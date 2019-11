Radio France, horizon 2022 : avis de tempête ?

« C’est une transformation d’ampleur que nous avons à mener ensemble d’ici à 2022. Je souhaite qu’elle donne à Radio France le meilleur avenir possible. (…) Elle doit (…) donner à nos auditeurs, aux Français, un service public, utile, fier et engagé pour continuer de les informer de manière fiable, continuer de leur offrir une culture diversifiée et accessible et permettre toujours de créer du lien entre les citoyens. » (Sibyle Veil, le 14 novembre 2019).