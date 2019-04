Amélie de Montchalin, enfin nommée au gouvernement !

Cher M. Rakotoarison

.

Ne soyez pas attristé par des réactions lamentables comme celle qui précède. Je me suis levé comme chaque matin avec mes raideurs et mes douleurs de retraité, mais c’est du soleil qu’en ce jour de retour de la pluie vous avez mis dans ma journée en m’annonçant l’arrivée au gouvernement de madame de Montchalin. Vous n’imaginez pas comme je vais être heureux ce matin et comme mes petits-enfants ne vont pas en revenir de me voir si guilleret.

De tout coeur, vraiment merci !