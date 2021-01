Administration : le « crash test » du Covid

Nous sommes dans un système où l’urgence guide les choix (pas toujours pertinents) et met en évidence les insuffisances du gouvernement et des administrations en période de crise. La démocratie est mise à mal et son premier instrument, le Parlement, joue les figurants

Un gouvernement, ça gouverne, les fonctionnaires ça fonctionne…

Le gouvernement n’était pas du tout préparé pour répondre à une telle crise et l’objectif initial, de réduire la dépense publique (non critiquable en soi), se heurte à la réalité des choses. Les dégâts, dans la police, de l’injonction du « non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite » sont connus depuis la crise des gilets jaunes. Nous connaissons actuellement les effets du pilotage administratif et financier des dépenses de santé et les réorganisations drastiques qu’elle impose.

En France, on prend facilement pour argent comptant les déclarations politiques des candidats qui, c’est sûr, nous garantissent des jours heureux. Nous nous intéressons trop peu aux organisations administratives complexes qui gèrent les affaires au quotidien et qui peuvent, soit faire preuve d’un zèle improductif dans l’application de mesures (protocoles sanitaires imbuvables, normes complexes,…), soit d’une inertie coupable lorsque celles-ci heurtent l’esprit de corps.

Une administration façon puzzle

Les Ministères semblent être des blocs monolithiques dotés de tous les pouvoirs, mais nous connaissons peu les démembrements de ces administrations que sont les Agences, les Hautes Autorités, les Offices, les Commissions et autres Etablissements publics parfois dirigés par des recalés du suffrage universel ou des hauts fonctionnaires « méritants » issus des grandes écoles de la République, et dont les moyens (personnels, locaux, salaires,…) s’affranchissent, toujours à la hausse, des règles propres aux statuts de la fonction publique. Ce système de démembrement favorise la dilution de la responsabilité et induit, de fait, des renvois de patate chaude en cas de catastrophe (sanitaire ou autre…).

Ces structures sont louées pour leur meilleure réactivité et leur adaptabilité mais leur autonomie et leur management, copié sur celui du privé avec le recours trop fréquent aux tableaux Excel comme principal outil de gestion, peut parfois poser problème, sans compter les doublons en matière de ressources humaines pour faire le lien avec le Ministère de départ…

Une administration « archipellisée »

Les Agences Régionales de Santé illustrent bien cette dérive et ont servi de « crash test » pour le système. Pendant des années on a supprimé des lits d’hôpitaux, des postes, imposé aux établissements une tarification ubuesque, regroupé et supprimé des structures, en créant de fait des déserts médicaux. Curieux paradoxe, ce sont ces mêmes A.R.S. qui sont en première ligne pour rouvrir les vannes financières et participer à l’organisation de la campagne de vaccination…

Notre pays est administré de curieuse façon, et cela vaut également pour les collectivités territoriales. Il est avéré que le système coûte très cher mais il n’est pas du tout prouvé qu’il soit efficace, surtout en cas de crise, lorsque les morts se comptent par milliers.

Il est temps d’ouvrir les yeux.