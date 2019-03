Affaire Benalla : des parlementaires qui font leur travail !

sylvain dans ses oeuvres...

Pourquoi le sylvain ne peut que tenter d’affirmer que les institutions ’ fonctionnent ’ ?



Parce qu’il ne peut pas admettre que la ’ réforme ’ de la justice l’a transformée en passe-droits.

Comment cela ?

Enquêtes préliminaires & procureurs nommés par l’exécutif.

Tout tient en cela.



Pourquoi le ’ président ’ du sénat a-t-il accepté de ’ transmettre ’ à la ’ justice ’ ?

Oui, il dispose du pouvoir inique de refuser de transmettre...

Tout comme le président de l’assemblée dispose du droit inique de bloquer n’importe quel projet de loi « à sa guise »...

Alors pourquoi ?

La réponse est « le parquet » ...





C’est quoi « le parquet » ?

Non mais sérieusement, qu’est-ce ?

De quoi cet ’ institution ’ est-elle composée ?

QUI décide ?





Non mais c’est une question primordiale, puis que c’est ce ’ parquet ’ qui va DÉCIDER de ’ confier ’ ce ’ dossier ’ soit à un collège de juges avec des moyens considérables... soit de le confier à un ’ procureur ’ soumis avec un demi-enquêteur...





Si c’est un collège de juges, la procédure est structurée, limitée dans le temps, l’instruction DOIT se faire à charge ET à décharge, TOUTES les preuves doivent être enregistrées ( quand pas ’ égarées ’ par... inadvertance, comme un certain passeport de ’ service ’ qui devait contenir toutes les évidences de ses passages auX frontières... ) afin de garantir un éventuel procès équitable...

Dans la cas d’ une enquête ’ préliminaire confiée à un procureur soumis ? Bah c’est simple, c’est tout le contraire... Aucune durée maximale... aucune ’ instruction ’, juste une ’ enquête ’, avec tout ce que cela implique... On va aussi bien avoir un procureur qui va ’ avertir ’ publiquement ( médias tonitruan(d)ts comme porte-voix, des fois que l’info lui ’ échappe ’ ) un fuyon 48h avant que l’enquête le concernant ’ force ’ le procureur à perquisitionner, qu’un procureur qui va mettre en branle davantage de moyens que pour les attentats du 13 novembre pour... une affirmation des fachonazeleux qu’ils avaient infirmé, reconnaissant avoir menti pour tenter de détourner l’attention de la plainte toujours en procès contre LEURS détournements et abus de financements publics... 13 perquisitions simultanées avec saisie des ordinateurs aussi biens aux domiciles privés que dans les bureaux... Oh les ’ médias ’ ont bien tenté de détourner l’attention avec l’emportement auto-filmé de méluche, mais les gens ne sont plus dupes... Il suffit de voir comment les ’ community-manager ’ des différents ’ forum ’ de commentaires de ces ’ médias ’ censurent à tour de bras...





Dans le cas présent ?

La question est simple.





Qu’est-ce qui garanti que le ’ parquet ’ ne classera pas sans suite ?

Qu’il ne va pas nommer un ’ procureur ’ qui perpétrera une ’ enquête ’ préliminaire qui va durer.. durer... durer.. jusqu’après les municipales... Un procès ? Vous n’y pensez pas... Ou alors après les présidentielles... Ainsi, si ’ il ’ a réussi à vous prendre pour ce que vous revendiquez êtres depuis plus de 60 ans, il pourra faire ’ traîner ’ l’instruction et les ’ appels ’ pendant 20 ans... Et si une ’ opposition ’ de pacotille le remplace, elle pourra taper dessus à loisir pour son ’ image ’ de chevalier blanc...





Il y en a encore qui ne sont pas conscients que c’est l’intégralité des règles de vie collectives qui sont à ’ réformer ’ ?

Aussi bien le code pénal que le code civil et que la constitution.

Et pas en en laissant la « rédaction » à des ’ hauts-fonctionnaires ’ et autres néo-aristocrates...





Une petite digression, pour terminer.

Savez-vous pourquoi, aux states, l’armée ne peut intervenir sur le territoire ?

Pourquoi la garde nationale ?

Demain, des militaires vont être affectés à la ’ protection ’ de bâtiments ’ sensibles ’...

Principalement les lieux de pouvoir...

Quand un système de gouvernance terrorise la population pour tenter de l’empêcher de se soulever, c’est que l’ensemble de cette gouvernance est illégitime.

Et cela ne s’est jamais terminé comme ceux qui détenaient le pouvoir le voulait.