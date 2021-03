Médias Grand Public et Politiciens : même combat d’information/ désinformation sur le conflit israélo-palestinien ?

Tout un chacun a le droit de raconter n'importe quoi (dans certaines limites). Mais l'information du Public via les Médias Grand Public devrait être reconnu comme « Bien Public ». C'est-à-dire respecter un cahier des charges Éthique imposé par l’État et jugé par sa propre Justice. (modalités à désembrouiller avec/sans l'Europe) Car, derrière le masque de sain contre-pouvoir, les Médias Grand Public peuvent aussi devenir des pouvoirs autonomes portés (consciemment ou non) par quelque idéologie ou par quelque intérêt transnational qui peuvent interférer dans nos affaires nationales, et même nuire à notre souveraineté... ou à ce qu'il en reste !

Parmi le flux d' informations entremêlées qui circulent et semblent solides, certaines le sont moins. (photo JPCiron = jolie couleuvre discrète et craintive )

L'accès à plus de Médias plus variés et plus faciles d'accès (via internet) permet-il au citoyen de se former une opinion éclairée ? Non, bien au contraire ! « La plupart de nos opinions sont façonnées par la pensée collective plutôt que par la rationalité individuelle, et notre attachement à ces opinions tient à la loyauté envers le groupe. » (« 21 leçons pour le XXI e siècle » par Yuval N. Harari)

Chacun vivant avec son/ses propre(s) groupe(s).

Bien qu'on en parle beaucoup, les ''Fake News'' sont des outils marginaux, à cause de l'effet-boomerang de non-crédibilité de l'émetteur. Par contre, la ''technique'' consistant à diffuser des informations vraies (mais partielles) sont un excellent moyen légal de manipuler l'opinion publique dans nos ''démocraties''.

En outre, certaines informations restent '' simplement absentes '' : « Les plus grands crimes de l'histoire moderne sont le fruit de la haine et de la cupidité, mais plus encore de l'ignorance et de l'indifférence. » (...) « Les groupes désavantagés (…) sont régulièrement réduits au silence, en sorte qu'il est facile de les oublier » (Yuval N. Harari – 21 leçons pour le XXI siècle.)

Comment documenter/ illustrer ce biais ?

C'est l'objet de cet Article.

Je me suis donc intéressé aux Etudes relatives aux publications traitant du ''conflit'' israélo-palestinien. J'ai utilisé des études publiées aux USA principalement, vu que je n'en ai pas trouvé d'autres... Cependant, j'avais depuis longtemps noté que les publications des Médias en France sont très similaires (en termes de biais) à celles d'outre-atlantique.

Les sources statistiques citées pour les décès (2.b) incluent B'Tselem qui reçut -entre autres distinctions (2.a)- Le Prix des Droits de l'Homme 2018 de la République Française .

Voici le plan de l'Article :

> INTRODUCTION

> CLARIFICATIONS SUR LE CONCEPT DE SIONISME

> INFORMATION ? OU DÉSINFORMATION ?

> QUELLE EST L'ORIGINE DES BIAIS ?

> MANIPULATIONS EN AMONT ? (OPINIONS)

> MANIPULATIONS EN AVAL ? (DROIT / JUSTICE)

>>> INTRODUCTION :

> La liberté de communiquer.

La France est le pays des Droits de l'Homme (1.a) : Vive la liberté d'opinion et Vive le droit de l'exprimer ! La Déclaration Universelle de l'ONU reformule les mêmes concepts. (1.b)

Mais, selon certains juristes, « La France est devenue l’une des menaces mondiales à la liberté d’expression. » (1.c) (1.d) (1.e).

Selon Reporters Sans Frontières, la France se situerait au 34 ième rang (sur 180 pays) de la Liberté de la Presse. (Norvège = 1) (Allemagne = 11) (USA = 45) (Israël = 88)

Bref, nos gloires passées ne doivent pas masquer notre situation actuelle.

> Journalisme d'investigation ou d'opinion ?

Le Journalisme d'investigation s'empare de sujets qu'il explore sous toutes les coutures, et délivre le résultat de leurs recherches. En présentant au besoin des opinions/ analyses contrastantes.

C'est un métier où l'éthique est primordiale. Un métier dangereux donc dans le monde d'aujourd'hui. Il nécessite des coûts importants investis pour des résultats d'investigation incertains.

Le Journalisme d'opinion exprime un engagement particulier dans un ou plusieurs secteurs (politique, religieux, littéraire,...) et une 'subjectivité' assumée, et même revendiquée...

Où classer nos médias "publics", et ceux subventionnés ?

