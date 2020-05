Alain Duhamel : comment devient-on le chroniqueur politique le plus influent du pays ?

« C’est la porte de la vieillesse, même si aujourd’hui, ce n’est pas encore le grand âge. J’affronte cette perspective sans plaisir, comme tout le monde, je redoute les signes inévitables de la dégradation physique et intellectuelle, mais sans terreur. L’approche de la mort ne m’effraie pas, je l’ai d’ailleurs déjà frôlée de très près et jusqu’ici je ne suis victime d’aucune régression sensible. (…) Nous avons [ma femme et moi], l’un comme l’autre, toujours affiché notre âge qui surprend souvent, preuve de notre résilience. Notre vie de famille est heureuse, avec enfants et petits-enfants dont nous sommes fiers, sans jamais le montrer car nous avons horreur des parents qui vantent leur progéniture comme s’il s’agissait d’une œuvre d’art. Nous sourions de ceux qui, dans notre entourage, cachent le nombre de leurs années à la manière d’un mystère sacré. Nous ne feignons cependant pas d’ignorer qu’au stade désormais atteint, la course du temps risque de s’accélérer, voire de s’interrompre inopinément. » (Alain Duhamel, le 31 mai 2018).