Un Etat de trolling permanent

C'est très inquiétant, tous ces médias qui s'adressent à vous personnellement, un peu comme dans le film Minority Report de Steven Spielberg où l'empreinte rétinienne permet de générer partout des "contenus personnalisés". Et c'est quelque chose qui est utilisé contre nous, en psychologie sociale, en nous faisant croire à une "opinion publique" et une "majorité" qui "pense bien gentiment", alors qu'au fond nous sommes tous très différents, bien que nous partageons tous une pop-culture, un folklore, des moeurs, et plus généralement une Culture autant qu'il est permis. La preuve par les Gilets Jaunes.

Quand vous regardez le journal télévisé, vous êtes tout seul chez vous, et même si l'on ne vous ment pas on vous montre ce que l'on veut, sous l'angle que l'on veut. Tout cela tout le monde en est de plus en plus conscient aujourd'hui, quand on voit comme les caméras sont "parisiano-, spectacularo- et violento-centriques". Ou bien, le journalisme utilise "la magie du montage vidéo" pour découper les phrases qui l'arrangent dans les discours qui l'arrangent. Au fond, rien n'a changé même dans les sommets décisionnels : chacun voit midi à sa porte. Néanmoins on ne peut pas leur accorder la présomption d'innocence, car ce sont censer être des professionnels, y compris les communiquants de l'Etat et des grandes firmes.

Donc, s'ils font "des erreurs", s'ils s'accordent un "droit à l'erreur" et s'ils en appellent à "des erreurs", tant pis, c'est comme cela qu'il faut le prendre : comme si c'était concerté. Leur culture de l'excuse est énorme, littéralement dépassant toutes les normes. Et au final c'est totalement ignominieux et infâme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom pour qualifier cette absence de souci de sa réputation. Ils lénifient leurs images pour quoi, au final ? S'adonner à des exactions hideuses au possible.

Cette idée du président qui veut nous envoyer une lettre, c'est indécent et incestueux, le pouvoir suprême qui veut coucher avec chacun de ses citoyens. Il y a intrusion, intrusivité, dans l'intime. Le courrier et l'épistolaire sont devenus aujourd'hui des pratiques de communications de deux ordres seulement : économistes (les factures) ou intimistes (les tendresses). C'est contradictoire mais c'est comme ça : c'est que les créanciers veulent inoculer le poids de la dette au coeur, il s'agit de confiance quant à ses avoirs, et cela s'entend d'une certaine manière. Mais que le pouvoir censé (je dis bien censé) nous représenter joue sur cette confiance, c'est précisément ce qu'il ne peut pas faire et qui est l'inverse de ce qui est attendu et possible en démocratie. La démocratie c'est précisément le contrôle du pouvoir, donc de défiance, mais là le pouvoir se veut hors de contrôle et c'est pour cela qu'il est hideux au possible malgré son image propre-sur-soi, en plus d'être indécent et incestuel. Et tout ensemble ignominieux et infâme.

Dans le même ordre d'idée que la lettre présidentielle, dès le début du mouvement des Gilets Jaunes, il est arrivé aux grandes firmes (surtout dans la distribution exposée aux publics) de transmettre des consignes à leurs employés, du type : en cas d'investissement des lieux, clôturez les locaux et protégez les clients. C'était en tout cas le cas chez Euralis, mais qu'on ne se focalise pas sur lui car il y en a eu d'autres : n'hésitez pas à les dénoncer dans les commentaires.

Eh bien, cette volonté de défendre sa propriété "au cas où" est relativement audible, avec la consigne de clôturer le magasin. Mais celle de protéger les clients est totalement absurde, fausse et déplacée : ce n'est pas de la responsabilité des employés, mais des forces de l'ordre au besoin, et derrière il y a les assurances. Bref, une telle consigne ne peut même pas s'entendre d'une défense anticipée contre d'éventuelles actions en justice d'un client éventuellement "violenté" contre la grande firme. Et c'est ainsi que tombe la présomption d'innocence, et que l'on peut déduire que, dès début décembre 2018, il s'agissait d'inoculer la peur au coeur, en déstabilisant les employés.

Tout comme le malheureux citoyen devant son JT, qui lui dit ce qu'il veut sur "l'état réel du pays". D'ailleurs, je peux témoigner que des personnes âgées pendant l'actuel mouvement des Gilets Jaunes, étaient littéralement terrorisées devant BFMTV, et craignaient pour leur sûreté dans des patelins pommés. C'est horrible d'en arriver là, ce sont des malheureuses personnes sous un angle, mais à qui revient la responsabilité de les avoir terrorisées ? Retraitées grabataires, qui leur a promis "l'information" en continu ? Dans le langage juridique, on appelle cela des abus de faiblesse, de confiance, et du harcèlement moral. Sarkozy était traduit en justice, quand il était soupçonné devant Bettancourt : la situation est exactement la même, à plus grande échelle.

Mais on ne réalise pas : un meurtrier est hors-la-loi, un conquérant qui tue des milliers de personne est un héros, dit le bon mot. Le cas est le même avec toutes les chaînes télévisées ou tout autre média, ne nous focalisons pas plus sur BFMTV que sur Euralis.

La mensuelle Actu mensuelle sur la sécurité par Avast Des gilets jaunes derrière des cyberattaques ? Les pirates informatiques auraient-ils aussi revêtu leur gilet jaune ? Des cyberattaques auraient été menées au début du mois de décembre sur au moins 5 sites institutionnels français. Découvrez dans notre article quelles institutions ont été touchées et par quel type d’attaque informatique. LIRE LA SUITE

L'argent n'a pas d'odeur dit l'adage, et l'on ne s'étonne pas d'une telle récupération d'actualité, mais néanmoins c'est du même tonneau ignominieux et infâme. Qui a entendu parlé de l'éventualité de ces cyberattaques aux informations, début décembre 2018 ? Pourquoi Avast décide-t-il tout à coup de s'improviser journaliste dans ces termes, en dehors du commerce ?

Ah dîtes donc, s'il n'y a pas de complot chers lecteurs, on peut dire qu'il y a une sacrée conjuration des pouvoirs étatiques et de grandes firmes influentes.

Tout cela tombe sous le coup de la propagande, et donc du harcèlement moral. Tout cela veut nous inoculer la peur au coeur, et nous soumettre à un vaste syndrome de Stockholm. Nous devrions adorer ceux qui nous brutalisent ? ... Un peu comme cet idiot de Joachim Son-Forget, emblématique de la situation. Sur Internet, on parle de trolls, et c'est un état de trolling permanent qui veut nous soumettre !

Ils appellent cela la post-vérité et les fake news, sans vouloir admettre que c'en sont les premiers acteurs. Pour eux, tout est bon dans le cochon ! C'est ainsi que les trolls soûlent tout le monde.