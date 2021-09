2022 : Quel challenger pour stopper la marche vers le chaos ? Pourquoi pas Zemmour !

Si Macron est réélu, dans 5 ans nous risquons d'avoir fait un grand saut sans espoir de retour, bond vers un possible changement définitif de civilisation.

On sait que Macron suivra sa ligne directrice, qu'il ne déviera point de ses objectifs

Emmanuel Macron croit en l’idée de la mondialisation heureuse. Le thème aussi important que l’immigration ne l’intéresse pas ».

Première marche : une Europe fédérale, la fameuse Europe fédérale, doux rêve macronien.

Seconde marche : la mondialisation à outrance, un monde sans frontières qui suppose l'abandon des concepts de nation, d'identité, de revendication de la culture française qui du reste n'existerait pas, et en marche vers une société multiculturelle et le communautarisme, seules rédemptions possibles de nos péchés passés qu'il nous faudrait expier.

Il faudrait même reconstruire l'Histoire, c'est-à-dire commencer à détruire celle qui existe. Un véritable avenir de looser pour le peuple français.

Pour être en accord avec cette conception du monde, Nous avons battu ces dernières années tous les records de nombre d'immigrés acceptés et de clandestins en goguette auxquels se sont ajoutées les filières des MNA dont le nombre et le coût sont un danger pour notre sécurité et notre économie.

En 2019, environ 274 700 premiers titres de séjour ont été délivrés (+6,1% par rapport à 2018). L’augmentation est constamment en forte hausse surtout depuis 2017. Ajoutez les clandestins et les MNA c'est vertigineux.

Cette immigration de masse qui se déverse dans des quartiers de non France où règnent la violence et la délinquance, où les caïds installent des checkpoints pour en contrôler l'accès et jouent de la kalachnikov en toute impunité. Notre président va y passer 3 jours sous haute protection et comme d'habitude sortir le carnet de chèque des Français pour mettre en place des mesures qui seront comme les précédentes des emplâtres sur une jambe de bois. Ces territoires continueront de ressembler à des enclaves étrangères, ou règne une seule loi celle des délinquants.

Alors qui en 2022 peut nous sortir de cette situation catastrophique, et de cette aventure sans retour ?

Tous les candidats de droite qui peuvent briguer la fonction présidentielle en sont conscients, ce sont dans l'ordre, l'immigration, la sécurité, la justice qui seront les sujets prioritaires sauf pour LREM qui fera peut être de fausses promesses pour sembler s’intéresser à ces sujets jusquà trouver Marine Le Pen trop molle.

La question est, qui peut battre Macron, car si celui ci est réélu, nous aurons atteint dans 5 ans une situation de société communautaire irréversible.

Faisons un tour d'horizon des candidatures qui pourraient être crédibles.

A gauche : c'est le vide sidéral.

Un Mélenchon qui s'est tellement décrédibilisé pour toutes les raisons que l'on connaît que de candidat potentiellement gagnant en 2017 il est passé aux oubliettes et se retrouve catalogué islamo gauchiste.

Un candidat écologique, qui sera choisi rapidement, mais dont les chances sont quasi nulles, tellement, ce mouvement pastèque, vert à l'extérieur mais rouge à l'intérieur a sombré dans des positions et des déclarations ridicules. La derniere proclamation de madame ROUSSEAU prétendante à la fonction présidentielle est hallucinante.

« Il faudrait faire venir en France des terroristes, on pourrait mieux les surveiller. »

Une telle déclaration suivant celle du ''voilier qui pollue'' et de la suppression des sapins de Noël nous montre la crédibilité de ce parti.

Macron à donc fait place nette à gauche.

A droite

La France n'a jamais été aussi à droite dans le pays, mais ses représentants sont incapables de s'unir.

Marine Le Pen : c'est elle qui a le programme le plus proche de ce que veulent les Français, que les autres pillent allègrement, mais qui se heurtera au second tour à un barrage des autres formations de droite et de gauche, pour lesquelles pour des raisons obscures, le premier ennemi n'est pas Macron, mais le RN. Macron lui ne rêve que d'une autre confrontation avec MLP certain que le sacro-saint front républicain poussera son œuvre de destruction.

