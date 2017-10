2018 : le budget des riches et du CAC40

Ce n’est sans doute pas pour rien qu’Emmanuel Macron, alors ministre, vantait l’envie d’être milliardaire. Le premier budget de son ère est donc, aussi tristement que logiquement, un budget qui comblera ses amis les milliardaires. Et s’il daigne jeter quelques piécettes au peuple ce n’est que pour détourner l’attention du caractère socialement injustifiable et révoltant de sa politique.

Prendre au peuple pour donner aux oligarques

Pour qui prend un peu de recul, les premiers mois de Macron sont effarants . Finalement, il a osé donner bien plus aux plus riches et au CAC40 que ce qu’avait fait Sarkozy, alors même que les profits battent des records ( en 6 mois, le CAC 40 en a engrangé plus de 50 milliards, une progression d’un quart sur un an ) et que les inégalités sont au plus hauts. Bref, alors que tout devrait pousser à une hausse de la progressivité des impôts des plus riches et des entreprises, Macron fait un budget qui propose d’accentuer plus encore les inégalités, tout en poursuivant le démantèlement du droit du travail , au plus grand profit de multinationales déjà en position de force avec le chômage de masse.