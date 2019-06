Procès DSK/Carlton de Lille : Le Monde a-t-il pris ses lecteurs pour des pigeons ?

La corruption touche au coeur de la démocratie, mais lorsque les médias l'abordent, c'est pour faire parler des experts complaisants pour en minimiser la portée (5). Un expert qui ne se fait pas inviter, lui, dit ceci : « L’action judiciaire engagée contre un homme politique ne relève dans l’écrasante majorité des cas que d'un spectacle dont la chute est par avance et connue et voulue par l’ensemble des acteurs. » En attendant l'issue du procès intenté c. Balkany, qui peut compter sur le journal fondé par l'ex-épouse de DSK, le HuffPost, pour sa communication de crise, l'on pourra se familiariser avec ce cas d'école que le même journal n'a pas cru devoir exposer à ses lecteurs, celui du procès en France de DSK, justement, pour proxénétisme. En résumé, ce n'est pas cela qui aurait dû être aurait au centre du procès, mais le mot « corruption ».