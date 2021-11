Les Effets.

Je pourrais évidemment allonger et approfondir sur des pages la liste des causes de notre entrée nationale en agonie. Je pense néanmoins en avoir souligné l’idée de base.

Observons-en maintenant les principaux effets

Réussir le passage contraint d’une République de progrès social et économique en tous domaines telle que le fut la République Française sous Charles de Gaulle entre 1958 et 1969, à une société de ruine nationale, morale, intellectuelle, sociale, économique et financière telle que nous l’observons hic et nunc, n’était pas une performance allant de soi !!!

Je dis bien, de 1958 à 1969, soit onze ans, et non pas trente ans qui représentent un amalgame volontairement erroné avec les « trente glorieuses ». Celles-ci ont été effectives plus tôt en d’autres pays que la France, alors que la période de prospérité purement française postérieure à la deuxième guerre mondiale n’ a véritablement commencé qu’en 1959, avec les premiers effets de la politique gaulliste.

Il fallait donc, entre autres choses, pour mener à bien la forfaiture mondialiste, une intense préparation d’artillerie lourde médiatique. A cours de cette préparation, un mot, auquel nous n’avons pas alors attaché assez d’importance, est devenu un véritable leitmotiv de la « propaganda » : Le mot réforme !

Toujours associées à la notion de « retard », les réformes en question ont toujours été, et sont toujours, soit « indispensables » (Méthode la plus discrète de la cinquième colonne mondialiste) soit carrément « sans alternative possible » (Méthode des « rentre-dedans expéditifs » du genre « TINA » de madame Thatcher ou du genre « casse-toi pov’ con ! » dans la France déjà engourdie de m. Sarkozy !!!

Examinons-donc avec un intérêt soutenu et objectif les effets des réformes telles que réalisées sans interruption depuis 1969, date de départ du général de Gaulle, par nos mondialistes « français ». Et commençons logiquement par les domaines les plus importants, ceux qui correspondent aux quatre fonctions régaliennes. !!!

Dans la première fonction régalienne : La Défense Extérieure et la Force Armée :

Lorsque nos réformateurs se sont mêlés de réformer la première fonction régalienne, nous avons eu comme effets :

- D’abord (il faut bien commencer par quelque chose, n’est-ce pas ?), cela donne l’abandon, par principe intangible et sans alternative, de la maîtrise de nos frontières à des pays dont les intérêts sont souvent divergents, le plus souvent concurrents de la France !!!

Bon ! Cela, il fallait y penser ! Ce détail sans importance expédié, poursuivons :

- Par la vente d’Alsthom, fournisseur des turbines équipant notre force de dissuasion nucléaire nationale à l’américain General Electric … C’est-à-dire, par exemples symboliques, qu’outre la mise sous tutelle américaine de notre force de dissuasion, la Pologne qui achète ses équipements militaires aux U.S.A. aura, si besoin est, tous loisirs d’acheter nos turbines ex-Alsthom et la technologie française afférente , aux Américains plutôt qu’à un partenaire européen, la France !

Vous me suivez ?

- Par les discussions et par un début de formatage mental de la population en vue de la préparer progressivement à l’abandon de nos prérogatives de puissance nucléaire par le biais de leur bradage à l’Allemagne !!!

Vous me suivez toujours ?

- Par l’obligation pour l’Armée Française d’abandonner certains de nos armements légers français et certaines de nos munitions traditionnelles qui avaient fait leurs preuves, au profit de fournisseurs étrangers. Ce qui nous place de fait en état de subordination à ces derniers en cas de désaccords avec eux sur la conduite de la politique de la France !!!

Vous êtes toujours là ???

- Par la réintroduction de la France au sein de l’OTAN, ce qui a eu pour effet secondaire de transformer à nouveau, au moins partiellement, l’Armée Française en force supplétive des États-Unis, donc en force supplétive du N. O. M. et ceci, aux frais du contribuable français !!!

Attention ! Ne vous endormez pas ! Je vous surveille !

- Enfin, et pour le plaisir, par quelques bricoles sans importance telles que la limitation abusive du budget de l’Armée, d’où l’impossibilité d’entretenir et de renouveler les équipements ; par la diminution des soldes ; par l'impossibilité, en certains cas, de doter nos soldats de gilets pare-balles efficaces … Etc…Etc… Etc…

Mais Bon ! Je ne vous ennuierai pas plus longtemps avec des détails aussi superflus !

Dans la deuxième fonction régalienne : La Sécurité Intérieure et les Forces de l’Ordre

Lorsque nos réformateurs se mêlent de réformer la seconde fonction régalienne, là, par contre, ils sont obligés d’y aller sur la pointe des pieds ! Là, il s’agit en effet de la protection de la puissance mondialiste elle-même …

Les Forces de l’Ordre représentent, in fine, la sécurité du pouvoir en place !

Nos réformateurs se gardent donc bien de réformer à la baisse la qualité et la quantité des équipements comme ils le feraient, par exemple, pour le calcul des retraites ou pour celui des besoins en lits d’hôpitaux ! Même prudence s’agissant de la formation technique et de l’organisation qui sont donc devenues, que nous le voulions ou non, parmi ce qui se fait de mieux au monde en la matière.