> Tendance d'évolution des Publications

Le numérique a induit de gros changements : arrivée de beaucoup de nouveaux ''pure players'' et grande variété dans les contenus. Côté presse papier, on a assisté à une mutualisation des moyens pour résister. Par ailleurs, le Rapport Charon (3) propose un système d'aides.

Mais on voit bien que les Médias Grand Public sont tombés de plus en plus entre les mains de quelques grands investisseurs privés. Et une bonne partie des informations utilisées sont laissées ''entre les mains'' de fournisseurs d'infos en gros comme l'Agence France Presse (AFP), l' Associated Press (AP), etc dont ils dépendent donc tous. Aussi, la qualité des informations de nos ''médias publics'' ne tranche pas franchement avec celle de nos ''médias privés'' ...

Même en aidant les petits nouveaux à survivre, le secteur reste globalement sous 'contrôle' d'un journalisme d'opinion privé. Lequel attire les recettes de publicité provenant elles aussi essentiellement du privé. Ce journalisme d'opinion a en quelque sorte ''mutualisé'' une grosse partie de la recherche d'informations (AFP, AP,...).

Il y a là un énorme problème ''d'entre-soi'' qui est laissé en friche, à une époque où les Médias sont un véritable pouvoir 'indépendant' ( indépendant en ce sens qu'il suit ses propres intérêts, et pas nécessairement ceux du pays ). Alors que l'information des citoyens, déclarée « Bien Public », devrait être faite sur des bases d' éthique professionnelle , avec contrôles ponctuels de l'output et éventuelles sanctions dissuasives activées par nos autorités.

On verra aussi (plus loin) que la proximité -affichée ou non- avec des lobbies -souvent transnationaux- prêts à ''tenir le stylo'' de nos législateurs n'est pas de nature à inspirer estime et respect pour ceux qui ''cèdent'' aux sirènes de ces lobbies. Ni pour le 'système' qui le tolère.

>>> CLARIFICATIONS SUR LE CONCEPT DE SIONISME

A la base des actuelles divergences de vues sur le conflit israélo-palestinien, il y a cet embrouillamini sur les concepts liés au « Sionisme », que j'analyse dans l'Article « Le Sionisme : Bon pour Israël, Mauvais pour les Juifs ?! » :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-sionisme-bon-pour-israel-219643

Le Sionisme est une idéologie politique nationaliste (voire ultra-nationaliste) et ethno-culturelle qui opère dans l'ombre du Christianisme et/ou du Judaïsme, sans cependant adhérer à leurs Valeurs. Valeurs qui souvent correspondent aux Principes auxquels les États Occidentaux et/ou l'ONU déclarent adhérer. Car « L'idée des droits n'est autre chose que l'idée de la vertu introduite dans le monde politique. (…) Il n'est pas de grands hommes sans vertu ; sans respect des droits il n'y a pas de grand peuple. » (Alexis de Tocqueville)

Questionner ou critiquer le Sionisme quand il déroge au Droit ou à la morale est un sain antisionisme.

« Le Sionisme est évidement le mouvement de libération de deux peuples : Les Juifs se libèrent des Arabes et les Palestiniens sont libérés de leur terre. » (…) « Les Sionistes accusent les non-Sionistes d'anti-sémitisme, même si ces derniers sont Juifs. (…) Qui est le génie qui a transformé le mot Sioniste en synonyme de Juif, de la sorte que si vous opposez au Sionisme, vous êtes anti-Juif ? Les gens sont identifiés à une idéologie seulement dans les pays totalitaires. » Odeh Bisharat/ Haaretz/ Israël (8)

Avraham Burg, est une personnalité au parcours remarquable et son analyse mérite notre attention. Il est en effet passé successivement par la Présidence de l'Organisation Sioniste Mondiale, par celle de l' Agence Juive, de la Knesset, et de la Présidence de l’État d'Israël par intérim. Il publie un Article dans Le Monde fin 2003 intitulé '' La révolution Sioniste est morte '' http://www.mafhoum.com/press5/159C73.htm

En 2007, il explique qu' '' Avoir défini l’État d'Israël comme un État Juif est la clef de sa perte. " (13) et il qualifie l'occupation de la Cisjordanie ''d'Anschluss''.

Avraham Burg est franco-israélien, et vient de demander (2021) à l’État d'Israël d'annuler son enregistrement en tant que Juif sur ses pièces d'identité. Car il dit qu'un « Israël fondamentaliste n'est plus Juif » Et il ajoute qu' il serait « naturellement très heureux de voir un premier ministre arabe en Israël. » (14)

Il n'est pas le seul à questionner la cohabitation du Judaïsme et du Sionisme.

