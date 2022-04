13 raisons de voter pour Emmanuel Macron : pouvoir d’achat, santé, école, écologie…

« Je vous propose un nouveau contrat social en forme de pacte entre les générations. (…) Je vous propose un pacte productif qui nous permette de gagner encore en force et en indépendance économique. (…) Je vous propose enfin un pacte républicain renouvelé : faire Nation. (…) Reprendre le contrôle de notre destin comme Nation et de nos vies comme citoyens : telle est l’ambition de ces trois pactes. Pour réussir, il nous faudra inventer une méthode démocratique fondée sur la participation et le rassemblement. (…) Chacun doit pouvoir prendre sa part. » (Emmanuel Macron, le 17 mars 2022).