Responsabilité de la Justice

Il est admis que toute justice humaine ne saurait être qu’imparfaite.

Sans prétendre redéfinir « la Justice », soulignons simplement que partout et toujours, la Justice est l’indispensable pilier sans lequel aucune société ne peut se développer dans la durée et l’harmonie.

C’est pourquoi, à l’instar de notre enseignement, notre « Justice » a été l’une des cibles privilégiées, et ceci depuis les premiers jours, d’attaques aussi sévères que sophistiquées de la part de la subversion.

Or, force est de reconnaître que si nombre de fonctionnaires de Justice a su résister à ce forcing propagandiste et conserver intact le principe de neutralité, un certain nombre d’autres y a succombé. (Cf. : Le fameux et symbolique « Mur des Cons » !)

Cependant, la justice, si imparfaite soit-elle, doit au minimum s’efforcer d’être égalitaire, impartiale, neutre, et basée sur un ordre, sur des lois, et/ou une jurisprudence concoctées et admises par la majorité de la communauté à laquelle elle doit s’appliquer.

Aujourd’hui, il faut admettre que « notre Justice » est devenue à ce point imparfaite qu’elle comporte des éléments déstabilisateurs dans une société déjà mal en point. Ce qui est tout juste le contraire de sa raison d’être.

Qu’est, en effet, devenu ce pilier sociétal et social d'une République évoluant au sein d’une société où l’incompétence s’est peu à peu installée à tous les niveaux de la bulle politique, depuis le « législateur » de base à la Chambre jusqu’aux plus hauts niveaux de la sphère politique ???

Conséquence de cette triste réalité politique : un ensemble de lois de plus en plus difficiles à appliquer, de plus en plus faciles à contourner, tant par les imperfections de leur rédaction que par la mauvaise inspiration de leur esprit ! Sans parler le fond fréquemment douteux de leurs motivations. Et ces nuisances s’étendent jusqu’à cette loi vitale pour la nation qu’est la Constitution !!!

Une Constitution avec laquelle certaines de nos gouvernances successives se sont autorisées, et l’ont été de fait par l’indigence globale du corps électoral, à jouer au bilboquet au gré de leurs intérêts conjoncturels, voire félons !!!

Qu’est, en effet, devenu ce pilier sociétal, lorsque l’on installe des cameras censées aider au maintien de l’Ordre, et que son bras armé, la force consacrée au maintien du même Ordre doit se faire conspuer, menacer, molester et assassiner, le souvent impunément dans les premiers cas, pour protéger les Caméras en question ???

Qu’est, en effet devenu ce pilier sociétal, lorsque son impartialité et son égalitarisme se mesurent à l’aune de la comparaison entre le dynamisme affiché lors du traitement du dossier Fillon et celui du dossier Sarkozy ??? Ou encore du dynamisme de traitement entre les dossiers Balkany et Cahuzac ??? Sans parler du dynamisme et de l’approche particulière dans le règlement de l’affaire Tapie avec l’intervention de madame Lagarde !!!

Et je terminerai sur une dernière question bien qu’il reste encore tant de problèmes à soulever.

Que devient ce pilier sociétal lorsque le système auquel il appartient permet d’interdire certaines manifestations ou simples réunions au nom d’un risque de désordre publique manifestement surestimé pour la circonstance, alors que dans d’autres cas pour lesquels une intervention vigoureuse serait indispensable, le même système brille par son absence ???

Particulièrement dès lors qu’il s’agit de « gros bras » venus là pour empêcher par la violence le bon déroulement d’une manifestation ou d’ un meeting parfaitement légal, normal et dont le bon déroulement n’est pas mis en cause !!!

Ces gros bras font ainsi obstacle aux libertés d’expression, de manifester, voire, le cas échéant, à celle de libre circulation !!!

Et je ne m’étendrais pas sur des sujets tels que le parfait mépris du droit à la légitime défense, ainsi que du parfait respect du droit à une certaine impunité pour les voyous afin (tenez-vous bien !) de ne pas créer des situations de désordres plus graves !!!

Réponse à toutes ces questions posées et à celles que je n’ai pas posées : Cet indispensable pilier sociétal qu’est la Justice, a été suffisamment sapé pour ne plus être suffisamment stabilisateur de la société qu’il est censé soutenir !!!

Responsabilité de l’enseignement Français à tous ses niveaux

L’Enseignement et les enseignants ont, de tous temps et dans toute société avancée, représenté une importance primordiale pour la formation de leurs futures élites ; donc, pour la garantie de la pérennité dans le progrès de leur communauté. Souvenons-nous seulement de l’importance du Trivium et du Quadrivium dans la société antique.

