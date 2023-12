Le Président Claude Villers

Puisque c’est le temps des hommages inversés, profitons-en.

Il y a incontestablement du travail, du talent, des repères déontologiques et une qualité et rigueur infiniment supérieures à ce qui se passe dans le privé mais je suis désolé d’avoir à dire que dans notre pays, cela ressemble, sur la distance, à une défense détaillée et une confession en creux de ce qui n’est pas, et qui serait souhaitable pour faire vivre une démocratie. Qu’est-ce qu’on attend ?

Les principes de l’information de Radio France.

À l’occasion de la journée de l’information . (22 /11/2023

,

2 mn, Guillaume Erner, responsable de la Matinale de France Culture).

«

Les faits sont vérifiés, sourcés, et les faits se distinguent nettement des opinions. L’information que nous vous proposons se doit d’être rigoureuse et honnête, équilibrée et pluraliste, et bien sûr, libre et indépendante de tout pouvoir.

En ce jour où Radio France célèbre l’information, nous voici dotés d’une charte, alors pas une cathédrale de chartes, mais une liste de huit principes que je vais rapidement vous énumérer. Tout d’abord les faits, les faits sont sacrés, autrement dit ils sont vérifiés, sourcés comme on dit dans le jargon, autrement dit proposés par des sources fiables, et les faits se distinguent nettement des opinions, on ne mélange pas les uns et les autres. En outre, l’information que nous vous proposons se doit d’être rigoureuse et honnête, cela va de soi, balancée, autrement dit équilibrée et pluraliste, et bien sûr, libre et indépendante de tout pouvoir, ça tombe bien nous n’avons pas d’actionnaire, et nous sommes une radio publique et non une radio d’état. Enfin, en cas d’erreur, cela nous arrive évidemment, il importe de le reconnaître « asap » comme on dit, le plus vite possible, et de rectifier. Vos réactions, camarades auditeurs, sont précieuses, n’hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de notre manière de vous informer.

Voilà pour les principes de l’information à Radio France, la partie consciente, mais il existe aussi une partie inconsciente, ce que l’on pourrait appeler le surmoi de l’information ─ le surmoi vous savez c’est cette instance morale et cruelle qui veille à nos actions ─ eh bien à Radio France, nous avons je crois ce surmoi : tenter d’être à la hauteur de notre mission de service public et servir du mieux possible le bien commun, sachant qu’il ne peut pas y avoir de démocratie véritable sans une information véritable. A l’heure où celle-ci est menacée, par les intérêts des uns, les pressions, mais aussi les déformations délibérées des autres, Radio France peut précisément s’exonérer de ces contraintes ou de ces manipulations.

Et puis enfin je placerai un dernier mot qui est à mon sens essentiel dans notre traitement de l’information, non pas ce que l’on réussit à faire mais ce que l’on essaye chaque jour de faire : cultiver la nuance. La nuance, c’est un beau mot français, car la plupart des sujets d’actualité doivent être problématisés, présentés dans leur complexité et leur dialectique, alors même que les réseaux sociaux charrient des logiques de bloc. X, autrement dit Twitter, c’est et ce sera de plus en plus “Clash of camp”. Cultiver la nuance, parce que le pire des mensonges, en matière d’information, c’est souvent le simplisme. »