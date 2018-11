Michelle Obama publie son autobiographie en vedette américaine dans l’attente de celle de Barack Obama

"La politique ne m'a jamais passionnée..."

"Les mémoires" de Michelle Obama ? Non ! On ne rêve pas ! Michelle Obama, l'anti - Nina Simone par excellence !

Mais... mémoire pour mémoire, cette Michelle Obama se souviendra-t-elle, avant de nous le confirmer, que toutes ses dents sont fausses à cette Michelle, tout comme la communication de ce couple guindé, arriviste et vénal - les Obama -, stars des médias mondiaux, à la Maison Blanche huit années durant (et aujourd'hui encore, conférence après conférence de Barack Obama à coups de millions de dollars)... durant lesquelles il aura été toujours autant périlleux d'être pauvres et noirs aux Etats-Unis ainsi qu'ouvriers payés à quelques dollards de l'heure.

Ah, Obama ! Un président noir ! Voilà qui, pour sûr, allait flatter les bonnes consciences de ces médias financés et dirigés par des Blancs.

Cette satanée culpabilité raciale ! Avec Obama, tous ces animateurs pouvaient faire peau neuve : s’acheter une nouvelle conduite, une bonne conduite ainsi qu’une bonne conscience à moindre frais ; une conscience de première classe après avoir soutenu les ratonnades de Bush junior. D’où leur soutien inconditionnel à Obama.

Présidence de bonimenteur au sourire uncle Ben's, Président bavard monté en chaire et qui n'a jamais vraiment quitté l'estrade de son église, prétentieux et guindé, à la manière des nouveaux riches (pour Obama.... sa réussite en politique) ; une présidence de gérant de paille occupée à rembourser l'argent collecté en 2008 lors de sa campagne - une collecte record nous avait-on précisé -, une présidence dont Bernie Sanders, candidat à la primaire démocrate, a su nous révéler toute la supercherie : toujours plus d'inégalités sous Obama, toujours plus de bombes et toujours plus de sourires et de sermons car plus Obama bombardait plus il souriait et plus il parlait d'autre chose.

On compense comme on peut sans doute !

Cet engouement sans nuances, sans critique en faveur du couple présidentiel, révélera à quel point ces médias se sont moqués comme de l’an 40 du bilan économique et social d’Obama qui, à l’extérieur, il faut le rappeler, affichera le tableau de chasse suivant : la destruction de la Libye ainsi que de la Syrie.