Le président d'Israël, Reuven Rivlin, avait lui aussi exprimé ses préoccupations et suggéré la voie unificatrice de ''l'israélisme'' , qui est à l'opposé de la politique des gouvernements israéliens successifs... J'en parle dans cet Article « Israël en Danger ?! »

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/israel-en-danger-206669 ;

Notons que la Communauté Internationale, en 1947, avait décidé pour deux États Démocratiques, et non pour deux États Ethniques/ Religieux : Israël comme « État-refuge » pour les Juifs persécutés du monde, mais non l' État-Juif de tous les Juifs du monde. En fin d'Article sont proposés quelques liens qui expliquent comment on a pu glisser d'un ''Projet'' à l'autre .

>>> INFORMATION ? OU DÉSINFORMATION ?

> ADALAH (Haïfa/ Israël) Centre Juridique pour la Minorité Arabe en Israël .

Parcourir ce site permet de voir concrètement les actions lancées contre les discriminations installées dans 65 lois Israéliennes, ainsi que nombre d'interventions contre les injustices envers les minorités. C'est effarant de devoir batailler contre un mur légal, en vue d'essayer d'obtenir les bases de la démocratie !

https://www.adalah.org/en/content/view/7189

> B'TSELEM organisation israélienne de défense des droits de l'homme publie un Rapport intitulé « Un régime de suprématie juive entre le Jourdain et la mer Méditerranée, c'est un apartheid ».

Un plan permet de visualiser le problème : https://conquer-and-divide.btselem.org/map-fr.html

Le terme ''apartheid'' est ici un terme générique qui correspond au principe d'organisation d'un régime consistant à promouvoir systématiquement la domination d'un groupe sur un autre et travailler à la cimenter. Le PDF joint (en français) explique en détail ce en quoi cela consiste en Palestine :

https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202101_this_is_apartheid_fr.pdf

Rappelons que B’Tselem a reçu le prix des droits de l’homme de la République Française en 2018 .

https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/b-tselem-un-apartheid-sur-tout-le-territoire-sous-l-autorite-de-l-etat-d-israel,4456

> L'étude de « 416 Labs » est à ma connaissance la plus vaste étude existante sur la couverture Médiatique Grand Public US, relative à l'occupation Israélienne en Palestine. L’Étude couvre 50 ans (1967 à 2017) sur 5 Médias Grand Public : Chicago Tribune, Los Angeles Times , New York Times, Washington Post, Wall Street Journal. (4)

Note de Synthèse de l’Étude (extraits) : « Le soutien inconditionnel des États-Unis aux gouvernements israéliens successifs a été un facteur clef de la prolongation du conflit. » (…) « La couverture médiatique de cette question israélo-palestinienne l'est d’une manière assez injuste et biaisée. Cela a créé cette perception que les Israéliens sont en quelque sorte les opprimés et les Palestiniens sont en quelque sorte les agresseurs, quand en réalité le monde entier reconnaît qu’Israël, factuellement, est l'occupant -et non l'inverse-. »

L'évolution des ''gros titres'' sur 50 ans est intéressante (graphique en page 12 de l’Étude) : ces titres sont centrés sur Israël 4 fois plus souvent que sur les Palestiniens. Sur les trente premières années de l'étude, l'écart tourne même autour de 1 à 5 !

Voilà qui évoque les écrits de Theodor Herzl (7) : rappelons que son objectif était d'obtenir une autorisation internationale pour une colonisation d'un territoire ; chose qu'il considérait injustifiable sans permission 'diplomatique' des ''nations civilisées''. Il soulignait aussi la nécessité d'une propagande à grande échelle . Je pense en effet qu'après avoir obtenu un OK 'diplomatique' des représentants d'alors des ''Nations civilisées'', Herzl avait compris la nécessité de travailler à rapprocher le sentiment des électeurs des "Nations civilisées" de celui correspondant aux autorisations 'diplomatiques' reçues ''par anticipation'' dès bien avant 1947...

Il n'y a peut-être là aucun lien. Mais la coïncidence est troublante, car elle se décline dans différents domaines/ contrées. (*)

> Couverture médiatique des décès générés par le conflit israélo-palestinien. Sur les vingt dernières années, il y eut 2172 enfants palestiniens tués et 134 enfants israéliens tués du fait du conflit. (5.a) - Voici le détail par année :

https://ifamericansknew.org/stat/children.html

Pour faire un comparatif du traitement médiatique des décès, il faut qu'il y ait des données significatives pour les deux catégories. Pour ce faire, il faut donc remonter au début des années 2000. Après, les décès sont quasi à 100% Palestiniens. Voici l'analyse pour 2004 :

https://ifamericansknew.org/media/ap-report.html#kids

Sur l'année, il y eut 8 décès d'enfants israéliens et 179 décès d'enfants palestiniens. (soit 22 fois plus de décès palestiniens).

L'Agence Associated Press a mentionné 9 fois les 8 décès israéliens dans ses titres (ou premiers paragraphes), soit 9/8= 113%.

