2018 : l’année où Macron a remis les pieds sur terre

Assez d’accord..Du reste, dans cette bulle, on parle par mots tiroirs qui ne veulent pas dire grand chose.

Il y a eu un moment ou tous les journalistes et politiques parlaient « d’échauffourée »

Cela permettait de ne pas parler de violence.

C’était principalement lors des violences d’extrême gauche.



Le mot du jour, c’est « compliqué » ; Cela se complique, cela va devenir compliqué, c’est très compliqué pour Macron. Les gilets, jaunes, c’est compliqué.

Que nous dit le dico ?

1 Qui possède de nombreux éléments difficiles à analyser.





2 Difficile à comprendre.

Bref, la macronitude nous avoue qu’elle ne parvient pas à analyser le réel et ne le comprend pas.

On sait comment réagissent les enfants gâtés quand leur jouets ne marchent pas comme ils veulent et on se prend à partager l’inquiétude du syndicat de police qui se demande si la prochaine fois on va leur demander de tirer dans le tas..