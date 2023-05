Les apprentis journalistes

J’ai lu les apprentis sorciers. Je confirme, ce que l’auteur écrit est vérifiable que ce soit sur la génétique ou encore l’épigénétique.

Surtout, elle écrit de façon simple et compréhensible. C’est à ça que je reconnais le talent, l’expertise : la simplicité pour expliquer et être compris. Et surtout, son livre donne envie de creuser.