Pour les palestiniens, 27 des 179 décès ont été mentionnés, soit 27/179= 15%.

Un bon candidat pour le ''record'' de désinformation semble être le San Francisco Chronicle, surtout quand il s'agit d'enfants : sur la même période, il a été fait six fois mention de quatre enfants israéliens tués (6/4= 150%) et cinq fois mention de certains des 93 enfants palestiniens tués (5/93= 5%) - https://ifamericansknew.org/media/chron/report.html#figure6

Bien sûr, les Médias Grand Public disent relayer ''en confiance'' ce qu'ils reçoivent de l' « A.P. ». Cette ''pratique'' semble-t-il ''de bonne foi'' permettrait de masquer (involontairement) les morts palestiniennes tout en insistant sur celles israéliennes : Une ''pratique'' contraire à tous les standards journalistiques dans les « Nations Civilisées ».

En outre, le choix des mots n'est pas neutre : les morts d'enfants palestiniens sont souvent évoquées comme intervenus à l'occasion « d'affrontements », en oubliant de préciser que les morts qui surviennent durant ces « clashes » sont des morts uniquement palestiniens.

Enfin, les commentaires transmis décrivent les décès israéliens comme victimes de l'agression de palestiniens, tandis que les décès de palestiniens sont dépeints comme le résultat d'une nécessaire action pour se défendre contre l'agression de palestiniens.

Voici une bonne illustration du contraste entre les chiffres de tués et l'impression induite par les médias qui est à l'inverse de ce qui se passe sur le terrain :

Décès sur 20 ans (2000 à 2020) par roquettes palestiniennes envoyées de Gaza sur Israël, et par les frappes aériennes israéliennes sur Gaza.

(4000+ morts Palestiniens à Gaza du fait des frappes aériennes) (30 morts Israéliens du fait des roquettes) https://ifamericansknew.org/stat/rockets.html

Il est clair que ce qui était vrai en 2004 (pour les enfants) est une constante : la même analyse a été conduite en 2018 (pour le total), et donne exactement les mêmes schémas : https://israelpalestinenews.org/associated-press-double-standard-israel-palestine-reporting/

Les commentaires de l' « A.P. » sont décrits dans l'Etude comme encore plus décomplexés qu'auparavant. Le côté israélien est sur-représenté dans les commentaires condamnant les 'meurtriers' palestiniens. Les avis des palestiniens (qui condamnent les exécutions extra-judiciaires de palestiniens et la colonisation contraire au droit international) ne sont que rarement mentionnés, en fin de dépêches.

> Violences - J'aborde à présent, très brièvement, la communication dans le domaine ''violences''. Que j'illustre par un des aspects de ce domaine (Il y en a bien d'autres, y compris insoutenables).

La plupart sont subies par les Palestiniens, et sont absentes de nos médias, ou bien très édulcorées !

Le journal israélien Haaretz explique ici le ''travail'' des snipers postés côté israélien, qui font des ''cartons'' de l'autre côté des barbelés, à Gaza, sur des manifestants. En 2 ans : 200 palestiniens tués et 8000 blessés, souvent par tir au genou (leurs fusils à lunette sont très précis). Le record, c'est 42 genoux en 1 journée (équipe de 2 snipers) - ( 1 genou = 1 amputation )

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-42-knees-in-one-day-israeli-snipers-open-up-about-shooting-gaza-protesters-1.8632555

Les violences sous différentes formes sont journalières dans les territoires occupés. On peut s'informer -entre autres- sur ce site : https://ifamericansknew.org/

https://israelpalestinenews.org/headlines-from-palestine-that-israel-doesnt-want-you-to-read/

Les discriminations institutionnelles, jointes à ces pratiques barbares habituelles, éloignent l’État d'Israël, notre ami & allié, de l'image de 'démocratie' dont il tente en vain de se parer....

L'image suggère aussi que qui subit l'injustice doit garder la tête haute :

L'image suggère aussi que qui subit l'injustice doit garder la tête haute :

« Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? » (1 Cor. 6:9) Car « ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits » (Job 4:8).

>>> QUELLE EST L'ORIGINE DES BIAIS DANS L'INFORMATION ?

> Le Hasard et les Sentiments sont des Ressorts techniquement possibles derrière les biais dans l'information.

