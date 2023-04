Adrien Quatennens, le meilleur allié du Président Macron ?

« Il accepte sa sanction judiciaire (…). Il accepte sa sanction politique, calquée sur le jugement. (…) Il suivra un stage sur les violences sexistes et sexuelles par des organisations féministes. Il prendra des notes. Il s'achètera un cahier neuf. Il fera tout ce qu'on lui demande, sauf une chose : se retirer pour de bon. Disparaître. Et il ne comprend pas pourquoi on le lui demande. (…) Tout son être résiste. » (Daniel Schneidermann, le 14 décembre 2022).