’interprétation qui en est faite est fausse pour ne pas dire mensongère !

Aujourd'hui, le Covid-19 tue en moyenne 2750 personnes dans le monde chaque jour, selon les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux Etats-Unis, de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Lancet, compilées par le site Informationisbeautifull. C’est moins, beaucoup moins, que les 10.712 morts quotidiens des maladies respiratoires, ou les 6.520 morts de maladies digestives, les 3.743 morts de diabètes et les 3.014 morts de la tuberculose.

Sur la base des données de la mortalité quotidienne moyenne constatées en 2018 par l'OMS, compilées par World in data et sur les projections 2020 de l'outil Worldometers, entre le 1er janvier et le 7 juillet 2020, le nombre de morts de maladies dans le monde est de 30 millions. Les morts du Covid-19 représentent moins de 0,02 % de ceux-ci !

Dans la même optique, il est également intéressant de comparer la mortalité du Covid-19 aux autres sources de décès dans le monde. Selon les chiffres de l'OMS compilés grâce aux outils Worldometers et Our World in data, les cigarettes et l’alcool ont provoqué la mort de 3.877.000 personnes, les accidents de la route de 699.300 individus et les suicides 554.154.

Les Etats-Unis payent certes un lourd tribut, puisque que 132.000 personnes sont décédées de cette terrible épidémie pour 333.000.000 d’habitants. Mais l’Europe de l’Ouest ne fait pas mieux avec 167.840 morts pour une population équivalente. La France avec 29920 morts pour 70 millions d’habitants soit 0,04 % est au même niveau que les Etats-Unis et, pour l’instant, moins bien que le Brésil !

On fait ainsi vraiment dire ce que l’on veut aux chiffres. A Méchant Réac ! ®, nous regrettons l’analyse de L’Express qui, via l’article de Victor Garcia, cherche à surfer sur les peurs médiatiques…

Laurent Sailly, directeur de la publication

Pour citer cet article : https://mechantreac.blogspot.com/2020/07/la-mortalite-comparee-du-covid-19-en.html