Le second tour de l'élection municipale à Metz met en avant trois candidatures radicalement différentes. Les Messins auront un réel choix quant à la ligne politique de la ville jardin pour les six prochaines années.

A Metz, les municipales semblent jouées d'avance : avec une abstention record, passant de 50 % en 2014 à 68,5 % en 2020, les résultats au premier tour donnent le sentiment d'un scrutin déjà "plié".

Ainsi, le candidat LR arrive en tête avec 29,76 %, suivi du prétendant écologiste et ses 24,98 %, et de la candidate du RN qui termine le premier tour avec 11,79 %.

Alors que François Grosdidier met en avant son ''bon bilan'' en tant qu'ancien maire de Woippy, il fut sans doute bien plus bavard devant les médias qu'au Sénat, où il totalise le triste score de zéro question orale ces douze derniers mois. Cependant, il est vu comme l'homme providentiel à Metz. Nous y reviendrons.

Pour sa part, Xavier Bouvet a su réunir toute la gauche messine, ou presque, autour de lui. Des communistes aux « antifas », en passant par divers mouvements anarcho-trotskistes. Il souhaite porter un projet « inclusif »... C'est le moins que l'on puisse dire !

Quant à la candidate sortante, en tant qu'élue d'opposition, Françoise Grolet, elle incarne la liste du ''bon sens pour Metz''. Mère d'une famille nombreuse, elle a su mener le combat, tant au conseil régional "Grand Est" qu'au conseil municipal de Metz, où elle est connue pour être une femme qui s'implique dans ses dossiers.

Cependant, qu'incarnent réellement ces trois rivaux sur le plan des idées politiques ?

F. Grosdidier incarne la droite historique française, du RPR à LR, en passant par l'UMP. Il fait partie de cette ''droite'' qui a fini par faire de l'électoralisme, alors qu'elle défendait initialement les traditions et racines chrétiennes de la France autrefois. Il a su utiliser l'argent du contribuable pour faire aboutir des projets dit ''culturels'', mais qui n'ont de culturel que le nom. Ainsi, la mosquée de Woippy, plus grand lieu dit ''culturel'' de Moselle, en est un bel exemple. ''Bon bilan'' ? Pas de quoi être fier lorsqu'on passe d'une droite enracinée à une droite tombée en dhimmitude, voulant intégrer l'islam dans le droit concordataire d'Alsace-Moselle. Tout cela sans compter son allocution du 06 avril 2015 sur BFM-TV, annonçant que Dalil Boubakeur a raison de vouloir doubler le nombre de mosquées en France. Par ailleurs, il est inutile de revenir sur toutes les affaires judiciaires qui le concernent, notamment en matière immobilière. Grosdidier joue donc au balancier. Une girouette qui ne dit pas son nom, mais qui dit aux autres ce qu'ils veulent entendre. Après tout, les promesses n'engagent que ceux qui y croient.

X. Bouvet, quant à lui, représente le camp du bien. "Le progrès" ! Avec une touche d'électoralisme, il ne faut pas pousser tout de même ... Bouvet, c'est le défenseur ''des familles''. En effet, défendre ''la famille'' serait trop rétrograde et patriarcal pour notre progressiste en herbe. Il promet également de lutter contre les violences discriminatoires, notamment (entendez ''uniquement'') envers les personnes LGBTQI+ ... en s'appuyant sur les compétences des associations locales. Le contribuable messin appréciera les subventions colossales qui sont prévues à cet effet. Pour la sécurité, il propose notamment d' ''impliquer les citoyens'' pour éduquer les gens à la ''nonviolence''. Et comme si cela ne suffisait pas, il souhaite créer ''un réseau de lieu de vie où chacun pourra trouver de la lumière, un banc, un point de charge et même un téléphone en cas d'alerte''. Trois mots résument le programme écologiste : familles, écologie, associations. La gabegie financière sera au rendez-vous : "ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer !"

Enfin, F. Grolet défend le ''bon sens pour Metz''. Ce petit bout de femme, pour ses adversaires, représente ''la haine, l'horreur, quasiment le nazisme'' comme diraient certains. Nonobstant le grand nombre de propos diffamants à son égard, la candidate a toujours gardé le cap depuis ses débuts en politique. Néanmoins, un programme de bon sens, c'est quoi ? Elle souhaite augmenter de 25 % les effectifs de la police municipale, associant cela à une politique de tolérance zéro. Mais le bon sens pour Metz c'est aussi la volonté de doper le centre-ville grâce à des managers de centre-ville, ou encore la création d'une vitrine numérique pour acheter « local » plus facilement. Par ailleurs, elle n'augmentera pas la fiscalité et redonnera sa fierté à Metz à travers des événements culturels en lien avec son histoire millénaire. Enfin, elle souhaite arrêter l'étalement urbain, et verdir davantage la ville.

En conclusion, trois candidats bien différents : un premier qui va au gré du vent, un second qui veut casser les codes et ''déconstruire'' les stéréotypes, et enfin une candidate de choix, Françoise Grolet, qui souhaite faire perdurer les valeurs traditionnelles, qu'on pourrait appeler tout simplement "la civilisation française" !