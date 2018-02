Affaire Mennel Ibtissem : rien ne va plus entre Frontistes et Soraliens !

L'affaire Mennel Ibtissem illustre une ligne de fracture persistante au sein de l'extrême droite française. Alors que les propos de la chanteuse, qui lui ont valu son éviction de "The Voice" sur TF1, ont été largement dénoncés par le site Fdesouche et les représentants du Front national, ils ont été ardemment défendus par Égalité & Réconciliation, l'association politique d'Alain Soral.

Alain Soral - Jordan Bardella

Mennel Ibtissem est apparue voilée dans l'émisison "The Voice" sur TF1. Un motif suffisant pour déclencher une enquête minutieuse à son sujet de la part de la "fachosphère", qui n'a pas tardé à exhumer des tweets compromettants.

La jeune femme a en effet suggéré, dès le lendemain de l'attentat de Nice, qu'il s'agissait d'une opération sous faux drapeau, et peu après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, elle a écrit : "Les vrais terroristes c'est notre gouvernement."

La jeune femme a aussi partagé des contenus de personnalités controversées : Dieudonné, Tariq Ramadan, Hassan Iquioussen, ou encore de l'ONG Barakacity. Elle s'est aussi affichée tout sourire avec Hajer Zennou, qui s'est fait connaître à l'occasion du World Hijad Day, qui encourageait toutes les femmes, musulmanes ou non, à porter le hijab. Hajer Zennou s'est aussi illustrée en comparant Benyamin Netanyahu à Adolf Hitler.

Les identitaires à l'assaut

Fdesouche était en première ligne pour dénoncer les propos de la chanteuse, ainsi que TV Libertés, à travers l'émission "I-Média" présentée par l'ancien frontiste Jean-Yves Le Gallou :

Gilbert Collard n'a pas manqué de tacler la jeune femme, perméable selon lui à l'idéologie djihadiste :

Sa voix ne doit pas cacher sa voie tolérante pour le djihad... bon vent ! #Mennel pic.twitter.com/HrfSbxWn4E — Gilbert Collard (@GilbertCollard) 9 février 2018

Jean Messiha, haut fonctionnaire, membre du FN, a également fermement réagi :

Les islamo-gauchistes qui gangrènent le pouvoir politique et médiatique doivent comprendre que la France n’a plus l’intention de reculer sur ce qu’elle est. Notre mobilisation a payé. La bataille de France ne fait que commencer et nous allons la gagner ! https://t.co/reWeQ85LC5 — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 9 février 2018

De même que Jordan Bardella, porte-parole du FN, secrétaire départemental du FN en Seine-Saint-Denis, conseiller régional d'Île-de-France, qui incarne l'avenir du parti :

La société de production de #TheVoice a donc exposé devant 6 millions de téléspectateurs une candidate qui fait le promotion de l'islamisme. Par décence pour la mémoire des victimes de l'attentat de Nice, @TF1 doit réagir. #Mennel https://t.co/me23vXfMk9 — Jordan Bardella (@J_Bardella) 6 février 2018

Julien Odoul, président du groupe FN en Bourgogne Franche Comté, avait, lui, envoyé un courrier à la production de "The Voice" pour demander l'éviction de la chanteuse :

« Mennel Ibtissem tient des thèses complotistes en faveur des terroristes islamistes (…) elle a entre autres remis en cause la véracité de l’attaque terroriste de Nice et accusé le gouvernement d’être “Les vrais terroristes” quelques jours après l’égorgement du Père Hamel dans son église (…) Il serait totalement irresponsable de laisser cette femme bénéficier de la large audience de votre émission pour influencer une partie de notre jeunesse souvent en perte de repères. »

En tant qu'élu de Bourgogne Franche-Comté, je demande que la candidate #Mennel, originaire de #Besançon, soit exclue de #TheVoice à la suite de ses propos complotistes et islamistes | Mon courrier à la société de production @itvstudiosfr #MennelIbtissem pic.twitter.com/CDGXUYt5H1 — Julien Odoul (@JulienOdoul) 6 février 2018

Philippe Vardon, vice-président FN PACA, avait lui aussi réclamé son départ, en invoquant sa "détestation de l'Etat d'Israël" et son "immonde rhétorique complotiste" :

La candidate de The Voice ayant remis en cause l’attentat de Nice doit être exclue du programme !

[communiqué du 5 février 2017]



Samedi soir, la chanteuse Mennel Ibtissem a « émerveillé » le jury de l’émission de TF1 The Voice. Mais derrière la performance vocale de la jeune femme se cache une réalité bien plus sombre.



Apparaissant voilée lors de l’émission, la chanteuse ne cache pas sur son profil Facebook personnel sa proximité avec la mouvance islamiste (encensant notamment Tariq Ramadan) ou encore sa détestation de l’État d’Israël.



