2023, l’année des promesses

Cher Monsieur Cabanel,

C’est grâce à un lien pointant sur l’un de vos articles que j’ai découvert Agoravox,

où j’ai littéralement dévoré un grand nombre de vos écrits, qui m’ont subjugué, comme celui-ci, très pertinent et très juste, et qui ont le grand mérite de relever le niveau de ce site.

Votre notice sur Wiki vous décrit comme auteur-compositeur-interprète, écrivain et peintre, donc un artiste complet ; je suis très impressionné de m’adresser à une telle personnalité.

Comme tous les grands artistes, vous devez être inondé par des centaines de lettres d’admiratrices, et j’espère que votre secrétariat laissera ce message vous parvenir.

Voici quelques remarques :

– la lecture de nombre de vos articles montre un niveau scientifique exceptionnel que je situe au-delà de la simple maîtrise : ne seriez vous pas docteur es-sciences, voire chercheur au CNRS, titre que votre modestie vous interdirait de mentionner ?

– les cachets somptueux que vos concerts vous ont rapportés expliquent vos nombreux voyages en Afrique, où vous avez rencontré les sages que vous citez. Soucieux de m’instruire, je souhaiterais savoir quels pays vous me conseillez de visiter pour recueillir les témoignages de ces profonds penseurs.

– dernier point, mais l’un des plus importants : je souhaiterais acheter quelques-uns de vos plus grands succès, mais je n’en trouve ni à la Fnac, ni sur Amazon. Comment puis-je m’en procurer ?

Je vous remercie pour vos réponses, et vous prie d’excuser le temps que le nouvel admirateur que je suis vous fera perdre.