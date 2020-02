Agnès Buzyn kamikaze ?

Une triste illustration de la décadence de notre démocratie :

Une ministre reconnue comme compétente et honnête, qui a en charge des dossiers très complexes (réforme des hôpitaux, retraites, gestion d’une pandémie) et qui du jour au lendemain part faire une campagne électorale municipale au pied levé, alors qu’elle ne le souhaitait pas (et n’y avait jamais songé).

Et en face des opposition qui vont déposer 40 000 amendements pour paralyser le système au lieu de faire des propositions réfléchies et discutables, pour qu’à la fin des députés godillots votent une loi qui concerne l’avenir de la population, dont on ne connait ni les sources de financement ni les règles de gestion.

Cela me fait honte.