Action publique 2022 : La stratégie de Macron pour détruire le service public

Action publique 2022 est le rapport commandé par le premier ministre en 2017. Il préconise ce que doit devenir le service public pendant le quinquennat de Macron. Ce rapport est présidé par 3 parfaits néolibéraux. Le rapport démarre par la récitation des thèses néolibérales au moyen d’une analyse grossière du service public français. Toujours la même rengaine : le monde change, nous devons changer de système (pour passer au libéralisme total dont l’idée est vieille de 70 ans). La suite ne préconise ni plus ni moins qu’une destruction du service public français. Le but est rappelé en conclusion de chaque préconisation : supprimer les dépenses publiques. Les auteurs veulent supprimer l’action de l’État dans la vie des citoyens. Les impôts continueront d’être collectés mais pour être distribués à des agences ou des acteurs privés. Les citoyens seront alors des clients qui payeront le plus souvent une deuxième fois pour le service. C’est la fin de l’égalité du citoyen devant le service. C’est la fin des politiques qui favorisent l’usage de certains services (transport en commun, énergie verte, logement social…). C’est la fin du socle sur lequel s’est bâtit la république française et qui se voulait garante de la devise : Liberté, Égalité, Fraternité.

Un rapport entièrement piloté par des néolibéraux

Le rapport est présidé par 3 néolibéraux. Ils sortent de l’ENA pour 2 d’entre eux, école convertie aux thèses néolibérales depuis plusieurs décennies donc fondamentalement pour la destruction des services publics. Le 3e est un ancien banquier qui a toujours bossé pour de grands groupes privés dont certains ont des liens étroits avec l’État français.

Macron a donc demandé à des gens qui veulent raboter le plus possible l’État français ce qu’il faut faire des services publics. Vous avez déjà une idée du résultat en partant de ce constat.

Au passage, le rapport lui-même préconise de consulter le citoyen en permanence pour savoir si un service public marche bien. Par contre, ils n’ont bizarrement pas eu l’idée de consulter les usagers des services publics pour ce rapport. Non, ils ont seulement pris l’avis de 300 personnes « qualifiées ». Nous les usagers, on est un peu trop con. Notons que les fonctionnaires, qui assurent le service public, sont aussi jugés trop cons pour donner leur avis.

Le rapport est en 4 grandes parties :

1 – Nos convictions (qui pourrait s’intituler « les impôts et l’État c’est mal, alors je choisis des chiffres qui font sérieux et je me compare à l’Allemagne quand ça m’arrange »)

2 – Changer de modèle (qui pourrait s’intituler « arrêter d’avoir des services publics avec des fonctionnaires, les gens doivent se démerder sur internet ou payer des boîtes privées qui leur fourniront des services »)

3 – Transformer les services publics (qui pourrait s’intituler « il faut que les gens les utilisent le moins possible, que les services publics se fassent concurrence au lieu de coopérer » )

4 – Éviter les dépenses publiques inutiles (qui pourrait s’intituler « On brade tout ! On vire toutes les aides pour la transition énergétique en premier ! On fait payer deux fois tous les services publics aux usagers ! Une fois avec les taxes et impôts et une fois à l’entrée ! Dans leur gueule aux sans-dents ! »)

La première partie récite le catéchisme néolibéral

Si vous avez l’intention de lire ce rapport, je vous conseille d’éviter la partie 1. Vous y retrouvez tout le catéchisme néolibéral habituel :

- le monde change (c’est la partie 1.2, pages 17-18, ils se renouvellent jamais les mecs)

- la dépense publique c’est trop cher (hop quelques chiffres et graphiques qui font sérieux, et je me compare à l’Allemagne quand ça m’arrange, je ne parle pas de la pauvreté, des contrats précaires, de leur système scolaire qui ne fonctionne pas l’après-midi et de l’absence de mode de garde avant 3 ans, qui font que les allemandes, soit ne font pas de gosses, soit restent au foyer, soit travaillent à temps très partiel) pages 19 à 22.

- il faut un choc page 23-24 (lisez la stratégie du choc de Klein, tout y est). Le principe est toujours le même : il ne faut pas faire de petites réformes, il faut tout mettre par terre pour faire du neuf !

La deuxième partie explique parfaitement comment mettre en œuvre les thèses néolibérales dans le service public français.

