295 députés refusent de censurer le gouvernement pour sa réforme des retraites.

@Fergus

Alors il faut revoir la Constitution, pour ramener le nombre de députés à 573 au lieu de 577 ! ( pourquoi s’encombrer de 4 sièges inutiles ? ).

Comme ça, on fera des économies au niveau des indemnités parlementaires, ce qui permettra d’envoyer plus de munitions aux nazis ukrainiens !

On ne va tout-de-même pas en faire profiter les sans-abris qui dorment sur les trottoirs de nos villes, ce serait scandaleux !

Si on continue avec ce régime de vendus aux Etats-Unis, on va crever la gueule ouverte, alors tous aux barricades !

La France doit redevenir une démocratie, et non rester une dictature soumise à des intérêts qui ne sont pas les nôtres !