Surtout, le 15 juillet 2016, au lendemain de l’attentat islamiste survenu sur la Promenade des Anglais, elle s’était livrée à une sortie tendant à remettre en cause la réalité de l’attaque ou de l’identité de son auteur : « C’est bon c’est devenu une routine, un attentat par semaine !! Et toujours pour rester fidèle, le « terroriste » prend avec lui ses PAPIERS d’identité. C’est vrai que quand on prépare un sale coup on oublie SURTOUT PAS ses papiers !!#prenezNousPourDesCons » ». S’enfonçant encore plus loin dans l’immonde rhétorique complotiste, elle ajoutait le 1er août (entre-temps le Père Hamel avait aussi été égorgé par des islamistes) : « Les vrais terroristes c’est notre gouvernement ».



De tels propos sont une véritable insulte aux victimes de l’attentat du 14 juillet, aux 86 morts et 458 blessés, et à leurs proches. C’est au fond une insulte à notre ville entière.



Parce que les propos de Mennel Ibtissem dépassent largement le cadre du simple commentaire, j’ai écrit ce jour à Gilles Pélisson, PDG de TF1, et à la direction d’ITV Studios France, société produisant l’émission, pour leur demander son exclusion du programme. On ne peut accepter qu’elle soit ainsi offerte en modèle à toute une partie de notre jeunesse, sans être confrontée à ses déclarations.



J’espère être rejoint dans ma démarche par les autres élus niçois, à commencer par le maire de la ville. L’inverse serait difficilement compréhensible.



Philippe Vardon

Vice-président du Groupe Front National - Région PACA

Responsable FN du bassin niçois

On reconnaît là l'extrême droite traditionnelle, identitaire, hostile à l'immigration et à l'islam, qu'un Pierre-Yves Rougeyron très en colère ne s'est pas privé de fustiger, en dénonçant sa "culture de la lettre anonyme".

Elle a trouvé des alliés de circonstance avec le site Le Monde Juif.info et le Bureau National de Vigilance contre l'Antisémitisme, qui ont demandé à TF1 la "disqualification directe" de la "candidate anti-israélienne".

La condamnation est encore venue de l’association des victimes de l’attentat de Nice, des chroniqueurs de TPMP (l'émission de Cyril Hanouna qui "penche lourdement du côté du pouvoir profond", dixit E&R...), de l'éditorialiste Ivan Rioufol, ou encore de la députée LR Valérie Boyer.

Quant à Conspiracy Watch, il a interrogé Henda Ayari, présidente de l’association « Libératrices », qui a porté plainte contre Tariq Ramadan pour viol, et qui avait réagi à l'affaire Mennel Ibtissem par un tweet, qui lui avait valu, en retour, qu'on aille fouiner dans son propre passé :

Le voile ne fait pas la sainte, la pudeur n'a pas besoin d'un voile, la beauté n'a pas besoin d'un beau visage pour briller,une belle apparence ne suffit pas pour être belle de l'interieur, ne jamais se fier aux apparences, elles peuvent être trompeuses... pic.twitter.com/jL124UE5EI — Henda Ayari (@Henda_Ayari) 6 février 2018

En effet, elle ne s'en cache pas, Hennda Ayari a été immergée jadis dans l'idéologie salafiste et était portée à avoir un mode de pensée complotiste. Elle est donc bien placée, elle qui est désormais sortie de cette impasse, pour donner des conseils à Mennel Ibtissem :

"Je lui dirais de bien réfléchir à ce qui s’est passé, et surtout qu’elle ne pense pas que les Français sont islamophobes ou racistes contrairement à ce que certains veulent faire croire mais simplement qu’ils sont très sensibles et inquiets depuis les attentats. Je lui dirais également de ne pas croire tout ce qu’on dit, et de veiller à garder toujours un esprit critique. Ce n’est pas « tout blanc » ou « tout noir ». Il faut sortir de ce victimisme. (...) Il faut qu’elle remette en question toutes ces choses qu’elle a écrites et qu’elle se dise que les réactions à ces révélations, ce n’est pas du racisme ou de l’« islamophobie », c’est juste que les gens sont encore à vif, qu’ils n’ont pas envie qu’il y ait encore des morts dans leur pays. (...) Le problème pour moi, ce n’est pas son voile, c’est ce qu’elle a écrit. Cette jeune fille, Mennel, ne se rend sans doute pas compte qu’elle va avoir des centaines de jeunes filles qui vont s’identifier à elle et vont s’estimer victimes à leur tour et donc entretenir un sentiment de révolte et de haine à l’encontre de la société parce qu’elles se sentiront rejetées et incomprises elles aussi. C’est là qu’est le véritable danger, la division."