Dans le cas où les Médias sont attentifs à informer, mais seulement jusqu'à un certain point, c'est-à-dire en étant attentif à ne pas heurter la sensibilité ou les croyances de leurs lecteurs (= subjectivité assumée), le biais peut alors fonctionner en mode de 'système triangulaire' :

Pour que le groupe ''A'' puisse accepter/tolérer que ''B'' opprime ''C'' (alors que c'est contraire aux Valeurs de ''A''), il suffirait d'un ' alignement des planètes ' favorable :

> C'est possible si les circonstances font que ''A'' se trouve être dans une situation où il perçoit ''C'' comme des êtres coupables, inférieurs ou haïssables. Le même résultat pourrait aussi être obtenu par une manipulation de l'information (il y en a de plusieurs sortes), par exemple une agression sous faux drapeau attribuée à ''C'', etc : cela 'aiderait' un alignement des planètes.

> C'est possible si ''A'' considère que la présence d'une ''Valeur'' supérieure (plan divin, intérêt essentiel pour ''A'', etc) fasse que l'oppression de ''C'' passe alors pour être une chose accessoire, sans importance (ou peut-être même voulue par les dieux ?).

Mais le 'système' peut aussi ne pas être triangulaire : Dans un intéressant Article, Jacques Bouveresse cite Rosa Luxemburg et Karl Kraus dans un parallèle évoqué entre la manière inhumaine dont certains humains traitent les animaux en temps de guerre, et la manière dont certains humains voient un rapport 'naturel' de domination entre humains .

https://www.monde-diplomatique.fr/2020/10/BOUVERESSE/62298

Luxemburg illustre aussi le concept de "propension que peuvent avoir facilement les victimes à exercer une forme de vengeance contre d'autres victimes encore plus faibles qu'elles et incapables de se défendre."

> Certains chercheurs se sont quand même posé la question de l'origine des biais dans l'information...

Un Article de « Israël-Palestine News » (6) s'inspire de plusieurs Études et souligne quelques exemples illustratifs de pratiques que je croyais réservées aux Médias des Nations non démocratiques. Résumé en Note (6) .

L'article mentionne ainsi la quasi-unanimité de la communauté internationale sur l'illégalité des colonies et sur le droit des palestiniens au retour (suite au nettoyage ethnique initial). J'illustre ici cet aspect par les résolutions de l'ONU :

Nombre de Résolutions de l'ONU visant Israël et les Palestiniens. https://ifamericansknew.org/ Qui peut croire que le monde entier serait antisémite ?

Cependant, les grands médias de ladite Communauté Internationale délivrent des informations biaisées/ édulcorées, qui vont à l'encontre des résolutions de cette même Communauté Internationale. C'est comme si le côté droit du cerveau vivait avec un côté gauche étranger ! La psychiatrie, malheureusement, ne soigne que des individus. Ici, le 'Système' est malade !

En conclusion, l'Article questionne les raisons de l'apparition de ces biais dans les Médias Grand Public. Car autant les chercheurs identifient bien un problème systémique de couverture médiatique , autant aucun ne suggère un biais délibéré et planifié .

En l'absence de biais volontaire, l'anomalie pourrait être simplement issue d'un sentiment assez généralisé chez nombre de populations et de ''Leaders d'Opinion'' : une sorte de ''biais intégré'' ?

Les réseaux existent depuis toujours... Ils sont de nos jours essentiels.

>>> MANIPULATIONS EN AMONT ? (OPINIONS)

>>> MANIPULATIONS EN AMONT ? (OPINIONS)

Explorons le concept de ''biais intégré''.

Dans le potager, les OGM expriment des qualités rares. Chez les humains, les opinions ''améliorées'' exigent elles aussi un ''coup de pouce'' ad-hoc. C'est l'objet de ce ''chapitre'', que j'ai traité/ documenté plus en détail dans l'Article « Lobbyisme pro-Israël et Démocratie » :

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/lobbyisme-pro-israel-et-democratie-212702

Rappelons à nouveau qu' un ''biais'' n'est pas nécessairement le résultat d'une manipulation volontaire ou d'une collaboration explicite. Ainsi, une conjonction d'activités indépendantes (qui impactent -entre autres aspects- sur un aspect commun) peut donner le sentiment d'une coalition sur cet aspect commun. Coalition effective ou non. (*)

Par exemple, certains travaillent au rapprochement Chrétiens-Juifs via ''Jésus'' ou via d'autres sujets communs, tandis que d'autres travaillent à l'éloignement vis-à-vis des ''arabo-musulmans''. De la sorte, sur certains aspects, on observe une conjonction temporelle, qui donne le sentiment (ou qui confirme le sentiment) qu' « Il y a un lien entre l’offensive contre les pro-Palestiniens en France et l’offensive contre le voile et les musulmans » et que « Contre ''l’Arabe'' et ''le musulman'', point de nuance. » Orient XXI (21)

L'habituel discours haineux de nos 'travailleurs du texte' contre les 'Arabo-Musulmans' s'exprime en effet régulièrement dans un contexte israélo-palestinien. Un discours en servant potentiellement un autre .

