Anagrammes révélatrices

Les anagrammes sont souvent porteuses de sens, et celle de Marine Le Pen est « amène le pire »...

La défense de l’environnement est le thème que Macron veut privilégier, en promettant toujours plus de nucléaire, or on sait que l’anagramme de « centrale nucléaire » est « le cancer et la ruine ».

Le Pen veut démanteler le parc éolien sous des prétextes divers et variés, assurant entre autres , « qu’elles dilapident plusieurs centaines de milliards d’euros pour un système électrique aléatoire inutile (…) provocant la souffrance des français ». lien…

Cette grossière erreur du prix d’un parc éolien offshore faite par Le Pen doit être dénoncée, car au lieu des soi-disant « centaines de milliards », un parc éolien est estimé en réalité à 2 milliards. lien

Le Pen est, comme son adversaire, pronuk à fond, assurant que cette énergie permettrait rapidement la transition énergétique…, oubliant au passage de rappeler que l’EPR de Flamanville a déjà coûté près de 20 milliards d’euros, que le projet français est d’en construire une dizaine d’autres, soit 200 milliards, (lien) et qu’il faudra au moins 20 ans pour qu’il soit peut-être opérationnel.

Rappelons en effet que le chantier a été décidé en 2004. Lien

Et quid de l’indépendance grâce au nucléaire ?... quand on sait que pour faire tourner nos réacteurs, il faut de l’uranium, et que nous n’en avons pas en France, obligée de se fournir au Kazakhstan ... dépendant donc de la Russie, ou du Niger... où sont basés des soldats français pour, entre autres, assurer la sécurité des mines d’uranium nigériennes. Lien

Quant à tourner la page des énergies sales, tous les 2 affirment qu’elle ne pourrait l'être que dans 20 ou 30 ans... oubliant au passage que fabriquer du bio-gaz ne prend que quelques mois .

Et là aussi, la France est en retard : alors que nos voisins outre-Rhin ont mis en route près de 10 000 installations bio-gaz, (lien) en France il y en a 10 fois moins. Lien

Or en mettant en route le potentiel de bio-gaz possible, on pourrait produire 53 mtep (millions tonnes équivalent pétrole), de quoi faire tourner tous les véhicules du pays, poids lourds y compris, comme je le prouvais dans un article récent. lien

de quoi donc choisir réellement le camp de l’indépendance énergétique sur le chapitre du transport.

Au lieu de choisir cette solution, le chef de l’état préfère la voiture électrique, qui finalement est une voiture nucléaire, puisque les 75 % de notre électricité est nucléaire.

Macron, pourtant sanctionné par une plainte internationale pour inaction climatique, assure qu’il est compétent... et engagé pour défendre maintenant les énergies propres… et promet tout ce que les écolos veulent entendre.

Mais quel crédit donner à un homme qui pendant tout son mandat a fait quasi le contraire, car sur la question de ces énergies propres, notre pays est l’un des plus mauvais élève de « la classe Europe ». lien

Ensuite, il faut soulever le voile des déclarations pour découvrir la réalité…

on a déjà oublié que juste après la catastrophe nucléaire de Fukushima, la cheftaine du RN s’était émue, sur l’air du « plus jamais ça » et elle avait déclaré : « le nucléaire est dangereux »...lien

On le voit, et c’est une règle en politique, leurs opinions sont « à géométrie variable »...et celle de Macron ne faillit pas à la règle, puisqu’il fait comprendre qu’il pourrait changer sur « la retraite », et que brusquement, pris d’une soudaine lucidité, après 5 ans de gouvernance, vient de décider que la lutte contre le changement climatique serait sa priorité.

Mais est-il sincère ?

Le débat qui vient amènera sans doute d’autres promesses, mais comme dit mon vieil ami africain : « à l’ombre l’hypocrite te fait une promesse, un pas plus loin, au soleil, il manque de parole ».

