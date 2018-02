Usul, le YouTubeur marxiste, annonce se lancer dans le porno

Le célèbre YouTubeur marxiste Usul, collaborateur de Mediapart, a récemment créé un certain émoi lorsque des vidéos pornographiques le mettant en scène ont été mises en lumière. Alors même qu'il cache son visage, il est reconnu à cause de ses grains de beauté par des internautes qui l'accusent de s'être filmé au cours d'une relation sexuelle tarifée et de contribuer à véhiculer une image dégradante des femmes. Il s'agit en réalité d'une vidéo tournée avec sa compagne, OllyPlum, que le couple a décidé de mettre en ligne. OllyPlum met les choses au clair le 19 février : « Les gens pensent que je suis une prostituée qu’il a payée pour tourner des vidéos sur Pornhub, alors que je suis juste sa meuf ». Usul renchérit en annonçant sa volonté de s'investir durablement dans le porno : « Ce n'est qu'un début les enfants. Va falloir vous habituer. Je suis en train d'essayer ça. C'est un milieu qui m'intéresse. J'ai pas du tout honte de ce que je fais ». Dans un long entretien avec Le Tag parfait, le 19 février 2018, Usul assume et explique son choix de s'investir de plus en plus dans le porno.

Usul se met en scène sur Pornhub avec sa copine OllyPlum, qui s'était révélée il y a déjà quelque temps par son activité de camgirl. Alors qu'elle avait un peu disparu, elle est réapparue fin 2017 pour des lives tendres et sexy avec un partenaire masculin, chose inédite jusqu’alors. Le 16 février, la rumeur enflamme Twitter et l'on découvre que le vidéaste Usul, actuellement en embauche chez Médiapart, se cachait derrière ce corps anonyme à la cam.

OllyPlum explique que la présence d'Usul a fait exploser son audience :

O : En gros j’ai toujours streamé avec moins de 300 personnes sur ma room et le soir où j’ai commencé à le sucer en cam, on a atteint les 3 600 personnes dans la soirée. Je n’avais jamais vu autant de public sur ma room. On était en première position sur la home, je n’avais jamais atteint une telle audience, sauf peut-être une fois toute seule au début. (...) On s’est dit alors que les gens voulaient voir ça. En plus, on s’est éclaté. (...) Ce premier essai nous a quand même bien motivés, on a fait deux vidéos dans la semaine pour mettre sur Pornhub.

Elle explique également comment s'est passé sa première vidéo X avec Usul :

O. : J’étais en live, en train de me masturber sur le canapé et toi, tu es venu t’asseoir à côté de moi. C’est ça ? U. : Je sais plus… J’étais en face non ? Derrière la caméra. O. : Oui, c’est ça, tu étais en train de me regarder et ça t’a excité. Du coup, je t’ai proposé discrètement si tu voulais venir.

Le public de OllyPlum était aux anges :

O. : Mes viewers habitués étaient fous. Ils m’ont envoyé plein de messages pour me dire qu’ils avaient adoré, qu’il fallait que je fasse ça plus souvent. C’est comme s’ils attendaient depuis deux ans de me voir sucer une bite et là, c’était enfin la concrétisation d’un fantasme.

Maintenant que Usul n'a plus à se cacher, il envisage de montrer son visage sur les vidéos et de parler. Le couple envisage aussi de se faire filmer par un tiers.

Usul aspire à faire du porno fidèle à sa ligne marxiste :

U. : On peut faire du porno sans que ce soit dégradant, dans la complicité et la tendresse. Au-delà du résultat, c’est aussi le contexte, la manière de produire compte beaucoup et signifie quelque chose : le faire à deux, être maître de ce qu’on fait, pouvoir l’uploader ou le supprimer. Je suis marxiste et je crois que les conditions de production comptent beaucoup, on ne produit pas la même chose quand on est maître de son travail, plutôt que quand on est subordonné. L’idée, c’est d’expérimenter ce qu’on peut réaliser quand on n’est pas subordonné. Même si bon, on a tous les vieux schémas du porno mainstream, parce qu’on en a regardé. On peut avoir tendance à imiter, même sans faire exprès.

Usul entend tester, tenter de nouvelles expériences, comme "une séance de baise pendant les règles" ; "l’idée, c’est d’expérimenter", dit-il.

Même si Pornhub, comme YouTube, est "une multinationale, inquiétante à bien des égard", Usul s'en contente : "on fait avec les outils qu’on a". Comme il le note : "Pour Pornhub, la rémunération se fait davantage sur la quantité que sur la qualité, donc c’est un autre défi. C’est une nouvelle science à apprendre aussi pour faire des vues et se faire repérer, avec les mots-clés, enfin les tags à mettre."

Usul explique que le porno se combine bien avec son activité de militant politique :

U : Je suis habituellement dans la polémique permanente, dans le militantisme, les revendications, c’est assez épuisant. J’aime bien avoir cette oasis à côté, c’est du plaisir, du laisser-aller, on n’est pas dans le conflit, c’est juste de l’amour, du partage. Des choses positives.

Voir son corps en vidéo lui a aussi permis de mieux l'accepter : "Je me trouve mieux aujourd’hui", déclare-t-il.

Usul entend banaliser la pratique du porno :

U. : Le mouvement de fond de tout ça, c’est de décloisonner, de banaliser dans le bon sens du terme ce travail, que ce soit considéré. J’ai vu que la CGT avait défendu une personne qui subissait des insultes quand son passé porno avait resurgi. Ce sont des premiers pas. Comment arrête-t-on de considérer ces gens comme des pestiférés ? C’est en construisant des ponts qu’on peut arriver à plus de tolérance, même si pour l’instant, c’est pas gagné.

Usul face à ses contradictions

Lorsque la vérité éclata, de nombreux internautes s'empressèrent d'aller visionner les vidéos d'OllyPlum et Usul sur Pornhub, et d'y laisser leurs commentaires :

#Usul #UsulGate Moi ce qui me fait marrer, c'est les commentaires sous ses vidéos pic.twitter.com/r34UohPOvt — Outlander (@Yuri40100) 18 février 2018

Dès le 20 février, des YouTubeurs ne se sont pas privés d'interroger les contradictions d'Usul. Car, comment se revendiquer du socialisme ou du communisme et alimenter l'industrie pornographique, comble du capitalisme ?

Même la réalisatrice Ovidie déplore, au vu de leur bord politique, que les deux jeunes gens aient choisi de publier leurs vidéos sur Pornhub, plateforme qui a recours à de nombreux montages fiscaux.

Le 20 février encore, dans un live du Raptor Dissident, on n'a pas manqué d'ironiser sur les vidéos porno d'Usul. Une question brûlante s'est notamment posée : l'éjaculation faciale, pratiquée par Usul sur Pornhub, est-elle compatible avec le féminisme dont il se revendique ? N'est-ce pas là une pratique dégradande pour les femmes ?

Si le Raptor a taclé Usul avec humour et sans insultes, d'autres représentants de la fachosphère y sont allés beaucoup plus durement, comme le militant d'extrême droite Henry de Lesquen, ancien président de Radio Courtoisie :

Amusant, l’ordure cosmopolite Usul est en fait un pornographe de bas étage. — Henry de Lesquen (@LesquenPNL) 20 février 2018

Le 29 janvier 2018, Usul publiait pour Mediapart une vidéo intitulée "Usul : comment séduire après #BalanceTonPorc ?", où il se mettait déjà en scène (mais habillé cette fois-ci) avec sa copine OllyPlum :