> Sur le front du Lobbying : Les officines genre AIPAC (entourées de leurs nombreuses antennes).

L 'AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) est considéré comme le lobby le plus puissant des États-Unis . C'est-à-dire sans doute le plus puissant du monde.

« Dans l’ensemble, le succès de l’AIPAC reste considérable. Il prouve la supériorité d’un mouvement sans doute minoritaire mais bien organisé sur un sentiment peut-être majoritaire mais encore diffus. » (9) Les biais dans l'information n'aidant pas à redresser les choses... et aidant même plutôt à renforcer l'anomalie.

La Ministre de la Justice d’Israël Ayelet Shaked dit clairement : « Je pense que l'AIPAC doit animer la politique du gouvernement d’Israël (...). » En ajoutant prudemment : « Je ne veux pas interférer dans la politique Américaine. » (10)

Le livre de John J. Mearsheimer et Stephen M. Walt sur les liens entre 'Le Lobby' et la politique étrangère des USA exprime l'opinion que le niveau record de support déployé par les États-Unis vis-à-vis d’Israël ne peut être que très partiellement justifié par les intérêts stratégiques US ou par des valeurs morales. Et ils en concluent que « Le résultat final est que l'AIPAC, un agent de fait d'un gouvernement étranger, a une mainmise sur le Congrès » (11)

Des structures de support inconditionnel de l'Etat d'Israël existent un peu partout, dont le mode de fonctionnement est adapté à chaque contrée.

En Europe, on nous a aussi collé le Réseau ELNET (European Leadership NETwork). https://orientxxi.info/magazine/elnet-decouvrez-israel-ses-colonies-ses-technologies-de-surveillance,4453

> Sur le front de la ''Guerre médiatique'' : les Activistes visent les Personnalités Publiques ainsi que les Campus Universitaires (pour les 'leaders' du futur ).

Le livre de MEARSHEIMER et de WALT évoque l'importance de ces coalitions informelles d'individus et d'organisations . (*)

Le T.I.P. (The Israel Project), enregistré aux États-Unis, a commencé son activité en 2003, avec l'objectif de « garantir le futur d’Israël ». Pour ce faire, il offrait un guide à ceux qui « se battent sur la ligne de front de la guerre médiatique pour Israël ».

Les documents de formation des activistes et les manuels du T.I.P. doivent en principe rester secrets. Mais il y a parfois des « fuites ». Le document de 2009 a fait l'effet d'une bombe quand il a été connu. Voici ce document : http://australiansforpalestine.com/wp-content/uploads/2009/07/tip_report.pdf

Alignés sous une ronde d'enfants du monde (couronnée par le drapeau Israélien), la présence des drapeaux de la page de couverture (USA, Allemagne, UK, France) a sans doute un sens...

Un autre manuel de communication et de propagande est instructif car il explicite les objectifs à long terme de ce type d'activité de promotion d’Israël sur les Campus. C'est le « Hasbara Handbook » de 2002 du WUJS (World Union of Jewish Students) de Jérusalem. Voici ce manuel : https://www.middle-east-info.org/take/wujshasbara.pdf

Sur chaque Contrée-cible, les objectifs centraux (page 3) sont :

1 = Influencer l' Opinion Publique . C'est le premier objectif.

2 = Influencer les Personnalités Publiques .

3 = Influencer les '' Leaders du Futur '' sur les campus étudiants et ceux qui, demain, formeront les opinions.

Le manuel recommande à l'Activiste d'être pro-actif, car " les gens croient ce qui leur est dit en premier " et " une fois qu'ils croient quelque chose, il est difficile de les convaincre qu'ils avaient initialement tort "… et explique qu' « une action peut sembler être moralement condamnable, tout en étant parfaitement justifiée. » …

La France est-elle restée à l'écart de ces manoeuvres ?

Chez nous aussi, les critiques d'Israël semblent étouffées par la loi du silence, et « jamais les partisans d’Israël n’ont été aussi actifs dans les institutions et les sphères publiques. On peut l’appeler « lobby », ou préférer le terme plus neutre de « cercles d’influence », le débat n’est pas sémantique, mais bien politique. On ne semble pas avoir saisi l’activisme en profondeur des « pro-Israël » à l’Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils des mairies de Paris, à Nice et dans d’autres grandes villes, dans les chambres de commerce et les salles de rédaction . » Orient XXI (21)

Mais, qui est aux manettes dans ce pays ?

