Les Bogdanoff, farceurs ou génies ? Le CNRS juge « aucune valeur scientifique »

Les Bogdanoff farceurs ou génies ?

Pour le CNRS « aucune valeur scientifique ».

J'ai aperçu certains articles passionnés de l'auteur « JCLavau » sur Agora Vox, très critiques envers le milieu scientifique et ceux qui se font appeler les climatologues. Il nous présente un contexte particulier et très controversé, à savoir une certaine science nous ment et nous manipule, celle qui est sous le joug du pouvoir, non de la recherche. Les travaux de Kinsey au sujet du comportement sexuel humain et ceux des Bogdanoff relatifs au big-bang sont deux exemples illustrant cette réalité. Cependant, les Bogdanoff sont un épiphénomène contrairement à l'impact sociétale des travaux de Kinsey. Quoi qu'il en soit, il reste critiquable de voir des individus pouvoir acquérir une notoriété et en tirer profit alors qu'ils ne sont que des bonimenteurs.

Ayant toujours été interloqué par les frères Bogdanoff, à la fois par leur physique, leur verve mystico-physico-scientifico-rocambolesque, et par la raison de leur présence dans les médias en tant que scientifiques, j'ai cherché à en découvrir davantage sur ces faux jumeaux se présentant comme de vrais génies des mathématiques, de la physique ou encore de la cosmologie. Personnellement, moi qui n'ait aucune connaissance dans leurs domaines, ces vulgarisateurs ne m'ont jamais rien appris, j'en suis resté au même stade de connaissance après les avoir écouté. C'est-à-dire le néant sidéral. Alors qui sont-ils ? D'un point de vue scientifique, le Comité National de la Recherche Scientifique (CNRS) va nous apporter la réponse, eux sont des experts, à moins qu'il ne s'agisse d'un complot de la communauté scientifique française contre les frères Bogdanoff ?!

Cet article s'appuie sur trois documents, tout d'abord deux communiqués de presse du CNRS, le premier faisant suite à un entretien entre les frères Bogdanoff et des responsables du comité, le second évoquant la décision du tribunal administratif de Paris rejetant les recours des frères Bogdanoff. Enfin, le troisième et dernier élément est un rapport des sections 1* et 2* du CNRS qui a rendu une évaluation à propos des thèses produites par les frères Bogdanoff.

*section 1 intitulée > Interactions, particules, noyaux, du laboratoire au cosmos (mathématiques).

*section 2 intitulée > Théories physiques : méthodes, modèles et applications (physique théorique).

Justice et science ne sont-elles pas deux notions antinomiques ? La science n'est-elle pas une discipline qui prône le débat, l'échange sur la base d'éléments factuels, dans ces conditions comment ces prétendus scientifiques ont-ils pu attaquer en justice leurs confrères ? Il suffisait simplement aux Bogdanoff de leur répondre avec leur génie inégalé et inégalable car la seule arme du véritable scientifique est le dialogue. Ces facéties judiciaires à l’initiative des frères Bogdanoff démontrent l'inanité de leur prétendu savoir dans le domaine scientifique et leur inconséquence à pouvoir débattre sereinement.

Igor et Grichka Bogdanoff sont nés en 1949 en France, ils ont vécu une enfance singulière, au sein d'un environnement d'une autre époque, comme dans un autre monde, puisque tous deux élevés par leur grand-mère dans leur château de Saint-Lary, situé dans le Gers. Les deux frères se produisaient souvent en spectacle face aux invités de leur grand-mère « excentrique », récitant des poèmes ou jouant du banjo. Ils ont tout fait mais plus précocement et mieux que tout le monde comme l'obtention du baccalauréat à 14 ans selon eux. Classés comme étant des vulgarisateurs scientifiques par les scientifiques eux-mêmes et considérés comme des sommités de la science par les médias, nous pourrions passer outre la mythomanie des Bogdanoff s'ils ne se revendiquaient pas comme étant des génies de la science auprès de l'opinion publique grâce à la complicités de ces médias. Les frères Bogdanoff sont de simples conteurs ânonnant des récits à base de science-fiction qui puise leur source dans leur passion pour l'astronomie, les étoiles, l'inconnu, l'inexplicable. En somme des choses qui fascinent tous les êtres humains. Les contes sont l'apanage du mythomane afin de se faire voir aux yeux du monde. Les frères Bogdanoff sont des intermittents de la science comme en témoigne leur émission « Temps X », présentée comme un magazine scientifique sur TF1 de 1979 à 1987. Merci à Yves Mourousi et Patrice Laffont d'avoir rendu ce fier service en installant ces « artistes de la science » à la télévision.

