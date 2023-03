« A la fin, c’est le peuple qui gagne »

Déjà posté mais bon me semble convenir ici aussi.

Nous vivons dans une caricature de démocratie avec comme principaux acteurs une certaine classe politique qui bricolent avec les institutions au gré des circonstances et des médias qui entretiennent le flou et la confusion en accompagnant tout cela comme ils peuvent.

Chacun est arrivé dans cette comédie à la limite de son rôle et semble en pleine improvisation. Quand le moteur politique est maintenant ailleurs, dans un mouvement social devenu politique de par ses aspirations démocratiques jamais entendues qui traversent toutes les couches sociales du pays depuis un moment déjà. Cela s’appelle un blocage qui renvoie à un autre blocage dont parle les syndicats qui cherchent un partenaire et une réponse démocratique que ceux qui ont tellement joué de subterfuges politiciens et électoraux et de dérobades quant à la situation du pays et leurs responsabilités ne sont visiblement plus en mesure d’apporter. Ils le savent, les médias le savent, l’opinion publique que pourtant les derniers nommés fabriquent comme ils peuvent sans jamais tout à fait la circonscrire le sait.

Cette classe politique par sa capacité manœuvrière, son cynisme et le goût bien humain de se maintenir s’est mise toute seule dans cette situation. Que peuvent espérer ces dirigeants ? De graves désordres pour, grâce à l’hystérisation de la situation par les médias qui ne manquent pas de savoir-faire dans le domaine, avec l’appoint bien sûr du LR qui, descendu au point actuel, est mûr pour un peu tout ce qui se présente, justifier ou se voir imposer une coalition avec l’extrême-droite.

Bravo pour le chemin parcouru. A force de jouer la comédie du front républicain à défaut de prendre à bras le corps la restauration de la démocratie, toujours risquée pour un certain type de politiciens, les voilà à la merci de grands diseurs qui du moment que l’on ne touche pas à l’ISF et qu’on gueule à propos de l’immigration se verraient bien avoir une rame dans le bateau. Pour quoi faire et aller où ? Pour que les affaires en cours continuent d’aller comme elles vont, de mieux en mieux pour quelques-uns, de mal en pis pour les autres, dans un répit d’apparences.

La réponse est dans le mouvement social et politique en cours et chez les responsables politiques qui le soutiennent.La responsabilité est grande et déterminante pour les deux parties. Espérons que chacun et nous tous collectivement nous serons à la hauteur.