Pour la bonne forme, ressortont aussi cette phrase rapportée dans un Rapport du FBI, page 37/141, en haut à droite : « Donnez-nous vingt ans, et nous prendrons le contrôle de vos médias et détruirons votre pays ». Par ailleurs, à peine interpelés (voici 20 ans donc), les agents israéliens expliquaient spontanément au FBI que les Palestiniens étaient LE problème, et pas eux. Ref :

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/9-11-wtc-la-declassification-de-216559

https://archive.org/details/DancingIsraelisFBIReport/page/n3 6

(Feuilletez donc ce document en ligne : sur les 141 pages du Rapport du FBI, le nombre de ''blancs'' non déclassifiés est impressionnant...)

Si cette citation du Rapport était vérifiée, cela ne ferait pas partie d'un ''complot'', mais serait simplement à associer au concept de ''coalition informelle d'individus et d'organisations'' qui, sans être coordonnés, travaillent chacun dans sa propre direction, avec ses propres idées et à sa manière propre. (*)

> Sur le front de la ''Guerre psychologique''

Il y eut aussi ces missions de harcèlement et de menaces contre des personnes qui critiquent la politique d’Israël de manière gênante : « Ces croisades, qui s’appuient sur la récolte de données personnelles de citoyens américains, ne seraient pas possibles sans les moyens accordés par le ministère des affaires stratégiques israélien." (12)

De la Guerre Psychologique au Contrôle des populations, il n'y a qu'un pas : « D'ores et déjà, chaque fois que les Palestiniens passent un coup de fil, postent quelque chose sur Facebook ou se déplacent d'une ville à l'autre, ils ont toutes les chances d'être surveillés par des micros, des caméras, des drones et des logiciels espions israéliens. (…) Il faut donc étonnamment peu de soldats israéliens pour contrôler efficacement les 2,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie. » (Yuval N. Harari – 21 leçons – Albin Michel)

Sans faire nécessairement de lien, notons aussi, pour la bonne forme, que l'expérience montre qu'il n'est quand même pas très prudent, en France, de poser une question sur une niche fiscale française en faveur d'Israël : https://www.leparisien.fr/politique/la-senatrice-s-etonne-d-une-niche-fiscale-en-faveur-de-tsahal-elle-est-menacee-de-mort-25-03-2016-5660343.php



>>> MANIPULATIONS EN AVAL ? (DROIT / JUSTICE)

Il n'y a que le Droit (et son interprétation par la Justice ) qui peuvent rendre la Justice. Des textes mal ficelés/ ambigus (définition de l' IHRA) ou traités par des ''amateurs'' postés à l'étranger (GAFA) mettent nos droits en danger chez nous.

Comment démêler Antisionisme et Antisémitisme ?

Le slogan malfaisant ''antisionisme = antisémitisme'' instille l'idée toxique et potentiellement infamante que ''Juif'' et ''Sioniste'' sont synonymes. Alors qu' une fraction seulement des Juifs sont Sionistes, et que la plupart des Sionistes sont Chrétiens. Toutes les explications sur ce paradoxe ici :

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/le-sionisme-une-histoire-d-enfer-227731

A la commémoration du 75 ième anniversaire de la rafle du Vel d'Hiv (juillet 2017), le président Macron a comblé son invité Netanyahu en déclarant : « Nous ne céderons rien à l’antisionisme car il est LA forme réinventée de l’antisémitisme » (15)

Au dîner du CRIF (février 2019), le Président Macron déclamait le slogan sioniste en martelant à nouveau que « l'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme » (16)

127 intellectuels Juifs ont fait un Appel aux députés français leur demandant : « Ne soutenez pas la proposition de résolution assimilant l’antisionisme à l’antisémitisme ». (17) Pourquoi nos élus ont-ils balayé leur Appel d'un revers de manche ? Et pourquoi avoir préféré céder à l'amicale pression des lobbies nationaux ou transnationaux ? Lobbies dont la propagande n'est pas représentative de l'Opinion Publique française ! (21)

Mais qui ces élus représentent-ils ? En règle générale (et ici aussi), il semble bien que les lobbies ne rencontrent aucune structure de contre-pouvoir significatif/ efficace, dans de nombreux domaines.

Je vous invite à lire le texte de cette résolution 2403 « visant à lutter contre l'antisémitisme » qui reprend la définition de l'antisémitisme de 2016 (19) du lobby transnational IHRA. Sa définition, en pratique , par les exemples utilisés, permet -tout en s'en défendant- de taxer d'antisémitisme toute critique de l’État d'Israël. (18)

Avec ce texte, on peut être taxé publiquement d'antisémitisme alors que la Justice dirait le contraire ! Ce qui est injuste et très dangereux, d'autant plus qu'en conclusion, la résolution « Invite le Gouvernement, dans un travail de pédagogie, à la diffuser auprès des services éducatifs , r épressifs et judiciaires . » !! C'est dingue !

Mais à nouveau : qui est donc aux manettes dans ce pays ?

