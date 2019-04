La présence d’ASSELINEAU - HAMON - PHILIPPOT imposée par La justice aux chaînes publiques d’information

Bonsoir, Moderatus





« Alors il y aura douze intervenants au lieu de 9 »





Et ce n’est pas fini ! Laguiller et Lassalle — qui sont au moins aussi légitimes qu’Asselineau — montent à leur tour au créneau, et peut-être seront-ils suivis par Poutou et quelques autres...





Or, s’ils n’obtiennent pas le droit de participer, il y aura là un scandale majeur qui ôtera toute légitimité à ce débat !!!