Or, dans le monde moderne, perturbé par des politiques et subversions de mauvais aloi, le mot « formation » induit presque automatiquement le concept de « transformation ».

Le Parti Communiste Soviétique, souvent plus lucide et perspicace que tout autre, a toujours eu conscience de cette importance. Aussitôt libéré des contraintes de la seconde guerre mondiale, et soutenu par les forces de l’Internationale Socialiste sous son influence, il a immédiatement entrepris un incroyable effort de « propaganda » et de recrutement auprès des corps enseignants non seulement dans les pays passés sous sa domination, mais également dans tout ce qui s’est trouvé à sa portée « all over the world », dont évidemment la France.

Malheureusement cette France, d’ores et déjà en cours d’ engourdissement par une amélioration sensible de son confort social et de sa sécurité intérieure, s’est montrée plus sensible et réceptive que nombre de ses ennemis et concurrents au chant des sirènes subversives. Et ceci particulièrement lorsque qui s’est agi d’idées plus ou moins rationnelles

provenant des rives de la Volga pour certains, provenant des bords du Potomac pour d’ autres plus rares, et toujours bien reçues par l’ensemble dès quelles étaient teintées d’exotisme soutenu !

Nos nouveaux membres du corps enseignant de cette l’époque de « Liberté retrouvée », manquèrent manifestement de bon sens et de discernement. Ils ne firent pas comme leurs illustres prédécesseurs, Hussards Noirs de la République et blouses grises de nos anciennes écoles. Ceux-ci avaient eu aussi leurs opinions politiques tranchées, mais ils les abandonnaient à la porte de l’école où ils professaient, ou à celle du secrétariat de mairie qu’ils assuraient le plus souvent avec zèle et dévouement.

La nouvelle génération succomba majoritairement aux idées révolutionnaires venues de l’Est, et ceci dans une proportion telle que la formation civique et classique de la jeunesse finit par se transformer en une déformation politique et éducative de la nouvelle génération.

Le pire est que les méthodes du mondialisme communiste s’étant montrées efficaces, les mondialistes du capitalisme financiarisé, poursuivant un but identique de domination planétaire, les ont reprises à leur compte avec le même succès. Nos enseignants de gauche n’y ont vu que du feu ! Ils continuèrent donc a privilégier les comportements « politiquement corrects » promus par la gauche alors qu’ils servaient ainsi dans la réalité des faits, les intérêts de leur pire ennemi, qui est aussi le nôtre : le capitalisme financiarisé.

Pour peaufiner le tableau, une génération poussant l’autre, lorsque les premiers contaminés par l’idéologie nouvelle atteignirent le niveau « décideur », ils s’attaquèrent aux méthodes, programmes et emplois du temps avec le résultat catastrophique que l’on constate aujourd’hui sur l’évolution du niveau des connaissances et sur la transformation de l’homme traditionnel en homme révolutionnaire, pour terminer dans la peau de l’ homme mondialiste en servage de la minorité du capitaliste financiarisé.

Le plus comique dans cette situation, à moins que ce ne soit finalement le plus tragique, c’est que la triste situation dans laquelle se trouve maintenant le corps enseignant était absolument prévisible par tout observateur de bon sens. Notamment lorsque l’observateur de bon sens commença à voir, dès mai 1968, des illuminés abandonner, par principe et ostensiblement, la majesté de leur chaire à des élèves pour que ceux-ci y prennent la direction du cours !!!

Les premières insultes et baffes dès lors pronostiquées (fin mai 68) commencèrent à tomber dès 1971 à Nanterre (…1971 à ma connaissance mais ce record de précocité en la matière a peut-être été battu en d’autres lieux, tout en restant dans le secret d’une éducation nationale qui préfère évidemment ne pas faire de vagues sur le sujet.).

Si la mission de l’enseignement est bien de faire acquérir des connaissances, les résultats scolaires nationaux d’une part et la comparaison avec les statistiques internationales d’autre part, dénoncent abondamment une déficience grave dans le succès de cette mission. Toutes choses qui arrangent bien les affaires du Nouvel Ordre Mondial dont tous les efforts sont orientés vers l’affaiblissement national généralisé favorisant ainsi sa victoire totale et le triomphe de son hégémonie.

Nous y reviendrons le moment venu dans l’examen des « Effets »