Au passage, notons tout de même qu'Igor a obtenu un doctorat en physique théorique en 2002, après un ajournement en 1999, et Grichka un doctorat en mathématiques appliqués en 1999 puisque c'est l'objectif de cet article. Mais il y a un hic, et non des moindres, selon un rapport du CNRS leurs travaux n'ont « aucune valeur scientifique ». En effet, dès l'automne 2002 divers « commentaires dans la presse nationale et internationale mettant en cause le CNRS, l'université de Bourgogne et la recherche dans le domaine scientifique concerné », ont poussé une commission du CNRS a analysé la pertinence des thèses des frères Bogdanoff. Problème, ce rapport interne était trop sensible pour rester lettre morte alors que la machine Bogdanoff ne cessait de se pavaner dans les médias.

Vous trouverez ci-dessous les deux articles du CNRS dans leur entièreté par soucis d'archivage car l'information est parfois très volatile.

___________________

Paris, 27 octobre 2010

Communiqué du CNRS

Le président du CNRS a reçu, à leur demande , MM. Igor et Grichka Bogdanoff lundi 25 octobre 2010. La conversation a porté sur le rapport interne demandé aux experts du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS), par l'Université de Bourgogne et le CNRS il y a bientôt huit ans.

Le président du CNRS a précisé à MM. Bogdanoff que ce document était un rapport interne, portant sur des travaux qui avaient fait l'objet de nombreux commentaires en 2002.

Le président du CNRS a rappelé que rien n'interdisait au CNRS et à l'Université de Bourgogne de solliciter, pour avis, un rapport interne sur des travaux par ailleurs en libre accès sur internet. Bien entendu, le CoNRS n'a pas compétence pour juger si la procédure administrative d'attribution d'un doctorat a été ou non correctement appliquée. De même, conformément aux textes qui régissent son activité, il n'a jamais été demandé au CoNRS de remettre en cause la délibération d'un jury de thèse, qui reste souverain.

Le président du CNRS a souligné que le CNRS n'a jamais fait état de ce rapport ; à ce titre, il est regrettable que des éléments en aient été diffusés. En effet, ce rapport n'avait pas vocation à être rendu public ; il pourrait toutefois l'être, suite à des demandes officielles, et seulement si la CADA rend un avis favorable, conformément à la loi.

Enfin, le président du CNRS s'est déclaré heurté par l'allégation de « Stasi scientifique » portée publiquement par MM. Bogdanoff à l'endroit du CNRS qui est un établissement totalement dévoué au service public de la recherche et qui, par conséquent, ne souhaite entretenir aucune polémique médiatique avec qui que ce soit.

Paris, 1er juillet 2015

Les recours d'Igor et Grichka Bogdanoff contre le CNRS rejetés par le tribunal administratif de Paris

Le CNRS se réjouit de la décision rendue le 30 juin 2015, par le tribunal administratif de Paris, qui rejette les deux recours formés par Igor et Grichka Bogdanoff contre le CNRS .

Ces derniers demandaient que le rapport interne établi en 2003 par le Comité national de la recherche scientifique sur l'évaluation de leurs thèses soit déclaré illégal par la justice administrative.

