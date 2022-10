3 motions de censure pour le prix de 2 articles 49 alinéa 3 !

Inlassablement vous nous jouez la même comédie en tentant de nous mener par le bout du nez. Vous ? Nous avons du mal à croire que vous êtes seul au vu de la production mais pourquoi pas.

Vous nous jouez régulièrement la comédie de la démocratie bafouée.

Mais combien de fois nous a-t-on promis une dose de proportionnelle, la prise en compte du vote blanc comme suffrage exprimé, la possibilité aussi généreuse que floue du référendum d’initiative citoyenne, une réflexion sur le fonctionnement (déontologie et financement) des médias et de la presse, une réglementation encadrant l’usage des sondages (600 sondages cette fois-ci pour l’essentiel payés directement ou indirectement par des fonds publics), un financement juste des partis qui dépendent actuellement essentiellement de ceux qui en ont les moyens et qui du coup empochent une remise d’impôts par-dessus le marché, la nécessité d’un casier judiciaire vierge pour un élu ?

On dirait que ces mesures simples, concrètes, peu coûteuses et consensuelles sont inquiétantes pour ceux qui régulièrement prennent des postures surplombantes pour nous tancer au nom de la démocratie et dénoncer les « populismes » .Vous savez, nous avons l’impression que ceux que vous soutenez se paient notre tête et qu’il n’y a plus de raison de le supporter sans fin.

Les gens qui ont sollicité nos voix et voudraient bien nous faire croire qu’ils sont la majorité présidentielle sont directement responsables de cet état de fait ou le cautionnent et font tout ce qu’il faut pour que rien ne se passe dans le champ de la démocratie afin que nous restions leurs obligés soumis et résignés autant que possible. Ils ont eu juste besoin ( ce fut très très juste en réalité au 1er tour et je ne parle pas des législatives…) encore une fois du laissez-passer que représente une nouvelle élection en trompe-l’œil, notre découragement et notre résignation traduits en abstention pour à nouveau légalement tenter de nous mettre au pas comme ils l’entendent et en douceur tant que nous nous laissons faire.

On dirait que cela ne va plus de soit et que la démocratie se réveille. Mince alors.C’est une bonne nouvelle pour le pays.