La partie 2 est très intéressante. Elle explique très bien la vision néolibérale du service public :

- L’état se limite à collecter l’impôt et à distribuer les sous

- Les services sont payants

- Gérés par des acteurs privés

- Avec des prix différents et des services différents (services de qualité pour riches et merdiques pour pauvres)

- Un personnel en contrat précaire (pour des effectifs au minimum surtout pour les pauvres)

- Des salaires négociés au cas par cas (des gros salaires pour les dirigeants, des employés sous-payés)

Le rapport préconise ainsi la mise en œuvre de ce service public parfait vu par les néolibéraux.

Dans leur monde idéal, il n’y a plus de service public local assuré par des fonctionnaires.

Les seuls fonctionnaires sont « managers » (p33-34), comprenez plutôt « donneurs d’ordres ». Ces derniers, depuis les ordres donnés par les ministres, font réaliser les services publics par des « agences ».

Ils ne veulent pas de fonctionnaires payés tous pareil et recrutés sur concours pour bosser dans ce nouveau système. Le système du point d’indice impose en effet peu de différence salariale entre la base et les dirigeants. Ils proposent de donner une enveloppe budgétaire à l’agence pour la mission et la laisser gérer les salaires comme elle veut (p37). Autrement dit, d’en filer un maximum aux copains et rogner sur les salaires des grouillots de base qui assurent le service.

Ils proposent donc d’arrêter les concours et de recourir massivement aux contrats de droit privé pour les nouveaux arrivants. Pour les anciens, ils prévoient des plans de départ volontaire accompagnant les restructurations (pour mémoire, un fonctionnaire qui perd son poste et n’en trouve pas est mis à disposition, plus de paye). Ils proposent également de changer la loi pour modifier le statut dans chaque agence, en gros un contrat à la carte.

Mais tout ça va bien se passer parce qu’on va donner aux agents des tablettes et des smartphones pour travailler, ouf (p41, je ne déconne même pas).

La troisième partie supprime le principe de l’égalité d’accès au services publics pour le citoyen

La partie 3 détaille comment détruire la politique d’égalité pilotée par l’état pour les services publics. Leur idéologie se base sur la croyance que le marché est meilleur que l’État. Ils veulent donc mettre en concurrence les établissements publics. À chaque fois que cette méthode a été mise en place, elle a fait exploser les inégalités. Des établissements pour riches et des établissements pour pauvres se forment, la société se fracture encore plus. Les établissements pour pauvres sont rapidement décrépis. L’argent distribué par l’État sert en premier lieu à rémunérer les copains à la tête des agences voire des prestataires extérieurs. Tout est bon par contre pour rogner sur le matériel, les infrastructures et la paye du petit personnel.

Ils préconisent la concurrence plutôt que la coopérations entre établissements publics

Cette partie préconise, par exemple, que les hôpitaux fonctionnent les uns contre les autres au lieu de coopérer (p50-55). Existe-t-il vraiment quelqu’un qui pense que se battre les uns contre les autres est plus efficace que coopérer et partager les connaissances ? Pour écrire un truc pareil, il faut soit avoir un intérêt à la destruction de l’hôpital public, soit être un extrémiste complet de la pensée néolibérale, à ce niveau c’est de la religion ! Je penche pour un mix des deux hypothèses.

Par exemple, les riches ne se font jamais concurrence entre eux. Les familles françaises les plus fortunées coopèrent entre elles au maximum. C’est notamment ce qui leur permet de se partager sans réelle concurrence les grands secteurs de l’économie française. Je me permets de vous conseiller les travaux de Michel Pinçon et de Monique Pinçon-Charlot à ce sujet, c’est effarant.

Seuls les pauvres sont obligés de se faire concurrence entre eux, c’est sûrement pour les aider hein...

Cette partie 3 préconise aussi la concurrence entre les établissements scolaires(p62-65), les universités (p66-69), les agences qui s’occuperont des chômeurs (p69-71) et les bailleurs sociaux (qui deviendront des sociétés commerciales)(p72-74).

Sarkozy a déjà essayé de mettre de la concurrence entre les établissements scolaires. À l’époque ça n’avait pas marché parce qu’il y avait peu de contractuels chez les profs. La donne a bien changé, ce ne sont pas les quelques profs titulaires par bahut qui vont faire le poids.

Pour tous ces sujets ce sera la fin de l’égalité. Selon l’endroit où vous habitez, l’argent que vous pourrez dépenser, vous n’aurez pas accès à la même qualité de service. Les pauvres iront dans des hôpitaux aux fonctionnements encore plus dégradés, dans des écoles mal cotées, des agences d’emploi qui seront surtout là pour les fliquer de façon à ne pas leur donner leur assurance chômage.

