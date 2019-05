3 Mai 2019, naissance de la révolution électorale citoyenne

On parle beaucoup de changer, d’humaniser un peu plus la société via la démocratie participative. Mais avez-vous assisté à un seul débat télévisé sur l’éventuelle représentation des usagers dans les Conseils d’Administrations des services publics (privatisés ou non) ? On parle beaucoup de sortir le pays de la périlleuse impasse spéculative pour la réorienter vers l’économie réelle, créatrice d’emplois. Mais avez-vous assisté à un seul débat télévisé sur la taxation de l’énorme bulle spéculative des produits dérivés (une bulle représentant en France le triple du PIB. La seule Deutsche Bank a une exposition aux produits dérivés égale à 17 fois le PIB allemand ! Une info apparaissant enfin dans l’Express du 3 Avril 2019, mais sans aucune solution proposée). On a beaucoup parlé aussi du coût de l’énergie, mais 80% viennent des surtaxes de l’Etat (Un record. La France est même le seul pays au Monde à avoir assujetti ces taxes à… la TVA !). Avez-vous assisté à un seul débat TV sur des centrales sécuritaires sans uranium (au thorium) en alternative à la filière EPR (qui a coûté 11 milliards d’€ en 11 ans sans produire un seul watt !). Avez-vous assisté à un seul débat parlementaire ou télé sur le « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » (dit Pacte de Marrakech) ou sur la réforme pour une Europe protectrice des Nations (via création d’agences fédérales) ? Si on n’en parle pas lors des élections européennes, quand donc vont-ils en parler ? Idem pour nombre de dossiers importants occultés. Une seule pensée nous vient : On enfume le peuple français. On le manipule. Qui « on » ? La réponse est soigneusement cachée sous le silence des partis dans leurs professions de foi et dans les médias : ils sont tous complices. Tous sans exception. La solution pour briser le mur du silence ? : déposer officiellement nos propositions censurées à la préfecture avec une liste de « candidats Gilets » tirés au sort.