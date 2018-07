35 ans de recherche désespérée de politique sociale…

En France, on associe l’idée de politique sociale fait référence au concept d’État providence qui a remplacé celui de charité chrétienne au moment de la séparation de l’église et de l’état.

Une politique sociale dans un état qui n’est pas socialiste maissocio-démocrats comme le PS, ou démocrate-chrétien comme LEM et LR tout court ne peut que se limiter à un ripolinage et une illusion de rcompensation des inégalités qui seraient liées à la nature humaine comme l’organisation de la fourmilière est liée à la nature de la fourmi. Dans ce cadre-là les électeurs les plus naïfs croient que l’école, la formation professionnelle, le droit du travail, les assurances comage et maladie et l’accompagnement des SDF, des personnes agées et des handicapés sont des fins en soi qu’il suffirait de gérer honnêtement pour que la société soit « juste » !

Une société « juste » ne peut se fonder que sur une égalité de fait et pas seulement « en droit ». Ce minuscule détail constitue un abîme entre les conceptions réformiste et révolutionnaire.