Pendant ce temps les riches iront en clinique privée, avec école privée bien chère, université cotée, et des agences spéciales pour les cadres avec des courtiers en emploi.

Bref, plus de cohésion sociale, il n’y aura que gagnants ou perdants. Bien évidemment si vous êtes un perdant, c’est votre faute, fallait naître chez les Rothschild !

Ils veulent aussi que les gens utilisent le moins possible les services public : soin en ambulatoire au maximum, garder les vieux au maximum chez eux ou encore mettre un bracelet électronique aux condamnés.

Internet partout pour tout, big brother is watching you

Pour faire des économies bien évidemment, le rapport insiste partout qu’un maximum de services doit se faire en ligne. Il préconise de supprimer au maximum les postes d’agents qui répondront aux demandes des usagers. Ce point est particulièrement dangereux pour la vie privée. On parle d’agence de tous poils qui feront circuler vos données personnelles de tous types (fiscales, d’emploi, santé, même judiciaires). Il est également proposé de supprimer l’argent liquide, ce qui permettra de tracer entièrement toutes vos dépenses.

Il est ainsi préconisé de tout regrouper pour tout savoir sur vous. Rappelons qu’aujourd’hui de nombreux militants écologistes ou d’extrême gauche, sont fichés S. D'après le ministère de l’Intérieur, les fichés S étaient 25 000 fin 2017, dont seulement 9 700 pour radicalisation. Rappelons que nous vivons en état d’urgence permanent. Condamner à tire-larigot et mettre en prison les écolos ou les anars, c’est trop cher ! Par contre leur mettre un bracelet géo-localisable là…

La dernière partie : la fin de la politique d’État, seul le marché doit rester

La 4e partie est peut-être la plus hallucinante. Le principe même de « dépense publique inutile » est complètement idéologique. Une dépense publique vient d’une loi. Cette loi est par définition « utile », elle peut être « inefficace », mais ce n’est pas ce que les auteurs ont voulu dire. Les auteurs remettent en question l’intervention de l’État. Ils pensent que seul le marché doit décider du fonctionnement de la société. Que toute tentative de le réguler ou de l’infléchir est contraire au bien être du monde.

Ils préconisent tout simplement d’arrêter la transition énergétique.

Le motif est que ça ne sert à rien puisqu’on ne connaît pas l’énergie de demain. À aucun moment ils ne sont capable d’envisager que c’est la transition énergétique planifiée par l’état qui va le décider. Ils disent que l’efficacité de la dépense n’est pas démontrée. C’est nier le principe même de la politique : définir ce qui est bien et le mettre en œuvre et non se contenter de faire ce qui rapporte du pognon. Encore une preuve de l’aveuglement idéologique des auteurs.

Le reste est surtout consacré à désengager l’État de tout se qui se passe sur les territoires de la république et laisser toute latitude aux collectivités territoriales notamment aux régions. Il s’agit bien de ne plus laisser l’État faire de l’égalité entre les régions mais de les mettre en concurrence. Le rêve des libéraux étant de mettre ce modèle en place partout en Europe comme en Allemagne avec ses länder.

Pour ceux qui en doutaient, nous sommes dirigés par des sortants de l’ENA, pétris d’une idéologie libérale venant du milieu du 20e siècle. Milton Friedman continue son œuvre en France et son champion a été élu en France en 2017.

PS : Pour les fonctionnaires qui se pensent à l'abri des restructurations, pour ceux qui pensent que ce n'est qu'un rapport parmis d'autres. Sachez que dans les DIRECCTE, le ministre de l'économie a ordonné 70% de fermetures des postes de développement économique. Un exemple que j'ai pu voir en région : le chef à réuni ses équipes et annoncé "on est en septembre, vous êtes 25, en janvier vous serez 9, passez dans mon bureau défendre votre poste pour que je puisse choisir qui reste"'. Quand le couperet tombe, ça fait mal. Les syndicats ont bien protesté, la réponse du ministre de l'économie est sans équivoque : "c'est écrit dans CAP 2022, on le fait". Ne croyez pas qu'on vous préviendra en avance avant de fermer votre poste. Le néolibéralisme agit vite. Sa stratégie c'est qu'on n'est pas le temps de se défendre.