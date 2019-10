Le Point sur : les productivismes, l’écologisme, le territorialisme, la tolérance, etc.

Systèmes

Le capitalisme , c'est la tendance à favoriser l'initiative sur le mode de l'empouvoirement entrepreneurial financier, individuel et privatif, grâce à des facilitations bancaires et boursières, de base. A la fin, il échoue en situations de monopoles (méga-entreprises bureaucratisées aussi puissantes que des États, planificatrices à leur ample niveau sur les marchés qu'elles conditionnent), comme cela est advenu dans nos mondes, simili-totalitaires économistes au nom de la liberté d'initiative. Or cette liberté est, hors capitalisme ou tout autre système, une possibilité et évidemment utile.



Le socialisme , c'est la tendance à socialiser donc étatiser-planifier d'emblée, en pratiquant allègrement la subvention à des initiatives sélectionnées par des commissions et autres bureaux, plus ou moins populaires, plus ou moins fonctionnaires. Il échoue évidemment en structure réactionnaire aisément aux mains de partisans moralisateurs terribles. La France, structurellement, et par-devers tous "libéralismes" idéologiques de gauche (au plan civil) ou de droite (au plan économique), sur la base du C.N.R. (Conseil National de la Résistance gaullo-communiste) est toujours particulièrement tramée par un tel socialisme macronien, qui la fait râler par exemple avec les Gilets Jaunes, paradoxalement au moment où LREM prétend (prétend seulement) désétatiser les procédures.



Le communisme , on ne sait pas bien ce que c'est, d'abord parce que Marx prophétisa une société sans classe - c'est-à-dire sans hiérarchisation, ultra-égalitaire - dont on a du mal à voir l'avènement, quand on sait à quel point l'être humain est un animal orgueilleux jusque dans ses prétentions à l'humilité (regardez les chrétiens), sans compter que le responsable n'est jamais l'égal d'autrui en sa responsabilité. Aujourd'hui, le philosophe Alain Badiou, maoïste, se borne à dire que c'est une façon de revaloriser le public sur le privé. Eh bien à ce compte-là je suis un communiste ! Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que le communisme s'est largement traduit par des régimes socialistes, dans le monde, jusqu'à ses dérives réactionnaires soviétiques ou chinoises.



Etc.

Des productivismes

Le capitalisme et le socialisme sont des systèmes qui se conjoignent dans le productivisme. Il existe, certes, actuellement, une économie du développement durable mais, comme son nom l'indique, elle poursuit un développement typiquement industriel, productiviste, entre capitalisme vert et éco-socialisme. De plus, les méga-entreprises capitalistes, en leur sein, fonctionnent comme des États planificateurs, entre services juridiques et études de marché, pour activer l'industrie/production, tandis que les États socialistes fonctionnent comme de vastes entreprises nationales - mastodontes logistiques régionaux.



Ici, la seule nuance entre capitalisme et socialisme, c'est que le capitalisme prétend à plus de flexibilité que le socialisme ; socialisme qui, quant à lui, prétend à plus de solidarité. Malheureusement d'aucuns trouvent en effet que la solidarité socialiste ne les aide pas, qu'ils seraient plus aidés par la flexibilité capitaliste, tandis que d'autres se sentent abandonnés par cette flexibilité, qui auraient besoin de la solidarité socialiste, surtout quand des monopoles s'instaurent ruinant toute flexibilité globale. Mais on voit bien que, sur le terrain, les systèmes conjuguent des degrés de flexibilité à des degrés de solidarité. Aucun système n'est pur. Quant au communisme, vu qu'on ne sait pas ce qu'il pourrait donner, il faut croire qu'il est socialiste avant tout.





Même anarchistes

L'anarchisme, normalement ni de gauche ni de droite, se répartit pourtant entre anarchismes à caractère solidariste et anarchismes à caractère individualiste. Sauf qu'on ne sait plus bien comment les anarchismes se distinguent bien des libéralismes, quand ils vivent de l'individualisme/productivisme. Il y a un anarcho-capitalisme et un anarcho-socialisme ! qui, s'ils se passent d'infrastructure industrielle/productive, se nomment plus volontiers primitivismes ... voire survivalismes mais, ce qui est drôle avec les survivalistes, c'est qu'ils veulent des armes à feu, qui ne sont aisément productibles qu'industriellement dans des moules prévus à cet effet, bien qu'il existe des forges artisanales à armes à feu, et d'autres façons de produire des armes à projectile rapidement létal. Les autres anarchistes non-primitivistes ni-survivalistes laissent à désirer, puisqu'ils auraient concrètement besoin d'une pacification territoriale, sans arme.