Ils demandaient également que le CNRS soit condamné à leur payer la somme de 1 239 771€ afin d'indemniser le préjudice qu'ils auraient subi du fait de la publication d'extraits de ce rapport par le journal Marianne en octobre 2010.

Le tribunal administratif de Paris a rejeté l'intégralité de ces demandes, en reconnaissant que le CNRS et l'université de Bourgogne avaient légalement saisi le Comité national afin de disposer d'une expertise scientifique interne sur une question faisant l'objet d'une polémique publique dès 2002. Il a écarté la responsabilité du CNRS dans la transmission du rapport au journal Marianne, alors même que le directeur général du journal ainsi que son ancien directeur de la publication ont affirmé le contraire dans des attestations produites par Igor et Grichka Bogdanoff lors du procès.

Le jugement du tribunal administratif de Paris est susceptible d'appel.

_____________________

CONTENU DU RAPPORT INTERNE (CoNRS)

Ce rapport interne établi en 2003 n'a pas été demandé par n'importe quel quidam, ce ne sont autres que les présidents respectifs du département des sciences physiques et mathématiques du CNRS et de l'université de Bourgogne qui en sont à l'origine. Ce sont les publications de plusieurs articles diffusés durant l'automne 2002 par des revues scientifiques faisant autorité et signés Bogdanoff qui ont alertés certains spécialistes. Le choix du CNRS intervient donc sous l'effet d'une certaine « pression » de la communauté scientifique internationale qui pensait être en présence d'un canular des frères Bogdanoff. Une accusation rapidement réfutée avec véhémence par les intéressés auprès de Dennis Overbye, un journaliste du New York Times. Non, ce n'était pas un canular, au contraire les Bogdanoff revendiquent la qualité, l'originalité et bien sûr l'exactitude de leurs travaux !

Concernant les travaux de Grichka, sa thèse en mathématiques a été rédigé « avec une grande naïveté et des erreurs qui montrent la méconnaissance de l'auteur pour un sujet qui est enseigné en maîtrise de mathématiques », soit un niveau inférieur. Enfonçant le clou, « il serait facile, mais cruel, de relever les nombreuses perles qui ornent ce texte, comme ''SO(2,2) n'a pas de représentation matricielle'' (page 17) ». En conclusion, « un des huit chapitres de cette thèse contient une construction de niveau de celles qu'on peut trouver dans un mémoire de DEA, voire de maîtrise, mais très mal écrit ; les sept autres ne contribuent rien aux mathématiques ». Des propos sans équivoques qui laissent pantois, Grichka ne semble pas être considéré comme un génie par ses pairs qui estiment même que ses travaux sont d'un faible niveau.

Concernant les travaux d'Igor, il nous faut « distinguer clairement une contribution scientifique, même mal écrite, même entachée d'imperfection et de lacunes, de ce qui n'est qu'utilisation stérile du jargon scientifique et poudre aux yeux ». La thèse d'Igor est construite autour d'un résumé « d'une cinquantaine de pages auquel sont annexés quatre articles parus dans les revues scientifiques et signés ou cosignés (avec G.Bogdanoff) par l'auteur de la thèse ». La conclusion du rapport pour la thèse d'Igor est sans appel : « la valeur de ce travail est nulle ». Les spécialistes ont relevé que parmi les quatre articles accompagnant la thèse d'Igor, trois de ces publications sont identiques, « au mépris de la déontologie professionnelle ». Les frères Bogdanoff ont passé environ 10 années à rédiger leurs thèses.

