Maître Capello et sa grammaire personnelle de bon aloi

Anecdote tordante. Donc si Rototo nous dit 1987, c’est bon. J’avais vu une émission et une fille très forte pour ce jeu qui normalement devait remporter la palme.

Dernière queste sur les 8 lettres : sa conccurente dit 7 lettres et cette fille dit 8 lettres : PARTOUZE, ce qui était juste.

Grosse gêne à cette époque sur le plateau et Capello sort tout de suite : ce mot n’existe pas. Il regarde dans son gros dictionnaire et dit : Non. Je pense effectivement que ce mot n’y était pas... encore