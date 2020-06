18 juin et profusion d’impostures gaullistes

La semaine dernière, nous avons célébré les 80 ans de l’appel du 18 juin, un anniversaire utile pour se souvenir de ce qu’il peut y avoir de grand dans la politique : vision, convictions, courage, au service de la France et des Français. Des qualités trop souvent portées disparues chez ceux qui nous dirigent. Mais si des opportunistes ont cherché à le récupérer, pas sûr qu’ils fassent illusion.

Emmanuel, Marine et les autres

Quelle tristesse de voir qu’au final, ce sont le président de la République et son opposante de 2017 qui ont su faire le plus parler d’eux pour cette cérémonie ! En même temps, je suis convaincu que les Français sauront faire le tri et ont bien compris qu’il s’agissait d’une récupération éhontée. Ces gesticulations ne vont pas rapporter une voix, et, au contraire, irriteront probablement tous les vrais gaullistes de cœur. Bien sûr, en tant que président de la République, il était souhaitable que Macron rende un hommage à l’homme qui a probablement fait le plus pour notre pays depuis deux siècles au moins. Il ne pouvait pas ne rien faire. En outre, ces exercices d’hommage au passé sont souvent l’occasion de chercher à en tirer un profit d’image. Mais avec Macron, la manœuvre est bien trop grossière.

Si le roitelet se drappe dans une partie du cérémonial de la Cinquième République, je reste effaré par les comparaisons avec le Général. Même le parallèle avec son ascension en dehors des partis traditionnels est plus que contestable, et à part cela, il n’y a rien de commun. Macron, ce sont les soldes sans état d’âme du patrimoine industriel français, d’Alstom à Alcatel en passant par Technip et bien d’autres pépites . C’est un partisan de l’Europe supranationale aux vocations fédéralistes, que le Général a toujours combattue. C’est le partisan d’une start up nation aux traits grossièrement étasuniens… C’est un président au service de l’oligarchie qui méprise ouvertement le peuple. Et je ne parle même pas du style, quelques photos illustrant bien le grand écart extravagant entre les deux hommes.

Mais, ce que l’on pourra aussi conserver de cette semaine, c’est aussi l’attachement et la nostalgie toujours plus forts des Français à l’égard du Général, qui semble toujours plus grand par rapport à la petitesse de ceux qui lui ont succédé. Et les comparaisons de certains ont toutes les chances de faire ressortir le grand écart qu’il y entre eux et le grand homme de notre histoire.