Les LR

Alors là c'est le trop plein, mais de seconds couteaux, dont les égos sont inversement proportionnels à leur charisme.

Ils persistent dans leur choix de primaire qui leur a été néfaste d'autant plus qu'un ou plusieurs francs-tireurs de la même sensibilité se présenteront de concert.

La solution eut été je crois de construire entre tous les prétendants de toutes les droites un programme commun précis applicable dans les 6 premiers mois et validé par un référendum à l’issue du temps imparti.

De décider aussi que tous seraient présents dans ce gouvernement sachant que celui qui irait à la présidentielle aura été choisi soit par vote interne ou par consultation des adhérents. Les gauches en leur temps n’avaient pas hésité à proposer un programme commun seul susceptible de les faire gagner. Mais accoler cohésion et LR est un oxymore, ils seront incapables de le faire. Donc les candidats éventuels se partageront les accessits, troisième et quatrième place avec pour seule ambition la médaille de bronze.

Sarkozy avait réussi à récupérer les votes du FN, les prétendants d'aujourd'hui tels Bertrand sont dans l'insulte permanente du RN, donc rien à attendre de ce côté.

Aussi il serait bon de prévoir un plan B ou plutôt un plan Z.

Qui pourrait le mieux drainer les votes RN et recueillir un appui massif des LR si impossibilité d’union entre eux ?

Je n'en vois aujourd'hui qu'un ZEMMOUR.

Actuellement sans s'être prononcé sur sa candidature il est à la même hauteur que Mélenchon.

S'il se décide et se déclare candidat, s'il donne les lignes directrices de son programme qui sera sans aucun doute le plus proche des préoccupations des Français, on pourrait avoir une progression spectaculaire.

C'est une possibilité, et c'est je pense celle que Macron craint le plus.

Premier signe de cette inquiétude, Attal en service commandé qui attaque Zemmour qui n'est pas pour l'instant un candidat déclaré, bizarre non ? Le duel tant espéré contre Marine Le Pen pourrait échapper à Macron.

La sortie, le 16 septembre, de son livre « La France n’a pas dit son dernier mot » et l’intense promotion qui l’accompagnera, notamment un probable meeting le 18 septembre à Nice, pourraient doper les sondages favorables à ZEMMOUR.

Je sais, il y a énormément de si, mais cela va se décanter dans les deux mois qui viennent, pour l'instant nous ne sommes que sur des hypothèses. Il faudra notamment que Zemmour montre aux Français que si sa principale préoccupation pour le pays à juste titre, c’est le danger de l’immigration incontrôlée, il est capable aussi de proposer un programme solide dans tous les autres domaines.

En plus, sachant qu’en cas de duel entre MLP et Macron, celui-ci est assuré de gagner, la candidature de Zemmour pourrait permettre d’éviter ce face à face en contribuant à diviser les voix « d’extrême droite », autorisant du même coup la présence d’un représentant de la droite dite traditionnelle au second tour et empêchant l intervention d’un front républicain. Il est évident que confronté à l’alliance des partis de droite et des « marcheurs » dissidents, Macron ne serait pas sûr du tout de pouvoir renouveler son mandat.

Le drame que nous vivons est que les dirigeants des partis politiques pensent à eux-mêmes et à leur paroisse avant de penser à l'avenir du pays.

Marine Le Pen avait déclaré : « Ce qui m’importe, c’est la défense de la France. Si un jour, même demain, il y a quelqu’un de mieux placé que moi pour rassembler les millions de Français qui sont nécessaires pour opérer le redressement de notre pays et retrouver notre liberté, alors je lui céderai la place. »

Il faudrait qu'elle même se plie à cette profession de foi, consciente de la coalition qui empêchera son élection et que les autres candidats s'y rangent en oubliant aussi leurs egos

L'important pour les poliques qui briguent nos votes ce doit être le pays et son avenir, c'est à dire le notre.