Mais le Texte a été adopté !... bien que les votes « pour » représentent à peine plus d’un quart des effectifs de l’Assemblée nationale. Une mascarade !

Tout cela ne grandit pas la France ! Les députés de tous bords semblent clairement avoir peur de s'exprimer sur ce sujet, alors que c'est précisément leur boulot ! Trop se défilent ! De quoi ont-ils peur ? En ''démocratie'', on devrait savoir !

Ce faisant, ceux influencés/ corrompus par la propagande des activistes ''mènent la danse'' !

Quelques députés se sont élevés pour réclamer le retrait de la résolution Maillard. Saluons-les !

.............

Et « en même temps », on délègue-abandonne aussi le traitement des contenus haineux sur internet à des structures (souvent étrangères) qui vont pouvoir (continuer à) nous clouer le bec quand ça leur chantera.

Pourtant, seule notre Justice peut nous juger ( et nous défendre ! ) correctement (si on lui donne les moyens de le faire...). Mais là aussi nos élus préfèrent déléguer-abandonner... Voir mon article là-dessus : https://www.agoravox.fr/actualites/medias/article/proposition-de-loi-visant-a-lutter-220703

Début 2021, l' ONG Jewish Voice for Peace (USA) s'exprime elle aussi contre le projet de Facebook qui prétend lutter contre les discours haineux en considérant que le mot ' Sioniste ' est équivalent à ' Juif ' et à ' Israélien ' ! Ce qui permettrait à Facebook de museler toute critique du gouvernement israélien comme si elle était antisémite.

Or, la plupart des Sionistes sont Chrétiens ! Et les Juifs ne sont pas tous Sionistes, loin de là ! Les Israéliens ne sont pas non plus tous Sionistes ! Bien sûr, les Juifs ne sont pas tous Israéliens !

Et les opinions de chaque individu ne doivent pas être assimilées à une hypothétique opinion uniforme d'un groupe auquel nous pouvons supposer qu'il appartient. C'est pourquoi il peut être considéré infamant d'assimiler à 'un sioniste' un Juif qui est critique -par exemple- de certaines pratiques en territoire occupé, pour des raisons Théologiques, de Droit International, ou de Morale.

>>> Concluons avec la contemplation désolée des effets malfaisants des orientations manipulatrices des lobbies nationaux et transnationaux, que nos politiques semblent écouter bien plus assidûment que le peuple qui les a élus.

« En voulant faire le procès de l’antisionisme, qui est d’abord et avant tout une opinion politique, et en « approuvant » la définition très contestable de l’antisémitisme proposée par l’IHRA , - une arme promue par Netanyahou et Trump contre la société civile et les défenseurs du droit -, cette résolution s’est faite l’instrument de la politique israélienne au lieu de vouloir contribuer de manière sincère à la lutte contre l’antisémitisme dans notre pays . » (20) Voilà qui nous rappelle ce que disait Ayelet Shaked à propos de l'AIPAC aux USA. (10) (*)

Lors de sa visite au Président d'Israël Reuven Rivlin (janvier 2020), le Président Macron rectifie ce qu'il avait soutenu depuis trois ans, en précisant maintenant que « l’antisionisme, lorsqu’il est la négation de l’existence d’Israël comme État , est un antisémitisme”. » (21)

Rectification tardive, car le mal est fait.

Chez nous, mis à part quelque rare illuminé qui pourrait être facilement identifié/ jugé, personne ne nie l'existence d'Israël comme État. Et dans la durée, personne ne peut sérieusement argumenter sur la non-pérennité de l'existence de l’État d'Israël ! En effet, depuis des lustres, l’État français -avec les USA et d'autres- garantissent la pérennité de l’État d'Israël. On a même permis à l'Etat d'Israël de s'équiper de centaines d'ogives atomiques (en plus des milliers d'ogives nucléaires US déployées qui couvrent le Moyen Orient). Ce qui n'empêche pas Netanyahu de clamer qu'il sent Israël menacé de disparaître...

Il nous promène comme il veut, le bougre... et obtient ce qu'il entend. L'animal est retors, mais reconnaissons qu'il est un des maîtres !

JPCiron

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :

Quelques Articles qui éclairent le Sionisme :

> Le Sionisme : la déclassification progressive des archives change le regard des historiens sur les Processus associés à sa mise en oeuvre.

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-la-declassification-209989

> Le Viol de nos actuels Principes et Valeurs a accompagné le long processus Sioniste.

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-viol-de-nos-actuels-principes-214231

> Le Sionisme : une histoire d'Enfer.

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/le-sionisme-une-histoire-d-enfer-227731

Le Troll n'est pas toujours celui qu'on nous désigne : il présente parfois un visage familier, qui semble bienveillant, paré de vertueuses intentions.

:: :: :: ::

:: :: :: ::