Ce que je veux dire c'est que, au fond, toutes les idéologies politiques laissent à désirer et se manifestent concrètement, sur le terrain, entre territorialisme et culturalisme. Car la question du territoire, ou de l'occupation du terrain, est cruciale. Le capitalisme mondialisé ne peut exploiter le terrain planétaire qu'à deux conditions : la première, c'est que des traités internationaux spatialisent les règlements, ou que des services juridiques fassent de même en exploitant les législations régionales ; la deuxième, c'est que des pays plus laxistes en terme d'armement (USA en têtes, mais quasiment le monde entier en dehors des autres pays occidentaux ou peu s'en faut) ... c'est que des pays plus laxistes en terme d'armement, permettent à n'importe quel magnat d'employer les services de milices ou d'assassins, pour progressivement aménager ses affaires sur un territoire donné d'une ou plusieurs cultures données, par la force. Beaucoup de guerres dont on n'entend pas ou peu parler, viennent de telles privatisations.





Nature animale humaine

Scientifiquement, l'être humain est un animal territorial. Les fonctions guerrières sont sacrées dans les sociétés anciennes, pour d'excellentes raisons : les premiers simiens hominidés qui adviendraient comme homo sapiens ont biologiquement l'instinct de hiérarchie, de territoire, et de meurtre, pour ces excellentes raisons. D'autres grands primates, et pas que primates, pratiquent l'occupation et la guerre territoriales. Les espèces plutôt nomades, nomadisent concrètement sur des territoires connus, apparentables à leur territoire globalement, encore qu'avec différentes stations saisonnières. De manière générale, nous avons tous besoin d'un lieu et d'un milieu, pour habiter et cohabiter de façon accoutumée, coutumière. L'implantation n'est pas un luxe, c'est une nécessité, et c'est évidemment parce que nous la reconnaissons tous pour une nécessité, que les migrants humains peuvent faire pitié et donner envie de leur procurer un lieu et un milieu, donc une territorialité nouvelle.



Les Celtes n'ont pas fait autrement en Europe, dont les anciens peuples adoptèrent leurs pratiques et croyances par prédilection sociotechnique, évidemment. Le monde veut changer selon, doit parfois changer, peut changer d'autres fois. Par exemple, le celtisme contemporain est une de ces façons de le faire changer, culturellement, sur son territoire historique. Tout cela fait une identité évolutive, mais une identité quand même, savoir : une façon d'être à soi pareil, dans la continuité, moitié par enracinement, moitié par aspiration. Il faut les deux, et personne ne peut sortir de cette dialectique sans vivre à Coucou-Les-Deux-Nuages.





La seule vraie tolérance

Je sais, il n'est pas évidemment d'admettre la dimension identitariste, territorialiste, culturaliste, et finalement souverainiste, des choses. Surtout après les déboires nationalistes européens. On craint aussitôt que ça tourne à l'eau de boudin. Récemment, le grand Jacques Attali disait "le souverainisme, c'est l'antisémitisme et l'islamophobie". Faut dire, il est lui-même ressortissant juif. Mais le plus étrange alors, c'est que des ressortissants juifs tels qu'Alain Finkielkraut ou Eric Zemmour - chacun dans leurs genres - sont souverainistes. Cerise sur le gâteau, Israël est un État nationaliste. Mais si ces juifs assimilables m'étonneront toujours, évidemment, c'est avant tout parce que ce sont comme moi des êtres humains, qui se disputent le territoire idéologique et moral des représentations/mentalités, au nom d'une identité/culture plus ou moins mondialiste ou régionaliste. Car tout en revient toujours à cela : identité, culture, territoire, (ac)coutum(anc)e.



Rien ne légitime la destruction, la conservation, l'évolution ou l'innovation coutumière, dans l'absolu. Seulement, personne ne vit dans l'absolu, et chacun détruit, conserve, évolue ou innove pour des raisons qui le regardent, et qu'il est autorisé à défendre jusqu'à la mort. Le contraire ne serait pas tolérant.

