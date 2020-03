Actuellement en tête de gondole : Macron de A à Z

En 2016, je publiais un article intitulé Au rayon des disparus : Sarkozy de A à Z. À ce moment du mandat présidentiel de Macron, il m’a semblé utile de me livrer au même type d’exercice sur l’actuel président de la République...

A) Alcooliques : Trop de gens le sont dans le nord de notre pays, selon Macron. Mais pas ceux de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie, régions qui devancent pourtant les Hauts-de-France en matière d’alcoolisation par habitant (lien). / Amiens : Ville où est né et a grandi le jeune Manu. C’est dans la métropole picarde qu’à 16 ans, il a été déniaisé par une dame de 24 ans son aînée. / Arrogance : Totalement absente de la communication de Macron. La preuve, elle n’est dénoncée que par ses opposants : des malveillants et des calomniateurs ! / Autosatisfaction : Absente, elle aussi, de la communication de Macron ; comme ses prédécesseurs Hollande et Sarkzoy, le président fait preuve en toutes circonstances d’une très grande humilité.

B) Brigitte : Prénom de l’enseignante de français et professeure de théâtre qui a initié le jeune Emmanuel à l’usage du brigadier. / Benalla : Individu cynique et douteux directement placé en début de mandat dans l’entourage présidentiel et doté de pouvoirs discrétionnaires illicites. D’aucuns ont qualifié Benalla de « mignon » du chef de l’État. Quel sens ont-ils voulu donner à ce mot (cf. lettre M) ?

C) Covid-19 : Coronavirus allié de l’exécutif qui, sous couvert de précaution sanitaire, peut imposer des limitations drastiques de participation aux mouvements sociaux, malgré les protestations du Pr Martinez et du Dr Veyrier, spécialistes en virologie sociale.

D) Grand Débat : Coûteuse initiative participative dont les « doléances » ont été aux revendications des Gilets jaunes ce qu’est une créance passée par pertes et profits à un bilan comptable. / Délicieuse : Ainsi Macron a-t-il qualifié en anglais (délicious) l’épouse du Premier ministre australien. Apparemment, le président juge que cette dame « est bonne » au plan sexuel.

E) Enfumage : Technique de communication politique directement transposée du sfumato pictural de la Renaissance. / Environnement : Une cause dont Macron s’est fait le chantre en déclarant en juin 2017 « Make our planet great again » avant de multiplier les exemptions à l’usage du glyphosate pour brosser dans le sens du poil les pollueurs de la FNSEA. / Europe : Comme ses prédécesseurs Hollande-le-replet et Sarkozy-le-matamore, Macron prétendait façonner l’Union Européenne à son image. Suspendu au bout des fils, il n’est pour l’heure que la marionnette de l’UE, ce qui ne l’empêche pas de feindre en tirer les ficelles !

F) Fainéants : Tout ceux qui s’opposent à la réforme du marché du travail ! / Fillon : L’homme à qui Macron doit son job élyséen ; chaque année, le président en exercice brûle un cierge à Saint François et à Sainte Pénélope. / Financier : La pâtisserie préférée de Macron. / Fusible : De marque déposée Philippe ®, celui de Macron n’a pas encore été utilisé. Après les Municipales, peut-être ?

G) Gare : « Un lieu où l’on croise ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien », a doctement affirmé Macron. / Gaulois : Un peuple « réfractaire au changement », affirme le président. Au changement, ou à la perte d’acquis sociaux induite par la politique néolibérale de Macron ? / Grenade : Un fruit au goût amer lorsqu’il vise à « désencercler » les forces de l’ordre et vous mène trop souvent aux urgences hospitalières.

H) Héritier : Au plan idéologique, Macron est sans aucun doute celui des souverains d’antan, imbus d’eux-mêmes et persuadés de leur infaillibilité. « La République, c’est moi ! » a clamé un opposant. Certes ! mais la Monarchie, c’est lui ! Et c’est Manu 1er qui, à ce titre, occupe le « Château ».

I) ISF (Impôt sur la fortune) : Prélèvement inique dont Macron a décidé le remplacement par une taxation plus douce sur le seul patrimoine immobilier afin d’alléger la précarité et les tourments des possédants.

J) Jaune : Couleur des gilets portés par les individus violents qui ont lâchement agressé des CRS et des gendarmes mobiles venus, la main sur le cœur, porter un message de paix et d’amour.

K) Kwassa kwassa : Une frêle embarcation détournée de sa finalité à Mayotte, si l’on croit Macron : « Le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien. » Macron, lui, parle beaucoup et amène des verges pour se faire battre. Son côté sado-maso ?

L) LBD (lanceur de balles de défense) : Interdite ou utilisée dans de très rares cas dans la plupart des pays européens, cette « arme de défense » (sic) est réputée non létale. Et de fait, elle semble l’être : elle a jusque-là seulement crevé des yeux, fracturé des mâchoires, des orbites, des pommettes, et arraché quelques oreilles. Bref, des broutilles !

M) Mignon : Qualificatif employé pour désigner Alexandre Benalla qui, avant ses turpitudes sécuritaires, fut un collaborateur de confiance du monarque, un protégé de Macron bénéficiant de droits indus. D’aucuns ont attribué à ce terme un sens plus proche de celui qui s’est imposé lors du règne d’Henri III. Des malveillants ou des clairvoyants ?

