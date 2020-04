Stéphane Bourgoin est cerné : ses affabulations mises au grand jour par Arrêt sur images, Le Monde, France Inter, So Foot...

Un Wikipédien inspiré : "Il n'y a pas d'affaire Bourgoin ! C'est du conspirationnisme !"

Le journalisme citoyen n'a pas la cote... chez certains modérateurs de Wikipédia. Alors que les amateurs de "4ème Oeil Corporation" avaient fait paraître sur YouTube une dizaine de vidéos rendant compte de leur enquête, et qu'aucun grand média ne l'avait encore approuvée, voici ce qu'un certain Kirtap, plein de morgue et de mépris, osait écrire (entre le 29 mars et le 2 avril) dans la partie "Discussion" de la page Wikipédia de Stéphane Bourgoin :

« Sur la découverte de sa compagne morte, cette information est elle mise en doute par une source sérieuse ? Visiblement non, au contraire elle est relayée par plusieurs source de presse. Si on me dit que c'est faux, alors qu'on me le démontre avec source de référence. Ces vidéos Youtube, par la méthode employée, se disqualifient d'elles même (collectif anonyme, analyses à partir des textes de Bourgoin, ou sources primaire...). (...) Nous avons une règle de neutralité qui exclue les points de vues ultra minoritaire et une règle concernant les sources qui rejette les blogs et autres travaux personnels. Moi je ne sors pas de cela, rien de ce que ces sources affirment ne se base sur des éléments solides, on est dans du conspirationnisme et des spéculations. L'identité de la compagne de Bourgoin, permet à l'auteur du blog des conjectures qui ne repose que sur ses recherches personnelles. On ne va pas prendre cela comme base, c'est pas sérieux (...). Donc au regard des sources de référence (les grands médias), il n'y a pas de mise en doute qui tienne. C'est l'état du savoir actuel sur Bourgoin. Kirtapmémé sage 29 mars 2020 à 00:33 (CET) »

« Le problème avec Bourgoin, c'est que ceux qui mettent en doutes les faits qu'il raconte ne sont pas sérieux et ne sont pas valables comme sources, on peut tout aussi bien colporter des fake news, c'est courant dans ce type de source. Donc pour moi, il faut en rester au basique, les faits simplement les faits, et les sources qui vont avec. Quand une source sérieuse mettra en doute, si elle le fait, alors ce sera recevable, mais pas avant. Pour le moment les allégations des blogs et de youtube et autres forums ne peuvent pas être pris en compte. Kirtapmémé sage 29 mars 2020 à 13:52 (CEST) »