Les islamo-complotistes en soutien

Face à l'extrême droite identitaire et ses alliés de circonstance, se dresse Egalité & Réconciliation, qui défend les positions de Mennel. Pas étonnant, dans la mesure où le complotisme est la marque de fabrique de ce site. Pas étonnant non plus, car Mennel a montré ses accointances avec Dieudonné, le complice de Soral, et aussi Tariq Ramadan, qui n'a jamais caché sa relative proximité idéologique avec le chef d'E&R.

Ramadan aurait ainsi déclaré à "Christelle", l'une des femmes qui a porté plainte contre lui : « Mais va voir le site de Soral, c’est le seul qui ose dire les choses sur le lobby sioniste. Il ouvre les yeux sur l’emprise que les sionistes ont sur la France. » La jeune femme précise encore :

« Ramadan me parlait toujours des sionistes, des Juifs, du dîner du Crif [Conseil représentatif des institutions juives de France], insiste Christelle, citée par Vanity Fair. Que tout était complot, que j’étais espionnée par les RG, que je devais reformater mon ordinateur toutes les semaines... J’ai fini parano. Les Juifs, “ils”, dirigeaient tout. Pour travailler dans les médias, la politique, le cinéma, il fallait être juif. Il disait que mes malheurs de basanée venaient de là. »

Si ces propos de Ramadan sont authentiques, ils sont bien raccord avec la ligne d'E&R.

E&R, après avoir dénoncé les "rageux", qui s'en prennent à Mennel, salue les "courageux", qui la soutiennent, et donne en exemple ce tweet :

#RaiseOurVoices Élevons nos voix pour soutenir #Mennel victime d’une cabale calomnieuses depuis ce matin suite à sa participation à @TheVoice_TF1 ! Une #Voix française 🇫🇷 épatante ! pic.twitter.com/9kbGwQDC0M — Samuel Grzybowski (@samgrzybowski) 5 février 2018

Ce courageux soutien, mis en avant par E&R, a un curieux profil. En octobre 2011, Samuel Grzybowski crée l'association YouCoun 2012-2015, qui a pour but "la célébration, la compréhension et la promotion du concile Vatican 2 auprès des jeunes", alors que l'on sait que le concile Vatican 2 est perçu comme une horreur absolue (une soumision au "mondialisme") par l'idéologue Pierre Hillard, qui s'inscrit pleinement dans la ligne d'E&R.

Autre source d'amusement : en avril 2016, Samuel Grzybowski est récompensé par le Emerging Young Leaders Award, – Prix du jeune leader émergent – décerné par le Département d'État des États-Unis. E&R, si prompt à dénoncer les Young Leaders de notre petit monde politique, se trouve donc un allié de circonstance en la personne d'un... Young Leader.

Le jeune homme de 23 ans avait été récompensé pour "son action en faveur de la coexistence active", autre nom du "vivre ensemble". Il a reçu son prix des mains de Richard Stengel, secrétaire d'État adjoint chargé de la diplomatie publique et des affaires publiques.

Mennel a également reçu le soutien de Rokhaya Diallo‏, Young Leader de la French-American Foundation :

Si #MennelIbtissem s’était présentée sans foulard personne n’aurait songé à explorer son profil. Que sait-on des opinions des autres candidat.e.s ? Les musulman.e.s qui osent apparaitre publiquement n’ont pas le droit de commettre la moindre erreur. C’est un acharnement ciblé. https://t.co/Bi8QWxTF1Q — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) 8 février 2018

Mais aussi de Nassira El Moaddem, directrice du Bondy Blog, financé par l'Open Society Foundations du milliardaire George Soros (incarnation du Mal chez E&R).

Parce qu'elle porte le voile, qu'elle s'appelle Mennel, qu'elle a chanté en arabe, elle n'a pas eu le droit à l'erreur et quitte #TheVoice. D'autres avant elle, pourtant plus âgés, tenant les mêmes propos, n'ont pas eu ce traitement. Les fachos de tous bords ont encore gagné. https://t.co/579snsz5dU — Nassira El Moaddem (@NassiraELM) 9 février 2018

Jean-Sébastien Ferjou (Atlantico) a d'ailleurs dénoncé sur LCI la défense de Mennel par Rokhaya Diallo et Nassira El Moaddem basée sur l’islamophobie et faisant fi de ses théories complotistes et liens avec l’islamisme. Il s’interroge, en outre, sur le financement public du Bondy Blog, qu'il qualifie de « site identitaire » :

Parmi les soutiens notables de Mennel, on compte encore Claude Askolovtich et Raphaël Glucksmann, qui perçoivent en Eric Zemmour un danger bien plus grand pour la France.