N) Néolibéralisme : Doctrine inspirée naguère par les prophètes Friedman et Hayek qui ont jeté les fondements d’une sorte d’Église, caractérisée par le sacrifice rituel des humbles. Macron en est le Grand prêtre de la branche française.

O) Œil : L’une des cibles préférées lors des manifestations populaires. Au total, pas moins de 14 yeux ont été crevés, principalement lors des rassemblements de Gilets jaunes, par l’usage des LBD ! Pour combien de condamnations ? À ce jour, zéro !

P) Palourde : Animal dont, si l’on en croit le président, le sens politique égale celui de Muriel Pénicaud, ci-devant ministre du Travail et des Bourdes. / Pognon de dingue : Celui que Macron et son gouvernement mettent dans les aides sociales dont, c’est bien connu, les bénéficiaires se gobergent, certains ayant même l’outrecuidance de fréquenter les Restos du Cœur ! / La Providence : Lycée amiénois jésuite où l’on favorise tout à la fois le rapprochement professeurs-élèves et le mixage des générations.

Q) Quarante-neuf-Trois : Article bien pratique qui permet à l’exécutif de mettre en œuvre le « en même temps » cher à Macron. Il consiste en un bras d’honneur adressé tout à la fois aux élus de l’opposition – ceux qui « ne sont rien » – et à ses propres députés – ceux qui, de facto, ne sont pas autre chose que des « godillots » aspirant à ne plus l’être mais sommés par ce biais de le rester. C’est qui, le monarque ?

R) Rue : Élément de voirie qu’il suffit de traverser pour trouver un emploi lorsqu’on est au chômage. / Répression : N’existe pas en France, grâce à une police exemplaire. / Retraites : Un droit des salariés qui avait besoin d’être réformé pour supprimer les « régimes spéciaux » et créer les « régimes spécifiques ». / Riches : Il a beau faire pour tenter de corriger son image, Macron – promoteur de la suppression de l’ISF et de la Flat Tax – en reste le président aux yeux de nos compatriotes. Les Français sont des ingrats ! / Rothschild : C’est dans cette vénérable institution caritative que Macron a pris conscience de la rude condition des banquiers et de la nécessité d’alléger leurs souffrances.

S) Sarkozy : « Macron, c’est moi en mieux ! » aurait dit en privé l’ex-président à talonnettes d’après Le Canard enchaîné. Autrement dit, Macron, c’est Sarkozy en pire pour les Français !

T) Thuriféraires : Comme tous les personnages souffrant d’un délire mégalomaniaque, Macron n’aime rien tant que la flagornerie de ces gens-là. Où est le mal ? N’a-t-on pas le droit d’apprécier les douceurs ?

U) Ursula : Prénom de la nouvelle présidente de la Commission européenne : Ursula von der Leyen. Macron, sûr de lui comme toujours, pensait avoir mis cette francophile dans sa poche en soutenant sa candidature ; pas de chance, la Teutonne l’a déjà sèchement remis à sa place, notamment sur l’Otan qu’elle juge en tous points « remarquable ».

V) Vert : Couleur du colorant dont Macron s’est procuré chez Leroy-Merlin un gros pot au rayon « Écologie politique ». Encore faut-il savoir appliquer le produit avec habileté, et la formation de banquier n’y prédispose pas. / Villani : Candidat dissident à la mairie de Paris que Macron s’est fait fort de ramener au bercail ; pour être virtuel, le bras d’honneur que lui a adressé le médaillé Field n’en a pas moins été spectaculaire.

W) WC : Sarkozy avait pris en charge le problème des eaux usées de sa belle-mère au Cap Nègre. Rien de tel avec Macron qui n’utilise même pas les lieux d’aisances : il préfère, pour parler trivialement, « chier dans les bottes » des Français, avec une délectation qu’il ne parvient pas à masquer.

X) X : Catégorie dans laquelle a été classé le court-métrage du néo-réalisateur Benjamin Griveaux. Ce proche de Macron n’a pas obtenu de César, mais il reste en lice pour le Phallus d’Or 2020.

Y) Young Leader : Membre d’une coterie de jeunes personnalités françaises et américaines que leur talent prédispose à occuper un poste clef dans leur pays. Macron l’a été, tout comme Hollande. Toutes nos félicitations à ceux qui ont coopté de tels « talents » !

Z) Zéro : En l’occurrence, zéro euro. Tel est le solde du budget que veut consacrer Macron à la gestion des retraites, une fois votée la réforme en cours. L’exécutif ne cesse de mettre en avant les catégories de personnes qui sortiront gagnantes du nouveau système, et d’affirmer en même temps que tous les Français seront bénéficiaires !!! Macron prendrait-ils ses compatriotes pour des imbéciles, incapables de voir le piège à cons que Sa Suffisance leur tend ?

Il se dit que, le temps passant, les anciens présidents recouvrent une popularité qu’ils ont très vite perdue durant leur mandat pour cause d’incurie, d’incompétence ou de mépris du peuple. Qui sait ? peut-être en ira-t-il ainsi pour Macron lorsqu’il aura quitté l’Élysée (le plus tôt serait le mieux !). Il serait toutefois bien hasardeux de miser la moindre somme sur un éventuel rebond de popularité de notre monarque tant il concentre d’inimitié sur sa personne à ce jour. À moins d’aimer les très grosses cotes !

Précédents articles satiriques sur Macron :

Quand Macron répond au questionnaire de Proust (septembre 2019)

Quand Macron régale, les invités trinquent ! (mars 2018)