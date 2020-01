La radio France Inter doit-elle être agréée par un ministère du bon goût ?

Une crevette qui se prend pour un rebelle en tirant sur une religion moribonde, je crois que c’est tirer sur l’ambulance si je ne m’abuse. Une lopette couarde, qui ne critiquera pas certaine religion car il sait qu’il se fera aussitôt lourder et liquider socialement, ni telle autre car le coup de couteau ou la rafale de kalach est vite arrivée, alors on tire sur les faibles, toujours les mêmes , et on se croit brillant et courageux.

Triste époque malade...