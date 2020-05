Michel Houellebecq écrit à France Inter sur le virus sans qualités.

@Djam

Qu’est ce qui est écrit ?.. Rien n’est écrit. Chacun peut faire son Houellebecq, quitte à prendre un coup sur le bec.

On peut juste émettre quelques présomptions, étayés par nos rhumatismes de vieillard, ou tenant à la foi du charbonnier, mais tout reste à déterminer. Tout dépend de tant d’éléments, de l’intervention de l’incongru sur l’envisageable, potentialisé par des éléments incontrôlables, liés à la nature en folie, ce grand chaudron d’où est sorti le covid.

Il y a bien sûr de la manipulation à tous les étages, comme des vols à l’étalage dans une atmosphère de fin du monde, chacun tentant de changer en fortune de guerre la catastrophe. En premier la chine. Elle a eu à affronter un dilemme. Fallait il ventiler la nouvelle, et sauver le monde de la pandémie, et être le seul perdant économique, ou ventiler les malades, et finalement sortir vainqueur de la catastrophe ?

Ca a été vite résolu, avec la manipulation de L’oms, niant le caractère inter humain de la contagion.

Les états ont manipulé à leur tour, renforçant leur caractère répressif et autoritaire, avec une vision jacobine des mesures, s’affranchissant de la loi, avec la systématisation des drones, une tentative de flicage par suivi, mesures faites pour tenter tout autant de masque sa grande irrésolution et son apragmatisme, dans l’attente de la vague

Nous sommes dans une société qui est à la fois sécuritaire, pondant des commissions et des accréditations pour tout et n’importe quoi et laissant des territoires entiers libres aux marchés et aux prédateurs.

Ce qui fait que des gus sortent leur maitre ruban afin de savoir s’ils peuvent travailler, ou faire valoir leur droit de retrait, en prenant , avec leurs charentaises, des airs de résistants.

C’est sûr qu’il y a matière à sarcasme et à désenchantement, et que Houellebecq peut être à l’aise dans ce cloaque, mais je dirais que le pire n’est jamais sûr dans la tempête. Une fenêtre météo nouvelle peut s’ouvrir. Peut être qu’on est en 1788