Ainsi, par complotisme forcené, hostilité farouche envers Israël, et en vertu d'une alliance stratégique avec l'islam politique, E&R se retrouve à faire front commun avec des Young Leaders et des rejetons de George Soros, qui oeuvrent au développement de l'islam et du multiculturalisme en France. Qui l'eût cru ? En face, la bonne vieille extrême droite identitaire, qui domine désormais au FN, ne rechigne pas à des alliances de circonstance avec des ennemis traditionnels, comme des instances juives et divers représentants de l'establishment.

Alain Soral, qui avait réussi à influencer le FN de Jean-Marie Le Pen en 2007 et celui de Marine Le Pen et Florian Philippot à partir de 2012, se trouve désormais complètement isolé, sans aucun parti qui pourrait porter ses idées. D'où des clins d'oeil marqués (mais vains) vers Jean-Luc Mélenchon qui convoite, selon Eric Zemmour, un public de plus en plus proche de celui d'E&R (37% des électeurs musulmans ont voté Mélenchon en 2017). C'est peut-être cela, le principal enseignement de cette petite polémique médiatique : l'éloignement inéluctable du "Maître du Logos" de l'extrême droite "de gouvernement", susceptible un jour de prendre part aux affaires.

Habilement, Vincent Lapierre, le principal lieutenant d'Alain Soral, a réagi à l'éviction de Mennel Ibtissem en invoquant la défense de la liberté d'expression, qui, dit-il, "est la base de la démocratie". De quoi séduire tous les démocrates, à l'instar de Jean Bricmont...

On rappellera seulement à Lapierre que son mentor n'est pas démocrate, comme il l'a clairement signifié en novembre 2012 à Hong-Kong ; il est, au contraire, "un anti-démocrate assumé". Cette défense de la démocratie, pour qui n'est pas dupe, s'apparente davantage à une posture rhétorique qu'à une véritable conviction. Cela vaut pour Soral comme pour l'extrême droite identitaire, qui n'invoquent la démocratie que parce qu'ils sont minoritaires et qu'il est toujours profitable de se réclamer du peuple face au pouvoir en place (une fois majoritaires, ils changeraient de discours).

Pour se faire une idée précise du "fanatisme religieux" de Mennel Ibtissem, on pourra se reporter à un article très complet de Naëm Bestandji, militant laïque et féministe, très éloigné des milieux d'extrême droite. Extrait :

"Mennel Ibtissem est ce qu'on appelle une islamiste frériste, une musulmane qui adhère non pas à l'islam en tant que tel mais à la doctrine des Frères Musulmans, avec toute la panoplie idéologique qui l'accompagne. Son passage dans une telle émission ["The Voice"] relève ainsi d'un enjeu politico-religieux. (...) Son interprétation de "Hallelujah", chanson de Leonard Cohen, a aussi été bien pensée. Cette chanson a, à l'origine, une dimension spirituelle puis érotique. Elle commence par le 1er couplet, spirituel, puis abandonne la version originale pour éviter le côté érotique et passer à une version en arabe encore plus religieuse. Elle donne d'abord le sentiment d'une ouverture culturelle, le désir de rapprocher les musiques et les langues. Mais pour les arabophones et musulmans religieusement sensibles, elle tient un discours religieux subtil. (...) L'extrême droite, comme d'habitude, a sauté sur l'occasion. Toute la fachosphère s'est engouffrée dans cette affaire. Les attaques qu'elle subit depuis quelques jours sont parfois violentes et ignobles. Au-delà de cela, à cause des militants politico-religieux tels que Mennel, ce sont les musulmans dans leur ensemble qui sont éclaboussés. Preuve supplémentaire que ce sont bien ces islamistes qui servent la soupe à l'extrême droite traditionnelle et sont responsables de la peur que suscite l'islam. L'un entretient l'autre. Et comme d'habitude, les islamistes, indigénistes et leurs soutiens en profitent pour assimiler à la fachosphère les féministes et militants universalistes qui eux ne dénoncent que l'intégrisme religieux et les publications choquantes de la candidate."

Mais une information de dernière minute vient jeter un nouveau trouble sur cette affaire Mennel. Une candidate de "The Voice" nous apprend que la production de TF1 n'a cessé, depuis le début des enregistrements, d'exhorter les candidats à faire le ménage sur leurs réseaux sociaux :

D'où la question qui se pose à présent : Mennel Ibtissem a-t-elle laissé ses messages sulfureux en ligne intentionnellement ? Et, si oui, dans quel but ? Une chose est sûre : dans la vidéo qu'elle a publiée sur Facebook, pour annoncer son retrait de l'émission, elle ne revient absolument pas sur ses propos polémiques, qu'elle semble donc assumer.