La chose est généralement reconnue Urbi et Orbi, à l’exception bien naturelle de la frange « gauche » et « extrême-gauche » de notre subversion intérieure d’origine mondialiste communiste.

Par contre, nos réformateurs ne voient aucun inconvénient au saccage de son recrutement, ou à la nature contestable des choix de son action. Non plus que l’évolution négative du pouvoir d’achat des personnels ! Tout ceci souffre de lacunes d’autant plus graves qu’elles sont inhérentes à la doxa même du pouvoir que les forces de l’Ordre sont censées protéger.

Cela se manifeste entre autres, par des anomalies ponctuelles du genre « influence plus ou moins durable d'un personnage tel qu’ Alexandre Benalla ; ou encore par le comportement pérenne, que nous pourrions presque qualifier de « tranquillement pérenne », de groupes tels que les black blocs ; ou encore par l’impossibilité pour ces Forces de l'Ordre de se protéger elles-mêmes lorsque qu’elles sont face à des forces dévoyées détenant le pouvoir réel en certains quartiers ; ou enfin par un attentat contre des fonctionnaires de Police, à l’intérieur même de la Préfecture de Police, par un fonctionnaire de Police notoirement converti à l’Islam, mais évoluant comme un poisson dans l’eau au sein même des service de la P.P.

On peut donc maintenant s’interroger sur ce que seront les effets des futures actions de nos « réformateurs » sur un Ordre Républicain en train de passer progressivement au service d’un pouvoir absolu, hors de contrôle, hors de toute régulation politique et républicaine, tel que l’actuel pouvoir capitaliste financiarisé.

Dans la troisième fonction régalienne : La définition du Droit et l’administration de la Justice

Lorsque nos réformateurs se sont mêlés de réformer la troisième fonction régalienne, en gros le Droit et la Justice, cela a eu pour effets :

- La suppression de la peine de mort sans mise en place de la moindre peine de substitution, et l’institution de l’atonie générale tant pour la détermination que pour l’application des peines !

- La gestation d’un Code et l’accouchement d’une Jurisprudence (j’en ai déjà parlé plus haut) de plus en plus difficiles à appliquer et de plus en plus faciles à contourner.

- Une accentuation de l’influence de l’exécutif sur le parquet en général et sur la fonction de Procureur de la République en particulier. Il en est parallèlement résulté un laxisme de mauvais aloi dans le respect de la déontologie, de la neutralité politique et de la rigueur comportementale de ce grand Corps d’État. (Cf. L’apparition du Mur des Cons).

- Une diminution drastique des budgets, donc d’une saine gestion des personnels, des locaux et matériels indispensables au bon fonctionnement de l’ensemble. In fine, une diminution des moyens d’actions de la Justice ! Et tout ceci dans un contexte de désordre sociétal aggravé et sous l’influence d’une puissance étrangère, donc illégale, donc anticonstitutionnelle, nommée Europe !!!

Et je ne m’étendrai pas sur la responsabilité parlementaire du « Législateur » et de certaines autres « élites » s’exonérant elles-mêmes de toute action vraiment représentative et intellectuellement honnête de la volonté populaire pour s’assujettir corps et âme à l’autorité de partis politiques dévoyés !

Ceux-ci et celles-là sont en train de rendre impossible tout exercice de gouvernance démocratique en douce France, dont la Justice !!!

Après de telles réformes, et dans de telles conditions, on pourrait presque s’émerveiller qu’une Justice, aussi imparfaite soit-elle, parvienne encore à s’imposer peu ou prou en notre pays !!!

Dans la quatrième fonction régalienne : Souveraineté monétaire et émission de la monnaie

Bien qu’il s’agisse d’un domaine de la plus grande complexité, il sera dans le cadre de ce propos, le plus facile, donc le plus court à traiter.

C’est en effet en ce domaine que, finalement, nos réformateurs auront été le plus efficaces !!!

Ils ont tout simplement effacé de notre gouvernance nationale toute souveraineté monétaire !!!

L’ Angleterre, toujours réaliste et profondément britannique, avait conservé sa Livre Sterling parallèlement à l’Euro.

Nous : rien !!! Ou plutôt, nous : le vide devenu habituel depuis le départ du général !

On m’objectera que compte tenu de l’honnêteté intellectuelle, du bon sens, et de la compétence de nos élites nationales actuelles, il serait préférable de laisser la gestion de notre monnaie fiduciaire (comme celle de nos réserves volatiles et illusoires) à des gens compétents, fussent-ils étrangers ! J’en conviens d’autant plus que la monnaie étant commune, ses responsables étrangers doivent y apporter un minimum de soins et de talent, faute de quoi ils se tireraient eux-mêmes une balle dans le pied.

Mais reprendre la main sur notre monnaie, sur nos finances, et partant sur notre économie, donc, sur nos chances de survie en tant que nation libre et indépendante, représente l’obstacle majeur placé sur le chemin de la France par nos réformateurs mondialistes !

Et il y aurait tant d’autres obstacles, pièges et autres difficultés placés par eux, donc à dénoncer, en dehors du cadre des quatre fonctions régaliennes !

Comment les en remercier ???

A suivre et fin : Les solutions.