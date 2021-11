Le Petit Prince de l’humour vache.

Paix à son âme !

Au moins, il y avait encore à l’époque des hôpitaux et des soins dignes de ce nom en France, l’€urocratie n’y avait pas encore fait sabrer dans tous les budgets pour aligner nos standard de confort sur ceux du Bangladesh et, « last but not least », les droits tant de soigner que d’accéder aux soins et aux groupes de soutien n’étaient pas encore conditionnés par la tyrannie sanitaire à l’absurdité de la rage « vaccinatoire » et/ou du passe sanitaire y afférant.

En Marche vers Nulle Part, on avance ! ;-(