Aucune logique, « charabia », « confusions », « incohérences », « illusion », voici comment sont qualifiées les thèses des frères Bogdanoff. Il a rarement été vu « un travail creux habillé avec autant de sophistication », un mélange disparate de concepts scientifiques qui semblent mal digérés par les deux auteurs. Leur fonctionnement semble indiquer une aptitude à mémoriser de nombreuses informations sans être en capacité de réellement les ordonner et les appréhender afin de constituer un raisonnement abouti. Pêle-mêle, on peut trouver « des références à la cosmologie, la théorie des cordes, la supergravité, la théorie topologique des champs, les états KMS, les groupes quantiques... Tous ces domaines ont un moment ou un autre, et par divers chercheurs, été mis en relation avec l'univers primordial, mais il est rare de les voir figurer tous ensemble dans un même travail ». Ceci est le constat du CNRS, les Bogdanoff ont tout essayé pour le discréditer et comme rendre illégal le rapport interne par voie judiciaire. Or c'est bien le CNRS qui est sorti vainqueur de la lutte judiciaire qui l'opposait aux deux frères en 2015.

Les Bogdanoff ont continué à défendre la validité de leurs travaux en utilisant les médias et plus curieusement les forums d'internet... La justice ne pouvant reconnaître la bonne foi de ces usurpateurs, ils ne leur restaient plus qu'à répondre à un maximum de leurs détracteurs. Semer le doute en jouant sur l'ignorance du public qui, pris à témoin, est dans l'incapacité de se faire une opinion valable sur un thème aussi abstrait et pointu que la physique. Finalement les Bogdanoff ont choisi de se positionner comme des génies incompris dont les thèses trop complexes sont vilipendées par la Science contemporaine, ce qui ne serait pas insensé en soi. Cependant, leur comportement sur internet où leur IP a été retracé n'est pas en adéquation avec celui d'un scientifique de renom, il est même dans l'absolu singulièrement puéril. Les Bogdanoff ont utilisé des alias comme « Professeur Yang » et « Roland Schwartz » pour défendre leur propre boutique dans le but de se créer une foule de soutien, tous des prétendus experts scientifiques vantant l'intérêt des découvertes scientifiques de ces jumeaux. Imaginez aujourd'hui Alfred Einstein sur internet défendre ses idées sous de fausses identités ? Les recherches de ce dernier ont été reconnu de son vivant par la plus haute distinction, un prix Nobel de physique en 1921.. Entre la formule E=mc2 ou E=M6 chacun fera son choix.

Nous allons conclure avec le site internet de Wikipédia qui a bien entendu dédié une page à la biographie de ces deux personnages. Il est entendu que Wikipédia affirme être une source encyclopédique virtuelle de référence à l'instar des frères Bogdanoff avec les sciences. Pourtant, la polémique fuit ostensiblement les pages de Wikipédia, sous prétexte de respecter un supposé principe de neutralité de point de vue (POV), leur positionnement penche généralement en faveur des théories officielles. Tout le reste n'est que complot et trouvera sa place dans l'onglet « discussions » ou dans un autre « article ». Comment dans de telles conditions peuvent-ils invoquer la neutralité alors que Wikipédia n'est que le reflet de l'Histoire occidentale et de sa propagande. La notion de Point de vue (POV) n'est qu'un subterfuge pour justifier la censure. Wikipédia reste un bon annuaire, très utile pour recueillir toutes les informations qui ne peuvent être la cible de contestation comme l'état civil ou le parcours professionnel d'une personne, pour le reste il est déconseillé de vous y rendre. Ainsi les frères Bogdanoff se sont abaissés à intervenir sur leur page Wikipédia pour défendre leurs intérêts, n'est-ce-pas une attitude pour le moins questionnante pour ces supposés génies ? Ne devraient-ils pas plutôt investir leur énergie pour approfondir leur prétendue découverte révolutionnaire puis la rendre compréhensible, dans un premier temps, à leurs pairs, puis dans un second temps aux néophytes ? Au lieu de ça, ils investissent leur temps en procès, vaines justifications et manipulations infantiles.

