Agriculture : le laisser-passer n’est pas une fatalité

« au nom de la liberté de circulation des biens »

Si la liberté inscrite au fronton de nos mairies nous est chère, ce principe de liberté de circulation des biens est-il un bon principe ? C’est la question de base.

Ce principe est contraire à l’écologie puisqu’il permettra le transport de viandes de l’autre bout du monde alors que nous savons faire la même chose sur place

Il est contraire à l’indépendance nationale : quand nous n’avons n’aurons plus la capacité de produire pour nos besoins, pourquoi garder une armée et une force nucléaire alors que pour nous neutraliser il suffit de nous priver de médicaments, de composants électroniques et bientôt simplement de nourriture !

Principe également immoral, car si certains trouvent intéressant d’acheter pas cher hors France, c’est juste l’exploitation de travailleurs moins bien traités que les travailleurs français

Principe également dangereux pour nous puisqu’il nous permet de consommer des produits utilisant des substances considérées comme nuisibles et interdites en France

Avec tant de défauts, le bon sens n’est-il pas de condamner ce principe ? et de produire et consommer chez nous tout ce que nous savons faire, et de redévelopper la production de ce que nous avions faire il y a seulement qqs années.