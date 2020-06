A-t-on volé l’élection de François Fillon ?

Qui ne voit pas qu’il faudra bien sortir de cette comédie et que le plus tôt sera le mieux ?

Mélenchon et surtout ce qu’il représente parce que vous êtes trop averti pour penser que ce qu’il faut regarder c’est la tête de liste plutôt que le contenu du projet et sa cohérence, vous donne de l’urticaire comme à beaucoup de journalistes de nos médias enfin libres grâce à 9 milliardaires philanthropes et patriotes qui ont d’ailleurs heureusement sauvé la république en grande difficulté. Au point de le voir lui et ses comploteurs cosmopolites partout derrière toutes les manœuvres si vous voyez de quoi je parle. Quelques amabilités au passage pour bien enfoncer le clou « viscéral »mauvaise foi " avec l’espoir de bien marteler les esprits. Ceux des lecteurs d’Agoravox en capacité d’avaler tout rond vos fables ?

Au-delà des imbroglios judiciaires dans lesquels se mettent régulièrement maintenant nos élus, ce qui gêne nos concitoyens dans notre belle démocratie, c’est que depuis le début de ce siècle pour faire simple, ceux-ci ont fait assez méthodiquement des politiques à l’inverse de ce sur quoi ils s’étaient engagés et ont annulé rien de moins qu’un référendum (2005 : 55% de non à la réforme de l’UE). Effarés, nos concitoyens ont assisté aux dernières présidentielles à la plus grande mascarade jamais vue depuis le premier acte avec la honteuse et hypocrite primaire de la « gauche » jusqu’au feu d’artifice final des législatives où 62% d’entre nous se sont abstenus pour ne pas se salir les mains et conserver leur estime. Toute la coupe n’était pas bue. Puisque cette troupe d’élus par défaut s’est inventé un destin qui les commandait de bousculer ce qui restait de représentation démocratique dans le pays. Il semblerait que l’esprit démocratique n’est pas mort et que les français ont fini par devoir le rappeler à nos aventuriers de plus en plus forts quand la surdité et l’aveuglement ne furent plus admis comme excuses. Qui ne voit pas qu’il faudra bien sortir de cette comédie et que le plus tôt sera le mieux ?

Y aura-t-il suffisamment de force, de lucidité et d’intelligence chez nos concitoyens et chez ceux d’entre eux plus engagés dans l’action politique pour construire ensemble un projet de politiques alternatives que vous redoutez tant et dont vous tentez avec beaucoup de constance et vraiment beaucoup de travail de détourner l’attention ?

L’affaire Fillon, remettre 3 sous dans la machine pour nous embarquer à nouveau dans la comédie des faux suspens, des coups fourrés et des marionnettistes de l’ombre ? Une tentative pour la droite de laver autant que faire se peut l’image salie du mouvement en vu des prochaines présidentielles ? Comme d’habitude, il s’agit d’essayer de reconfigurer la mémoire de nos concitoyens et de les détourner de la réflexion sur les problèmes de fond et l’enchaînement des causes et conséquences dont ils se rapprochent de plus en plus.