Depuis quand le principal concerné intervient sur sa page Wikipédia, rédigée par des anonymes, afin d'influencer son contenu ? Est-cela la neutralité de point de vue (POV) tant vanter par ce cher Wikipédia ? Une fumisterie, oui ! L'onglet de discussions correspondant à la page des Bogdanoff sur Wikipédia comprend de nombreuses interventions signés de leurs mains numériquement :

Réponse de IGB à M. Riazuelo A propos de nos travaux qualifiés d' "extrêmement faibles" par alain r A propos du revêtement universel de SO (2,2)

Sur la page Wikipédia dédiée aux Bogdanoff, nous avons aussi cette énorme sottise « les frères Bogdanoff évoquent, dès 1980, l'Internet Configuration Advisory Board, la création d'un réseau mondial qu'ils baptisent eux-mêmes ''Internex'' quelques mois après sa création », en voici une belle boutade, quelle restitution de savoir ! Dommage tout de même que l'Internet Protocol (protocole TCP/IP) ait été inventé en 1972 par Robert Khan et Vincent Cerf. Wikipédia à l'instar des Bogdanoff se veulent être des références dans leur domaine mais ne sont en réalité que deux impostures intellectuelles.

Les frères Bogdanoff n'ont commis aucun acte criminel et ils ont fait preuve à plusieurs reprises d'un certain talent pour séduire leur auditoire. Ce sont certainement des réminiscences liées à leur enfance, une époque où ils se mettaient souvent en scène. Le souci est qu'ils ont choisi leur passion, les sciences, alors qu'ils ne semblent décemment pas avoir ni l'envergure ni les connaissances nécessaires pour enseigner ou entreprendre une quelconque recherche dans le domaine scientifique. Il eût été plus acceptable de les voir se présenter comme des passionnés de cosmologie, ce qu'ils sont, plutôt que des sommités en la matière.

Pour aller plus loin :

Le point de vue du physicien américain John Baez :

http://math.ucr.edu/home/baez/bogdanov.htm

Le point de vue du mathématicien Fabien Besnard :

http://perso.wanadoo.fr/fabien.besnard/bogdanoff.htm

La documentation du journaliste Sylvestre Huet :

http://sciences.blogs.liberation.fr/2015/07/02/les-bogdanov-condamnes-au-profit-du-cnrs/

Mail de Grichka Bogdanoff adressé à Sylvestre Huet :

http://sciences.blogs.liberation.fr/2011/01/24/les-bogdanov-ecrivent-a-sciences2/

Mise au point de Jean-Paul Delahaye concernant une interview :

http://ybmessager.free.fr/docs/JPDelahayeParisMatch.pdf

Affaire Bogdanoff : lettre ouverte de 170 scientifiques :

https://www.cieletespace.fr/actualites/affaire-bogdanov-lettre-ouverte-de-170-scientifiques

Au sujet des multiples identités virtuelles des Bogdanoff :

http://ybmessager.free.fr/wp/index.php?p=9

Sources :

Acrimed : « Les frères Bogdanov, la science et les médias », Jean-Pierre Messager, 29 novembre 2004.

New York Times : « Are They a) Geniuses or b) Jokers ? ; French Physicists' Cosmic Theory Creates a Big Bang of Its Own », Dennis Overbye, 9 novembre 2002.

Le Figaro : « ''Temps X'' : l'étrange odyssée des frères Bogdanoff », Olivier Delcroix, 23 juillet 2009.

Le Monde : « Les chercheurs et la menace Bogdanov », Stéphane Foucart, 20 avril 2012.

Classical and Quantum Gravity : Grichka Bogdanoff and Igor Bogdanoff, « Topological field theory of the initial singularity of spacetime », 18 (2001), 4341-4372.

Annals of Physics : Grichka Bogdanoff and Igor Bogdanoff, « Spacetime Metric and the KMS Condition at the Planck Scale », 296 (2002), 90-97.

Nuovo Cimento : Grichka Bogdanoff and Igor Bogdanoff, « KMS space-time at the Planck scale », 117B (2002) 417-424.

Czechoslovak Journal of Physics : Igor Bogdanoff, « Topological origin of inertia », 51 (2001), 1153-1236.

Chinese Journal of Physics : Igor Bogdanoff, « The KMS state of spacetime at the Planck scale », 40 (2002).

FD FreeDemocracy