A propos de la politique de cohésion

@Yaurrick

Attends, attends,un pays souverain est un pays libre, c’est à dire qui n’est pas sous domination étrangère, cela ne veut pas du tout dire que c’est un pays qui laisse ses citoyens libres.

il y a 4 piliers a la souveraineté d’un pays, si il en manque un seul ton pays n’est pas souverain, il s’agit de faire ses lois ( nous ne les faisons plus ce sont des étrangers qui les font) c’est faire sa justice( nous ne la faisons plus ce sont des étrangers qui la font), c’est battre monnaie ( nous ne le faisons plus ce sont des étrangers qui le font pour nous et nous impose leur politique économique), c’est décidé de la paix et de la guerre ( nous ne le faisons plus ce sont des étrangers qui nous impose leur guerres neo coloniale, OTAN).

Tu ne sais pas non plus que l’UE est une caricature de l’URSS ? , tu votes pourtant pour une chambre européenne sans pouvoir ( autre qu’enregistrement) et ce sont des personnes non élus qui ont le pouvoir exécutif et législatif....

Tu ne sais donc pas non plus que la politique économique de la France est inscrite dans les traités europeens ? il y est interdit d’interdire les mouvements de capitaux, ils interdisent les taxations des importations, il mettent tout et tout le monde en concurrence « libre et non faussé » ( la liberté du loup dans la bergerie ).

Quand nous étions un pays souverain et que le peuple avait la main sur son destin ( il y a à peine une trentaine d’année) étions nous dans une redite de l’ URSS ? les trente glorieuses ont elles été une souffrance pour toi ?