Zineb El Rhazoui s’est-elle fait Hara-Kiri ?

Il y a des hasards de la vie qui font sourire et parfois réfléchir comme celui du magazine Hara-Kiri et de la récente prise de parole en public de Zineb El Rhazoui.

Il fût un temps où pour 4 francs, on pouvait s’offrir un bon fou rire tout en s’interrogeant sur les questions de société. « Journal bête et méchant » comme il aimait se définir, Hara-Kiri était un magazine satirique qui connut ses heures de gloire jusque dans les années 70 où il s’éteigna pour laisser la place à Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo repris donc le flambeau en restant fidèle à la même ligne directrice d’Hara-Kiri à savoir : faire rire tout en faisant réfléchir.

Inconnue du grand public jusqu’à peu, Zineb El Rhazoui, fût recrutée en 2013 par Charlie Hebdo pour traiter des questions de religion. Cinq ans plus tard, elle sortit de l’anonymat pour appeler à l’antenne de CNEWS, l’islam à « se soumette à la critique, se soumette à l’humour, se soumette aux lois de la République, se soumette au droit français. » car selon elle : « on ne peut pas venir à bout de cette idéologie en disant aux gens que l’islam est une religion de paix et d’amour ».

En journaliste professionnelle, Zineb El Rhazoui connaît bien le poids des mots. Ce n’est donc pas un hasard, si elle use et abuse du mot « soumettre ». Pour comprendre où elle veut en venir : être soumis, c’est avant tout subir, c’est être sous l’emprise de quelqu’un ou de quelque chose. Le but ultime de cette soumission étant, comme le précise la journaliste, de venir à bout de cette religion.

Alors pourquoi ce sujet ? Pourquoi de cette manière ? Et pourquoi maintenant ?

C’est en s’intéressant de plus près au profil de Zineb El Rhazoui ainsi qu’à son projet que l’on peut mieux comprendre le pourquoi du comment.

Une personnalité caricaturale ?

Dans un entretien accordé à MarieClaire : « Zineb El Rhazoui : la femme la plus protégée de France », cette dernière justifie, entre autres, sa prise de position comme suit : « au Maroc, où l'islam est religion d'État, l'héritage auquel peuvent prétendre les femmes correspond à la moitié de celui des hommes. Pourquoi voulez-vous que je respecte l'islam ? », avant d’ajouter : « si être islamophobe c'est être raciste, alors je suis raciste contre qui, contre moi-même ? ».

Le magazine Marie Claire, nous offre plus de détails sur la personnalité de Zineb El Rhazoui : « son amie Solène Chalvon nous l'avait décrite comme une personnalité « flamboyante, un peu diva », et c'est vrai qu'avec sa robe noire discrètement pailletée, ses bottes cavalières, l'air excédé qu'elle prend pour se plaindre du vent, violent ce jour-là, et ses gardes du corps lourdement armés, elle passerait presque pour une star en tournée. »

Les motivations de Zineb El Rhazoui ne semblent pas correspondre à celles d’une militante recherchant le bien-être collectif ou le mieux vivre ensemble. Mais alors, quelle est la trajectoire empruntée par cette dernière ?

Virage à 180° et sortie de route ?

En mai 2015, Zineb El Rhazoui s'est retrouvée convoquée par sa direction, à un entretien préalable de licenciement pour faute grave et cela suite à sa participation à une tribune parue dans Le Monde appelant à une « refondation » de Charlie Hebdo. Ce virage à 180 degrés fût vécu comme une trahison pour la direction de Charlie Hebdo et s'acheva par la sortie « volontaire » de la journaliste.

Zineb El Rhazoui, s'est donc retrouvée de facto en recherche active de nouvelles opportunités. Elle confia aux inrockuptibles vouloir « continuer à faire mon métier de journaliste que ce soit dans la presse écrite ou alors probablement à la télévision ». Va-t-elle rester fidèle à la ligne éditoriale de Charlie Hebdo qui est de faire rire tout en faisant réfléchir ou va-t-elle suivre une toute autre direction ?

Les soutiens de Zineb El Rhazoui vont nous offrir un premier élément de réponse. Soutenue massivement par des personnalités proches du parti Rassemblement National sur les réseaux sociaux comme par exemple Nicolas Dupont-Aignan, Zineb El Rhazoui a également été encouragée par des médias clairement d'extrême droite comme fdesouche qui lui consacre une dizaine d’articles ou encore le site Riposte Laïque, dont Sébastien Jallamion (policier condamné en 2017 pour « provocation à la haine raciale et religieuse » à la suite d'un post facebook datant de septembre 2014) lui rendra hommage en indiquant : « Elle est des nôtres. ». Ce dernier avait d’ailleurs posté le 3 août 2016 sur son compte twitter : « tous les musulmans ne sont pas (encore) islamistes. Mais ce rythme, c'est juste une question de temps. #Résistance ».

Zineb El Rhazoui semble emprunter un chemin bien différent de ses années Charlie Hebdo. Peut-on parler d'une instrumentalisation de la fachosphère ? Autrement dit, ses idées ont-elles été récupérées malgré elle ?

La parution de ses deux ouvrages « 13 » et « Détruire le fascisme islamique » chez l'éditeur Ring confirmeront l'appartenance idéologique de Zineb El Rhazoui. Même si David Serra, fondateur de Ring proclame officiellement voter pour François Fillon...les œuvres publiées sous l'édition Ring ne laissent aucune place au doute. Nous y retrouvons, en plus des ouvrages de Zineb El Rhazoui, la BD Marsault et son personnage principal d’Eugène, skinhead dont le loisir est de tabasser des gauchistes, des militants de la cause féministe, des antifaschos et autres rastafaris. Le best-seller paru chez Ring et vivement recommandé par Marine Le Pen répond au nom de « la France Orange mécanique » de Laurent Obertone. Ce livre viendra stigmatiser une fois de plus les immigrés et leurs enfants en les positionnant comme cause principale des problèmes du pays.

N'importe qui peut finalement se revendiquer appartenir à n'importe quoi. On peut donc s'afficher défenseur de laïcité en façade et être militant d'extrême droite en arrière-boutique. Seuls les actes, les actions, sont gages d’authenticité à plus forte raison dans un environnement médiatique pollué par les fakenews.

Une chose est sûre, privée de liberté, associée de facto à un groupe qui pourrait lui reprocher le choix de son prénom ou encore discuter sa véritable nationalité, Zineb El Rhazoui, ne profite vraisemblablement pas des retours qu’elle escomptait. Elle s'est éloignée de l'esprit de Charlie Hebdo et d'Hara-Kiri et ne cherche plus à faire rire pour faire réfléchir. Si tout est critiquable, Zineb El Rhazoui aurait dû commencer par l’auto-critique car le buzz médiatique ne se fait pas à n’importe quel prix !