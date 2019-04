Monique Pinçon-Charlot : quand le pseudo service public est partial, fermé et brutal

« Pseudo-service public’’ ?



Le service public en l’occurrence, ça consiste à mettre les moyens techniques publics à la disposition des Rédactions et journalistes adoubés et missionnés par les maîtres de la lutte des classes, pour servir la soupe ou démolir ad libitum, proprement et dans le bon ordre, en faisant le maximum d’audience possible.



Du temps de l’ORTF, les missions du Service Public étaient : « informer, éduquer, distraire ».



»Éduquer« ? Pour un marchant, un client averti n’en vaut plus la moitié.



»Informer« ? Depuis Orwell on sait que la conscience des masses n’a besoin d’être influencée que dans un sens négatif



»Distraire" : ah oui ! ça c’est resté ; pour fournir du temps de cerveau disponible pour la pub, on n’a pas trouvé mieux.